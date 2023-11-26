В Евпатории началась эвакуация жителей из подтопленных из-за шторма домов

Эвакуация домов в Евпатории в Крыму началась после подтопления со стороны моря из-за штормового ветра. Об этом 26 ноября сообщила журналистам руководитель городской администрации Елена Демидова.

«Море выходит из берегов, подтапливает участки и дома в непосредственной близости. Мы начали эвакуацию людей. На эту минуту порядка 20 заявок», — сказала она.

Согласно сообщению советника главы Республики Крым Олега Крючкова, всех эвакуированных будут размещать в пансионатах и санаториях.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о создании оперативного штаба. Он добавил, что все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождя и ветра, скорость которого достигает 40 м/с.

Ранее, 19 ноября, в ряде регионов России прошел ураган. Его последствия затронули Алтайский край, Кузбасс, Омскую область, Красноярский край, Хакасию и Томскую область. В тот день в Красноярском крае шквалистый ветер оборвал ЛЭП и повалил деревья, что вызвало множество повреждений и перебои с электричеством.