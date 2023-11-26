В крымском поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов

Из-за шторма в поселке Героевское на берегу Керченского пролива из-за шторма оказались заблокированы 40 домов, сообщил 26 ноября глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Как рассказала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, несколько районов Керчи отрезаны от города из-за штормовой погоды в Крыму.

«Непогода сегодня лютует в республике Крым и в Краснодарском крае. Этот ураган уже прозвали «штормом века» из-за серьезных порывов ветра и высоких волн. Первыми на себе непогоду ощутили прибрежные города и населенные пункты», — сказала Котькова..

По ее словам, уровень воды в море значительно вырос. Из-за этого частично оказались затопленными дороги, смывает городские пляжи. В Керчи частично затоплена городская набережная. Также отрезано несколько маленьких районов от города.

«Море буквально выходит из берегов. И в Евпатории из Мирного нам сообщают о том, что затоплена коса Донузлав и вода подбирается к жилым домам. Скажу, что ураган бушует во всех городах Крыма и в Краснодарском крае. Падают деревья, обрываются линии электропередач. Дома и улицы остаются без освещения», — поделилась Котькова.

Кроме того, перебои с электроснабжением зафиксированы в десяти селах Красногвардейского района Крыма. В населенные пункты организуют подвоз воды.

В крымском городе Евпатория началась эвакуация домов после подтопления со стороны моря. Согласно сообщению советника главы республики Олега Крючкова, всех эвакуированных будут размещать в пансионатах и санаториях. Глава региона Сергей Аксенов сообщил о создании оперативного штаба.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождя и ветра, скорость которого достигает 40 м/с.