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Режим ЧС объявлен в Крыму из-за последствий непогоды

Аксенов: режим ЧС введен в Крыму из-за последствий непогоды
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Фото: vk.com
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Режим ЧС объявили в Крыму из-за последствий непогоды. Об этом сообщил в понедельник, 27 ноября, глава региона Сергей Аксенов.

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», — указал Аксенов в своем Telegram-канале.

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Известно, что из-за непогоды в Крыму погиб человек. Кроме того, семеро человек пострадали из-за непогоды в Евпатории. В Минздраве России отметили, что двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу. Остальные пятеро получили амбулаторную помощь. Из Евпатории и Сакского района спасатели эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка. В Севастополе в результате непогоды травмы получили три человека.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света там остается более 500 тыс. человек.

Больше всего пострадали районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Ленинский и Бахчисарайский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с. Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, из-за шторма уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.

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