Девять человек погибли во время урагана в Турции. Об этом 20 ноября сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Девять человек погибли, 52 наших гражданина получили ранения, а 11 пропали без вести из-за сильного дождя, наводнения и урагана, затронувшего почти всю нашу страну», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам Эрдогана, в результате оперативных действий личного состава управления по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD), береговой охраны и других подразделений удалось спасти 110 человек. Он указал, что поисково-спасательные отряды продолжают поиск экипажа сухогруза Kafkametler, затонувшего у берегов Зонгулдака из-за шторма.

Турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак. Телеканал A Haber сообщил, что турецкие спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа.

Накануне у берегов Турции сухогруз Pallada, ходящий под флагом Камеруна, из-за сильного шторма сел на мель и разломился пополам. Инцидент произошел недалеко от порта Эрегли.