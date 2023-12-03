Синоптик предупредил москвичей о январских морозах на следующей неделе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в воскресенье, 3 декабря, рассказал «Известиям», что на следующей неделе в Москве ожидаются характерные для января морозы.

Он рассказал, что начавшийся 3 декабря снегопад продолжится до понедельника, 4 декабря, притом что за ночь в столице выпадет где-то от 7 до 12 см свежего снега. По словам Ильина, по области его будет больше — от 12 до 17 см. В понедельник температура будет –7 градусов, а во вторник уже опустится до –9.

Кроме того, специалист обратил внимание на то, что со среды, 6 декабря, температура не будет подниматься выше –10 градусов: ночью она опустится до –13...–18 градусов. В четверг в столице будет еще холоднее — –15...–17 градусов, а по области может похолодать до –18 градусов.

«Самыми холодными обещают стать пятница и суббота. В пятницу (8 декабря. — Ред.) морозы окрепнут до –16...–21 градуса, не исключено по области еще ниже. В субботу (9 декабря. — Ред.) ночью будет тоже достаточно холодно. <…> В субботу мороз на пару градусов спадет, но усилится ветер», — рассказал Ильин.

Специалист также посоветовал потеплее одеваться и беречь здоровье.

3 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о сильных снегопадах, метелях и температуре воздуха до –6 градусов 3 декабря. Отмечается, что прогнозируемое количество осадков в период с полудня 3 декабря до утра 4 декабря может составить 11–16 мм, а это треть от месячной нормы.

Кроме того, 2 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большей части территории России в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, в некоторых регионах морозы достигнут –40…–50 градусов.