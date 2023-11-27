Пошли на шторм: как ликвидируют последствия разгула стихии на юге России

На юге России из-за мощного шторма погибли по меньшей мере четыре человека, более 20 пострадали , следует из официальных сообщений. Стихия обрушилась на Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, Северный Кавказ и новые регионы РФ в воскресенье, 26 ноября. Ураганный ветер и бурные воды нанесли ущерб домам, машинам и железнодорожным путям, погибли животные в аквариуме Севастополя. Циклон оставил без света 1,9 млн человек, но к вечеру понедельника благодаря ремонтным работам их число сократилось до 1,2 млн , сообщили власти. Когда утихнет непогода на юге страны и как ликвидируют ее последствия — в материале «Известий».

«Дома воды по пояс»

Разгулявшаяся в ночь с 26 на 27 ноября стихия бушевала и весь понедельник, продолжая наносить ущерб южным регионам России. Серьезнее всего пострадали Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Северный Кавказ и новые регионы РФ. В Крыму погиб человек, сообщили власти региона. Еще трое стали жертвами непогоды в Краснодарском крае, сообщили в местной прокуратуре. Общее число пострадавших во всех регионах пока оценивается в 20 человек.

Скорость ветра в прибрежной зоне достигала 40 м/с, зафиксированы самые высокие за сто лет волны, сообщили метеорологи. В Крыму подтоплены 99 жилых и 100 гостевых домов, в пункты временного размещения эвакуировано около 80 человек. В республике введен режим ЧС муниципального масштаба. Особенно разрушительными последствия шторма оказались в Евпатории и Керчи, сообщил в своих соцсетях глава региона Сергей Аксенов.

«На данный момент (сообщение было опубликовано с 11:30. — «Известия») без электроэнергии остаются 425 тыс. человек. Восстановить электричество планируется за двое суток», — отметил он.

Подтопленные дома в поселке Прибрежное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Зайцев

Из-за последствий шторма в домах некоторых жителей полуострова сейчас довольно холодно.

«Симферопольский район, село Мирное — нет света. Отопление у нас автономное, а на улице холодно, снег! В доме холодрыга», — пишет одна из пострадавших.

У жительницы Симферополя на трубы отопления вблизи дома упало дерево, из-за чего их прорвало. Полился крутой кипяток.

«Приехали спецслужбы, всё перекрыли. Ночь мы протянули без отопления. Сейчас тополь уже убрали, ведут восстановление коммуникаций», — рассказывает она.

Перекрытие трассы Саки – Евпатория после подтопления Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Зайцев

«Затопило дом! Мебель, холодильники, матрасы — всё имущество на выброс. Машины у соседей утоплены! Пока переехали к родственникам, но как нам дальше жить с несовершеннолетними детьми?» — комментирует пост Сергея Аксенова жительница Евпатории Ольга.

В Краснодарском крае эвакуировали 42 жителя двух населенных пунктов. На пострадавших территориях нет тепла и света. Точное число оставшихся без электричества не уточняется, но только в столице региона обесточено около ста улиц. В Сочи рухнул трехэтажный дом, сообщают очевидцы. Это подтверждает и видео, разошедшееся по Telegram-каналам. Землю под зданием подмыло, и оно обвалилось. Сообщается, что люди заранее покинули дом и не пострадали.

«Задача — до конца дня вернуть тепло и свет в дома людей, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в социальные объекты», — заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Последствия шторма на набережной Евпатории Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Он пообещал, что в течение трех суток комиссии в каждом муниципалитете оценят ущерб, после чего «как можно скорее» начнется выплата компенсаций. За этот же срок планируется откачать воду из затопленных домов.

По оценкам замминистра энергетики Евгения Грабчака, стихия обесточила дома 1,9 млн жителей южных регионов России. По состоянию на 18:00 мск благодаря ремонтным работам их число уменьшилось до 1,2 млн. Полностью восстановить энергоснабжение на юге России, нарушенное непогодой, планируется за два-три дня, сказал Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

Ущерб инфраструктуре

Стихия ударила в том числе и по курортной инфраструктуре южных регионов. Множество кафе около моря получили серьезные повреждения, некапитальные конструкции и вовсе унесло.

С владельцем одного из сочинских кафе удалось поговорить корреспонденту «Известий». Пол внутри здания похож на пляж: волны нанесли песка и продолжают плескаться сквозь выломанные двери. Повалены перегородки, а открытая веранда превратилась в болото.

— Как я могу оценить сумму ущерба? Посмотрите, тут всё целиком разломано, — сетует владелец заведения.

Набережная в Сочи после шторма Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Стихия повредила железнодорожные пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае. Сейчас движение поездов на Черноморском побережье уже восстановлено, сообщает РЖД. По данным «Федеральной пассажирской компании», сбился график движения 21 поезда, четыре из них пришлось отменить.

«Пассажиры могут вернуть деньги за билеты или обменять их без штрафов», — уточнили там.

В музее-аквариуме Севастополя из-за прорыва холодной морской воды погибло около 800 животных , говорится на странице организации «ВКонтакте».

Один из подтопленных залов музея-аквариума Севастополя Фото: соцсети

«Волны поднимались до 10–12 м и обрушивались на крышу, — рассказали там. — В какой-то момент стихия победила, такую толщу воды крыша не выдержала, и морской водой затопило насосы, розетки, обогреватели. Все аквариумы залило холодной соленой водой. Зал был полностью обесточен. Уровень воды поднялся в зале на 1,5 м. А в этом зале у нас тропические пресноводные животные».

Среди погибших животных — рыба-нож, нотоптерусы, пираньи, полиптерусы, панцирные щуки, каламоихт калабарский, рыба-змея, амазонские красные сомы, цихлиды малавийские, скаты моторо и другие пресноводные рыбы.

«До 4 утра мы откачивали воду, но она снова и снова заполняла зал. К 4 утра стихия чуть поутихла и летели только брызги. Часть животных еще жива, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы они выжили», — рассказал сотрудник музея в соцсетях.

На Крым обрушился сильнейший циклон. В результате непогоды подтоплены магистрали, в отдельных районах нарушено электроснабжение. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы шторм может только усилиться. Как идет борьба со стихией, смотрите в фотогалерее «Известий» Фото: vk.com Специалисты в регионе уже приступили к устранению последствий шторма Фото: vk.com Порывы ветра на юге страны достигают 40 м/с Фото: vk.com В некоторые населенные пункты организовали подвоз воды Фото: vk.com В Крыму отметили увеличение уровня воды Фото: vk.com Около 40 тыс. жителей оказались без света после шторма Фото: vk.com Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что 27 ноября в регионе объявлено выходным днем из-за непогоды Фото: vk.com В результате непогоды на побережье оказались затоплены городские пляжи Фото: vk.com Из-за шторма в Керчи от города оказались отрезаны несколько районов Фото: vk.com Как сообщил советник главы Республики Крым, эвакуированных жителей будут размещать в санаториях и пансионатах Фото: vk.com Службы в регионе работают в режиме повышенной готовности. Уже создан оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды Фото: vk.com В Евпатории эвакуировали около 150 человек Фото: vk.com Большую часть восстановительных работ проведут после того, как стихнет непогода Фото: vk.com Из-за шторма также пришлось перекрыть дорогу Саки – Евпатория Фото: vk.com Фото: vk.com

Когда закончится непогода

К вечеру понедельника ветер стихнет практически повсеместно, сообщил «Известиям» метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Осадки сохранятся, но будут не такими сильными, как 26 ноября. Они будут в виде дождя с мокрым снегом. Черноморское побережье Кавказа обойдется дождем, — сказал он.

Но это лишь кратковременное улучшение погоды , предупредил метеоролог.

Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия шторма в Евпатории Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Во вторник вечером и в среду к югу европейской части страны подойдет очередной южный циклон, и опять прогнозируются штормы. Может быть, не такой силы, как в воскресение, — уже не 25–30 м/с, а только 20–25 м/с, — отметил он.

Однако из-за того что южные регионы еще не оправились от стихии, дополнительный удар может привести к еще более масштабным повреждениям электроснабжения, предупредил Александр Шувалов.