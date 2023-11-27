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Синоптик спрогнозировала улучшение погоды в Крыму

Синоптик Позднякова: погода в Крыму начнет постепенно успокаиваться
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Погода в Крыму начнет постепенно успокаиваться. Об этом в понедельник, 27 ноября, «Известиям» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На холодном фронте южного циклона произошло усиление ветра, сильные дожди местами со снегом, налипание мокрого снега наблюдалось. Порывы ветра достигали ураганной силы — 40 м/с наблюдалось в поселке Черноморское, а так 27–29 м/с. Также были сильные дожди, что привело к тому, что реки переполнились. Но постепенно погода будет успокаиваться», — сказала она.

По словам синоптика, во вторник в Крыму ночью еще сохранится мокрый снег, а днем это уже будет дождь, ветер местами стихнет, но всё равно останется неблагоприятным, местами порывы — 15–20 м/с, температура в ночные часы будет около нуля, днем — слабоположительная.

«29-го числа дождь сохранится, ветер сохранится, но температура будет повышаться — днем ожидаем в Крыму уже где-то порядка 10–15 градусов выше нуля», — сообщила Позднякова.

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Ранее в этот день замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая заявила, что штормовой ветер до 40 м/с, обрушившийся на Республику Крым, стал сильнейшим за последние 16 лет.

Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в Крыму погиб человек. Кроме того, семеро человек пострадали в Евпатории. Также в музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800.

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