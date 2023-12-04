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В Москве за минувшие сутки выпало порядка 30% от месячной нормы осадков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Около 25–30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 13 мм осадков, или 25% от месячной нормы осадков. Другие столичные метеостанции зафиксировали: Тушино — 13 мм, Балчуг — 15 мм, МГУ — 16 мм», — говорится в сообщении.

Метеоролог уточнил, что 1 мм осадков в идеальных условиях равен приблизительно 1 см снега. Соответственно, «высота снежного покрова в столице достигла небывалых величин». Так, если 3 декабря на ВДНХ были зафиксированы 19-сантиметровые сугробы, то к утру они, вероятно, достигли высоты в 30 см, допустил специалист.

Он уточнил, что текущая высота снежного покрова либо повторит рекорд 1952 и 2004 годов, когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 см, либо превысит его, установив новый. Однако точные данные по осадкам станут известны в понедельник после 9:00, резюмировал Тишковец.

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3 декабря в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году. 4 декабря заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что в очистке снега на улицах Москвы задействованы более 135 тыс. человек и 18 тыс. единиц различной спецтехники.

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