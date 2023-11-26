В Крыму 27 ноября объявили выходным днем на фоне непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий понедельник в Крыму объявлен выходным днем. Об этом 26 ноября сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлено выходным днем», — написал он.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев также проинформировал, что в связи с непогодой 27 ноября объявлено нерабочим днем.

Штормовой ветер оставил без света 26 ноября около 40 тыс. жителей Крыма. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Отмечалось, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождя и ветра, скорость которого достигает 40 м/с. Создан оперативный штаб.