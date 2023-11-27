В Крыму один человек пропал и еще четверо пострадали из-за непогоды

В Крыму из-за непогоды пропал без вести один человек, еще четверо пострадали. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в МЧС России.

«Из Евпатории и Сакского района было эвакуировано 311 человек, из них 43 ребенка», — сказано в сообщении ведомства. Погибших в результате непогоды к настоящему моменту нет.

Сообщается также, что перекрыто движение на участке автомобильной дороги Саки – Евпатория из-за перелива через дорожное полотно, организован маршрут объезда.

В Севастополе в результате непогоды травмы получили три человека, они госпитализированы в лечебные учреждения города. В городе зафиксировано падение 66 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов.

В Краснодарском крае подтопленных территорий нет, однако в превентивных целях в Ейском районе проведена эвакуация из двух населенных пунктов 42 человек, в том числе 12 детей. Все они в настоящее время находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Из-за падения деревьев было нарушено железнодорожное сообщение на перегоне Туапсе – Адлер. Также сообщатся о повреждении кровли пяти зданий, зафиксированы падения более 250 деревьев.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 500 тыс.человек.

Всю ночь на понедельник сотрудники МЧС России вели и продолжают вести непрерывную работу по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению. Всего к устранению последствий непогоды привлечено более 600 человек и 190 единиц техники.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.