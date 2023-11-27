Один человек погиб из-за непогоды в Крыму
В Крыму из-за непогоды один человек погиб. Об этом 27 ноября сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее 27 ноября в Минздраве России сообщили, что с Евпатории семь человек пострадали из-за непогоды, накануне обрушившейся на Крым. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, они были госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу. Остальные пятеро получили амбулаторную помощь.
Из Евпатории и Сакского района было эвакуировано 311 человек, из них 43 ребенка. В Севастополе в результате непогоды травмы получили три человека. В городе зафиксировано падение 66 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов. Сотрудники МЧС России продолжают вести работу по эвакуации людей.
С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 500 тыс.человек.
Больше всего пострадали районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Ленинский и Бахчисарайский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.
Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, из-за шторма уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.