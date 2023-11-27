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В Минздраве сообщили о семи пострадавших в Евпатории из-за непогоды

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Фото: Telegram/Sadaklyev
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В Евпатории семь человек пострадали из-за непогоды, накануне обрушившейся на Крым. Об этом сообщили в понедельник, 27 ноября, в Минздраве России.

«В городе Евпатория пострадали семь человек. Двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу, пять получили амбулаторную помощь», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что контроль за текущей обстановкой и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 500 тыс.человек.

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Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что в Крыму из-за непогоды пропал без вести один человек. Из Евпатории и Сакского района было эвакуировано 311 человек, из них 43 ребенка, отмечала «Газета.Ru». В Севастополе в результате непогоды травмы получили три человека. В городе зафиксировано падение 66 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов.

Всю ночь на понедельник сотрудники МЧС России вели и продолжают вести непрерывную работу по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению. Всего к устранению последствий непогоды привлечено более 600 человек и 190 единиц техники.

Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, из-за шторма уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.

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