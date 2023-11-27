Реклама
Прямой эфир
Общество
Режим ЧС объявлен в Крыму из-за последствий непогоды
Происшествия
В ДНР из-за непогоды без электричества осталось около 525 тыс. абонентов
Политика
Путин заявил об изжившей себя сформированной Западом модели глобализации
Общество
Росавиация сообщила о штатной работе трех аэропортов Москвы
Мир
В ВСУ заявили об опасениях расширения конфликта с Россией
Мир
В Чехии намерены увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи ВСУ
Происшествия
Один человек погиб из-за непогоды в Крыму
Мир
США сообщили об атаке на свой эсминец в Аравийском море
Происшествия
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
Общество
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Происшествия
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
Происшествия
В Минздраве сообщили о семи пострадавших в Евпатории из-за непогоды
Общество
Конгресс молодых ученых пройдет в парке науки и искусства «Сириус»
Происшествия
Из-за шторма погибло около 800 морских животных в музее-аквариуме Севастополя
Сюжет:

Из-за шторма погибло около 800 морских животных в музее-аквариуме Севастополя

0
Фото: vk.com/sevaquarium
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает телеканал «Крым 24».

Отмечается, что ветер снес вентиляционную систему на крыше и в дыру хлынула вода.

По словам директора музея Юрия Кравцова, вышло из строя всё оборудование: насосы, вентиляция. Зданию нанесен колоссальный ущерб, отметил он.

На данный момент специалисты продолжают ликвидировать последствия произошедшего. Пока что неизвестно, сколько времени займет откачка воды.

Ранее в этот же день губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что в севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал. Кроме того, в Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 500 тыс. человек.

Штормовое пробуждение: куда уйдут ураганы из Крыма и Сибири
Экстремальная осенняя непогода станет обычным явлением в Центральной России, предостерегли эксперты

В Минздраве РФ сообщили, что в Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек. В селе Морское под Судаком один человек погиб. Контроль за текущей обстановкой и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Корреспондент «Известий» Вероника Котькова отмечала, что из-за шторма уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023