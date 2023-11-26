Около 40 тыс. жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра

Штормовой ветер оставил без света в воскресенье, 26 ноября, около 40 тыс. жителей Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Без электроэнергии порядка 40 тыс. крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно — после 00:00», — написал он.

Помимо этого, непогода привела к перекрытию дороги Саки – Евпатория. Сейчас этот участок можно объехать через Владимировку.

В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек, из них 100 разместили в гостиницах, а остальные пожелали остаться у родственников.

Также сообщалось, что в поселке Героевское на берегу Керченского пролива из-за шторма оказались заблокированы 40 домов.

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. Из-за этого частично оказались затопленными дороги, смывает городские пляжи. В Керчи частично затоплена городская набережная.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождя и ветра, скорость которого достигает 40 м/с. Создан оперативный штаб.