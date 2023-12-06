Вильфанд пообещал москвичам снег в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве точно будет лежать снег. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в среду, 6 декабря.

«Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом. Ничего больше конкретного», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Вильфанд отметил, что в настоящее время высота сугробов составляет свыше 30 см. По прогнозам, она останется примерно такой же до середины декабря.

Ранее, 22 ноября, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил «Известиям», что в новогоднюю ночь ожидаются небольшие морозы от –2...–7 градусов. Он отметил, что в декабре преобладающими станут температуры от –2…–7 градусов, возможны периоды, когда столбики термометров будут подниматься к нулю, могут наступать кратковременные оттепели, но их продолжительность станет небольшой, соответственно, снег не растает.

В тот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жители Москвы будут встречать Новый год с «достойным снежным покровом».