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Синоптик оценил вероятность образования сугробов к Новому году

Синоптик Шувалов заявил о высокой вероятности образования в Москве сугробов к Новому году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в среду, 22 ноября, стоит ли ожидать в Москве устойчивого снежного покрова на Новый год.

«По характеру атмосферных процессов, даже несмотря на то, что вторая половина декабря ожидается выше нормы, всё равно запаса (выпавшего. — Ред.) снега в конце ноября и первой половине декабря вполне достаточно», — сказал Шувалов в беседе с RT.

Он добавил, что жители Москвы будут встречать Новый год с «достойным снежным покровом».

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Ранее в этот день ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в четверг в столице прогнозируют затяжной снегопад во второй половине дня, в результате снег покроет землю на 2–3 см, сообщает телеканал «360».

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущий год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, передает НСН.

Ранее 22 ноября «Известия» писали, что ученые Южного федерального университета придумали систему для предотвращения образования сосулек на крышах домов. Она включает в себя набор из нескольких моторов размером не больше спичечного коробка, которые устанавливают на небольшой карниз из металла, прикрепленный по периметру кровли, а также радиоприемника для управления оборудованием на расстоянии. Включать устройство можно всего на 1–1,5 часа, когда погода располагает к появлению сосулек.

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