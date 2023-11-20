Штормовое пробуждение: куда уйдут ураганы из Крыма и Сибири

Штормовое предупреждение из-за усиления ветра было объявлено в Крыму 20 ноября. В южных и восточных районах республики возможны аварии на объектах ЖКХ и энергетики, нарушения транспортного сообщения, в особенности на горных перевалах, предупредило МЧС. За предыдущие двое суток в регионе уже произошла серия подтоплений, сошел сель. Но как только уйдет этот циклон, на его место придет следующий, сообщили «Известиям» метеорологи. А вот ситуация в Сибири, где 19 ноября ураганный ветер привел к значительным разрушениям в нескольких регионах и стал причиной гибели пяти человек, постепенно нормализуется, циклон слабеет.

Когда циклон уйдет из Крыма

В Крыму третьи сутки — с 18 ноября — действует штормовое предупреждение. Сильный ветер уже привел к массовым отключениям электроэнергии, повредил кровли нескольких десятков многоквартирных домов, повалил более 600 деревьев в населенных пунктах, сообщил в своем Telegram-канале председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

В понедельник, 20 ноября, ветер в южных и восточных районах республики усилился. Его порывы достигли 25 м/с. Возможны аварии на объектах ЖКХ и энергетики, нарушения транспортного сообщения, затруднения в движении автотранспорта, в особенности на горных перевалах, предостерегли в МЧС. В регионе уже произошло пять подтоплений территорий и сход селя.

Последствия штормового ветра в Симферополе Фото: соцсети

— По свидетельствам некоторых очевидцев, в Евпатории даже вода «кипела» от порывов ветра и при этом шел дождь, — рассказал «Известиям» метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, циклон, во власти которого три дня находится Крымский полуостров, постепенно уходит на северо-восток и за сутки уже достиг Центральной России и Поволжья.

— Самое главное, что по пути он растеряет свою силу , — заверил метеоролог. — Сильные снегопады и метели будут в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской области, Саратове, Самаре, Ульяновске Арзамасе, Нижнем Новгороде, но ветер будет 15–18 м в секунду, лишь в отдельных пунктах Нижней Волги — до 20 м в секунду.

Последствия сильных осадков в Белогорске Фото: соцсети

Близкие к сильному шторму ветра не ожидаются, будут «просто штормовые», заключил синоптик.

Однако, по его словам, уже в среду, 22 ноября, и в первой половине дня четверга с юга ожидается движение нового циклона, который пройдет через Крым, Приазовье, Кубань и Черноморское побережье Кавказа.

— Ветер опять может усилиться до 20–24 м/с, — предостерег Александр Шувалов.

Почему возник циклон

Возникновение циклона, который привел к непогоде в Крыму, связано с арктическим потеплением и потерей устойчивости циркуляции атмосферы , полагает исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

— Это вызывает компактные возмущения. Это общемировое явление, и, по всей видимости, именно оно стало причиной повышения вероятности экстремальных погодных явлений , — пояснил эксперт.

Помимо сильных ветров компактные возмущения приносят неконтролируемые осадки, когда за несколько суток выливается их месячная норма, либо периоды засухи, когда дождя может не быть 1,5–2 месяца.

Рабочие ликвидируют последствия шторма в Алуште Фото: соцсети

— Это вызывает массовые лесные пожары и наносит вред сельскому хозяйству, — добавил он.

Для более точных прогнозов подобных ураганов и более достоверной оценки их опасности необходимо расширять наблюдательные сети, считает Александр Родин.

— Нужно больше измерительных и аэрологических станций, позволяющих измерять не просто приземный ветер, но иметь разрез атмосферы на достаточно больших высотах. А также усилить спутниковую группировку и качественный состав научной аппаратуры, которая на этих спутниках находится, — уверен специалист.

Что ожидает Сибирь после урагана

Продолжит свое движение по стране и циклон, вызвавший ураганы в сибирских регионах, рассказали эксперты.

Мощный ураган с порывами ветра до 33 м/с обрушился на Сибирь в воскресенье, 19 ноября. В результате погибли пять человека. Без электричества осталось более 170 населенных пунктов, подтвердили «Известиям» в «Россети Сибирь». Последствия урагана затронули сразу несколько регионов: Алтай, Кузбасс, Омскую и Томскую области, Красноярский край, Хакасию.

Сейчас сотрудники МЧС и местные власти устраняют последствия ураганного ветра. Так, в Красноярском крае спасатели и техника расчищают обрушившиеся конструкции кровли больницы в Сухобузимском районе — ветер снес 900 кв. м полотна.

Вывеска, сорванная в результате сильного ветра, у торгово-развлекательного центра «Сити молл» в Новокузнецке. В результате пострадала женщина Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

Штормовые явления в Сибири были связаны с прохождением очень активного холодного фронта, рассказал Александр Шувалов.

— В понедельник, 20 ноября, его последние отзвуки испытывают на себе Иркутская область и Байкал. Затем он перевалит через Байкал и несколько снизит свою активность. Поэтому в Бурятии сильные ветры возможны только на побережье Байкала, — пояснил он.

По мере продвижения циклон ослабевает, он вряд ли приведет к новым разрушительным последствиям, добавил исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

По словам специалиста, появление такого циклона в зимний сезон довольно необычное явление и свидетельствует о перестройке всей климатической системы. Изменения климата, по его словам, сопровождаются не только глобальным потеплением — растут частота и вероятность экстремальных погодных явлений. Так, весенние ураганы на майские праздники уже стали практически климатической нормой в средней полосе России, полагает Александр Родин.

Сотрудники МЧС расчищают завалы около больницы в Сухобузимском районе Красноярского края Фото: МЧС РФ

Осенние ураганы тоже станут ежегодными, и нужно готовиться к тому, что их частота будет нарастать всё ближайшее столетие, предостерег эксперт.

— Сейчас уже вся полоса, относящаяся к средним широтам на всей огромной территории нашей страны, находится в зоне риска, в том числе по экстремальным ветровым нагрузкам, — сказал Александр Родин.

Какая погода ожидает Центральную Россию

В центральной части России на текущей неделе сохранится по-настоящему зимняя погода, отметили метеорологи.

— Даже циклон, который ожидается в четверг-пятницу, не принесет значительного потепления, — сообщил Александр Шувалов.

В столичном регионе в пятницу, 24 ноября, прогнозируется рекордно низкое атмосферное давление, напомнила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Оно составит около 715 мм ртутного столба. Сейчас рекорд для этого дня ноября — 723 мм рт. ст., зафиксированный в 1973 году. Падение атмосферного давления может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, предостерегла она.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Одновременно повысится температура воздух а, добавил Александр Шувалов.

— Но это случится на очень непродолжительное время. И до значений в среднем около нуля градусов, — отметил он.