Остров в невезении: как ликвидируются последствия потопа на Сахалине

Обильные ливни, которые вызвали масштабные подтопления на Сахалине, прекратятся с понедельника, 9 октября, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На остров в ночь на 6 октября обрушился тайфун — в некоторых районах осадки выпали в объеме 70% от климатической нормы. Тяжелейшая ситуация сложилась в Южно-Сахалинске — там школьников перевели на дистанционное обучение, около 2,6 тыс. человек остались без электричества, а один дом даже уплыл от своих хозяев. В городском округе объявлен режим ЧС. Власти распорядились срочно осушить все жилища, поскольку на остров уже пришел холод. А непогода теперь, по словам метеорологов, поджидает Крым — там прогнозируются ливни и сильный ветер, отмечают эксперты .

Поплывшие дома

На юге Сахалина прошли сильные дожди. В столице региона Южно-Сахалинске за ночь 6 октября выпало 70% от климатической нормы , сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Накануне МЧС разослало предупреждение о сильном ветре и обильных осадках. Сейчас из-за отключения электричества многим зданиями приходится работать от генераторов .

Мэр города Сергей Надсадин ввел режим ЧС . «Поступают сигналы от людей о подтоплениях домов — на сейчас их больше 20. Потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: МЧС РФ/65.mchs.gov.ru

На заседании оперативного штаба градоначальник сообщил, что власти закупают дополнительные мотопомпы, которые предоставят людям .

— Медлить нельзя — воду надо убирать с жилых помещений. Уже достаточно холодно, времени на раскачку нет. Мобилизуемся и поможем людям привести жилье в порядок как можно скорее , — указал мэр. — Для тех, кому некуда идти, готов пункт временного размещения на базе «Ласточки». Примем всех нуждающихся во временном крове и окажем всестороннюю помощь.

Школьников , как сообщили «Известиям» в администрации, перевели на дистанционное обучение .

В городском районе Ново-Александровск закрыли для движения мост . Конструкцию подмыло из-за пришедшего на юг острова циклона. В связи с этим проезда пока нет , уточнили в мэрии города. Отрезанным от всех сообщений оказался один жилой дом . По предварительной информации, там проживает пожилая женщина .

Фото: МЧС РФ/65.mchs.gov.ru

Кроме того, во время удара стихи в городе произошло аварийное отключение линии электропередачи — без электричества остались 584 частных дома, в них поживает более 2,6 тыс. человек , сообщили в МЧС.

А один из домов буквально уплыл от своего хозяина, его пронесло несколько метров , прежде чем он уперся в соседский участок, сообщили очевидцы.

Сильный ливень в городе продолжается, уровень воды достиг рекордной отметки . Минсельхоз региона сообщил о подтоплении полей и производственных корпусов .

«Держим связь с руководителями предприятий АПК и главами фермерских хозяйств. Производится отвод воды. Оптовые предприятия и торговые сети работают в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

«Москвичи будут завидовать»

С понедельника, 9 октября, Сахалинская УГМС прогнозирует установление спокойной без существенных осадков погоды, только на севере острова пройдут небольшие дожди .

Фото: МЧС РФ/65.mchs.gov.ru

В субботу циклон уже сместится в Тихий океан, с севера Хабаровского края начнет поступать холодный воздух. В северных, южных и центральных районах ожидается местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °C, днем +6...+11 °C. Будет преобладать погода без существенных осадков.

В ближайшие два дня осадки продолжатся, но будут становиться постепенно умереннее , рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В последние дни на Сахалине действительно выпало очень много осадков: до 113 мм. Это невероятно много , — добавил он.

Для сравнения, в Приморье, по его словам, за сутки выпало до 79 мм осадков .

На Сахалине также ночью наблюдался ураганный ветер до 32 м/с . В течение пятницы, 6 октября, по словам эксперта, будет продолжаться сильный дождь и ветер до 27 м/с. Однако уже с воскресенья ситуация будет постепенно меняться к лучшему, и к понедельнику дожди должны прекратиться .

Фото: МЧС РФ/65.mchs.gov.ru

— С начала следующей недели будет более спокойная погода. Температура будет умеренно высокой — около +15 градусов. Москвичи будут завидовать , — сообщил Роман Вильфанд. Ранее метеорологи прогнозировали, что Москву с начале недели ждет «арктическое вторжение» — столицу ждут осадки и холодная погода.

Циклон, который обусловил сильнейшие осадки на Сахалине и в Приморье, уходит на северо-восток — в океан. А вот резкое ухудшение погоды с дождем и сильным ветром, по словам Романа Вильфанда, ожидается с воскресенья в Крыму .

— В течение 9 октября в Крыму ожидается очень сильный дождь, превышающий пороговые значения. Он может приводить к подтоплению и другим негативным последствиям , — пояснил научный руководитель Гидрометцентра. Порывы ветра могут составлять 27 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение .

Изучить муссон

Погодные явления, которые наблюдаются в последние дни, характерны для Приморья и в целом для юга Дальнего Востока , добавил климатолог Алексей Кокорин.

— Там муссонный климат . Поэтому характерны наводнения, резкое выпадение осадков, — пояснил он. — И мы видим приход муссонов.

Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Однако сейчас экстремальные погодные явления стали происходить все чаще, а выпадение осадков всё более неравномерно, подчеркнул эксперт .

— Если в других частях земного шара, в том числе в европейской России, это легко увязывается с глобальным потеплением, то с муссонными осадками чуть сложнее. Сейчас специалисты очень тщательно исследуют, насколько глобальное потепление и усиление парникового эффекта будут воздействовать на муссоны , — пояснил Алексей Кокорин.

Он призвал ориентироваться на худший вариант развития событий: сильнейшие наводнения в ХIX веке происходили раз в 50 лет, а сейчас случаются раз в 10 лет, но в будущем участятся примерно в три раза .

— По аналогии с волнами жары можно такое предположить. Примерно понятно, что под влиянием наложения антропогенного воздействия на естественные циклы погодные процессы становятся более резкими , — предостерег он.