Более 135 тыс. человек работают над очисткой от снега улиц Москвы

В очистке снега на улицах Москвы задействованы более 135 тыс. человек и 18 тыс. единиц различной спецтехники. Об этом журналистам рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Кадры работы снегоуборочной техники опубликованы 4 декабря в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

«Наша задача была — организовать работу таким образом, чтобы не остановить городское движение транспорта, создать комфорт для прохождения пешеходов», — рассказал Бирюков.

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети и тротуаров, погрузке и вывозу снега проводятся в круглосуточном режиме.

В столице в течение 12 часов выпало около 15 см снега. В течение последних суток по улицам Москвы уборка будет производиться в четвертый раз. Ночью коммунальные службы продолжают работать.

«В 01:00 приступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — сказано в сообщении Telegram-канала городского хозяйства столицы.

Там также обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

3 декабря в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.

Ранее в этот день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что столичный регион будет атакован мощным циклоном «Оливер» — редким тропическим атмосферным вихрем, который принесет обильные снегопады, сопровождаемые «усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200–400 м и заносами на дорогах».