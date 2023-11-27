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Директор аквариума в Севастополе сообщил о причинах гибели пресноводных животных

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Фото: Telegram/zvezdanews
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После попадания холодной морской воды в аквариум в Севастополе погибли пресноводные животные. Об этом 27 ноября сообщил «РИА Новости» его собственник-директор Юрий Кравцов.

«Пострадал исторический 3-й зал <...> В этом зале тропические пресноводные животные четырех континентов, порядка 800 штук, 40–50 видов — Африка, Южная Америка, Камбоджа», — сказал он.

Кравцов уточнил, что этот зал находится со стороны моря. Волны разрушили кровлю, после чего вода попала в зал и затопила его на полтора метра. В результате происшествия погибли в том числе 11 панцирных щук и большие красные пираньи, которые жили в аквариуме 15 лет.

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Ранее в этот день в Минздраве РФ сообщили, что в Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек. В селе Морское под Судаком один человек погиб. Контроль за текущей обстановкой и мониторинг оказания медицинской помощи пострадавшим из-за непогоды в южных регионах страны осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. В регионе введен режим ЧС.

Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Корреспондент «Известий» Вероника Котькова рассказала, что из-за шторма уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.

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