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Синоптики заявили о сильнейшем за 16 лет шторме в Крыму

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Штормовой ветер до 40 м/с, обрушившийся на Республику Крым, стал сильнейшим за последние 16 лет, сообщила 27 ноября замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.

«Ветер 40 м/с в последний раз в Крыму наблюдался 11 ноября 2007 года, тоже при выходе южного циклона», — цитирует специалиста ТАСС.

В Крыму никогда не было такого шторма, как сегодня ночью, и масштабы разрушений огромны, заявил в понедельник советник главы республики Олег Крючков в эфире канала «Россия 24»

«Ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. То, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», — подчеркнул он.

Как добавил глава парламента Крыма Владимир Константинов, полуостров во время шторма пережил «конкретный армагеддон», старожилы не могут припомнить таких ветра и волн.

«Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки... разрушения приличные», — отметил Константинов.

Ситуация под полным контролем, своевременно был организован штаб, идет устранение последствий стихии, заверил он.

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Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в Крыму погиб человек. Кроме того, семеро человек пострадали в Евпатории.

Как следует из прогноза погоды на понедельник, в Крыму ожидается переменная облачность, сохранится очень сильный юго-западный ветер, порывы до 17 м/с.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 500 тыс.человек.

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