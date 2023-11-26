В Турции море вышло из берегов и затопило крупные города после ливня

В ряде городов на юге и юго-западе Турции море подтопило районы после мощных ураганов и ливней. Об этом 26 ноября сообщил телеканал TRT.

Подтопления возникли в нескольких городах провинции Анталья. По информации канала, больше всего пострадал Измир, где море вышло из берегов из-за обильных осадков.

Также в числе пострадавших городов популярный курорт Даламан, местные власти которого объявили оранжевый уровень опасности. Пользователи публикуют в соцсетях кадры, на которых видна обстановка там. Как на них показано, в городе поднялся сильный ветер. Всем оказавшимся на улице пришлось искать укрытие. Смерч срывал крыши с домов и поднимал в воздух мусор. В некоторых районах выпал град.

Ожидается, что в ближайшие часы ливни пройдут и в центральной части Турции.

Предпоследний, оранжевый уровень угрозы был объявлен турецкими властями на воскресенье в 44 провинциях из 81, желтый уровень объявлен еще в 20 провинциях из-за неблагоприятных погодных условий.

До этого, 20 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что девять человек погибли во время урагана в стране. Еще 52 человека получили ранения, а 11 пропали без вести из-за стихии.