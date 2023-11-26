В Севастополе из-за шторма 27 ноября объявлено нерабочим днем для ряда учреждений

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что объявил в связи с непогодой понедельник, 27 ноября, нерабочим днем для работников учреждений соцсферы и школ.

«Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта; за исключением медицинских учреждений и оперативных служб», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, работодателям и университетам рекомендовали принять такое же решение.

Развожаев уточнил, что, по прогнозу метеорологов, шторм утихнет ближе к полуночи. Однако для ликвидации его последствий потребуется время. Также возможны перебои в работе общественного транспорта.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Штормовой ветер оставил без света 26 ноября около 40 тыс. жителей Крыма. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра.

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. Из-за этого частично оказались затопленными дороги, смывает городские пляжи. В Керчи частично затоплена городская набережная.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождя и ветра, скорость которого достигает 40 м/с. Создан оперативный штаб.