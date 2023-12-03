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Вильфанд заявил о наступлении «пушкинской» погоды в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве во второй половине предстоящей недели будет морозная и солнечная погода. Об этом 3 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До сих пор у нас была погода частично пушкинская: в середине ноября была ситуация, когда были мороз и солнце, а снега не было. С 24 ноября пошел снег, но погода была постоянно циклоническая, мрачная. А во второй половине недели начнется морозная погода, но пушкинская: «Мороз и солнце, день чудесный», — приводит его слова «Интерфакс».

Вильфанд отметил, что значительное понижение температуры начнется со среды, 6 декабря. Температура будет на 9–12 градусов ниже нормы, что соответствует критериям аномально холодной погоды.

В это время в Москве днем температура будет доходить до –12 градусов, в Московской области — до –14 градусов. 7 декабря похолодание достигнет –16 градусов в городе днем и –18 ночью. В пятницу, 8 декабря, в столице возможны 20-градусные морозы ночью, а в отдельных районах Подмосковья еще ниже.

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Ранее, 3 декабря, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Известиям», что в Москве ожидаются характерные для января морозы. По его словам, 8 декабря морозы окрепнут до –16...–21 градуса, на следующий день мороз спадет, но усилится ветер.

Кроме того, 2 декабря Вильфанд сообщил, что на большей части территории России в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, в некоторых регионах морозы достигнут –40...–50 градусов.

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