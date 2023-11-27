Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных

В Севастополе из-за стихии в Аквариуме-музее затопило зал, в результате чего погибло более 500 морских животных. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в Институте биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ) пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб.

«В севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

Губернатор сообщил также, что к настоящему времени зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, травмы получили три человека, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля. Также произошло 74 порыва линий электропередачи, 10 из которых уже устранены.

Без электроэнергии в городе остаются 354 дома. Из подтопленных жилых домов было эвакуировано 35 человек.

Всего в оперативную дежурную службу ЕДДС Севастополя поступило боле 1,3 тыс. обращений, в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» — 392 обращения, добавил Развожаев.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 500 тыс. человек.

Ранее в понедельник в Минздраве РФ сообщили, что в Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек. В селе Морское под Судаком один человек погиб. Контроль за текущей обстановкой и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

В этот же день в МЧС РФ сообщили, из Евпатории и Сакского района было эвакуировано 311 человек, из них 43 ребенка, отмечала «Газета.Ru». В Севастополе в результате непогоды травмы получили три человека. В городе зафиксировано падение 66 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов.

Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.

Корреспондент «Известий» Вероника Котькова рассказала, что из-за шторма уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.