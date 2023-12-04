Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 25 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –8 градусов в Москве 4 декабря
Мир
На Украине признались в бессилии перед военной мощью РФ
Общество
В Госдуме предложили запретить телефоны на школьных уроках уже с января
Мир
Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдив
Политика
В Госдуме предложили наказывать за повторную продажу табачной продукции детям
Армия
Группа отряда «Барс» в неравном бою уничтожила более 15 боевиков ВСУ
Армия
Российские БПЛА получат систему опознавания «свой-чужой»
Происшествия
ВФУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
Мир
Экс-разведчик Пентагона Риттер призвал Украину к смирению перед неизбежным
Мир
ЦАХАЛ сообщила об обстреле Сирии в ответ на удар с ее стороны
Мир
ХАМАС заявило о подрыве туннелей с военными ЦАХАЛ
Общество
Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара на Открытом шоссе
Происшествия
Пожар на заводе специализированных автомобилей в Москве локализовали
Мир
Власти латвийского Огре намерены запретить салюты в Новый год по московскому времени
Сюжет:

Более 135 тыс. человек работают над очисткой от снега улиц Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В очистке снега на улицах Москвы задействованы более 135 тыс. человек и 18 тыс. единиц различной спецтехники. Об этом журналистам рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Кадры работы снегоуборочной техники опубликованы 4 декабря в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

«Наша задача была — организовать работу таким образом, чтобы не остановить городское движение транспорта, создать комфорт для прохождения пешеходов», — рассказал Бирюков.

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети и тротуаров, погрузке и вывозу снега проводятся в круглосуточном режиме.

В столице в течение 12 часов выпало около 15 см снега. В течение последних суток по улицам Москвы уборка будет производиться в четвертый раз. Ночью коммунальные службы продолжают работать.

«В 01:00 приступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — сказано в сообщении Telegram-канала городского хозяйства столицы.

Там также обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Москва под шубой: после снежного ноября столицу ждет холодный декабрь
К новогодним праздникам воздух немного потеплеет

3 декабря в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.

Ранее в этот день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что столичный регион будет атакован мощным циклоном «Оливер» — редким тропическим атмосферным вихрем, который принесет обильные снегопады, сопровождаемые «усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200–400 м и заносами на дорогах».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023