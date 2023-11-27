Из-за шторма погибло около 800 морских животных в музее-аквариуме Севастополя

В музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает телеканал «Крым 24».

Отмечается, что ветер снес вентиляционную систему на крыше и в дыру хлынула вода.

По словам директора музея Юрия Кравцова, вышло из строя всё оборудование: насосы, вентиляция. Зданию нанесен колоссальный ущерб, отметил он.

На данный момент специалисты продолжают ликвидировать последствия произошедшего. Пока что неизвестно, сколько времени займет откачка воды.

Ранее в этот же день губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что в севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал. Кроме того, в Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 500 тыс. человек.

В Минздраве РФ сообщили, что в Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек. В селе Морское под Судаком один человек погиб. Контроль за текущей обстановкой и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Корреспондент «Известий» Вероника Котькова отмечала, что из-за шторма уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.