Движение электротранспорта в Ростове-на-Дону ограничили из-за непогоды

Движение трамвайных и троллейбусных маршрутов местами ограничили в Ростове-на-Дону в связи с ледяным дождем, который привел к налипанию льда на контактной сети. Об этом 12 декабря сообщил местный новостной Telegram-канал со ссылкой на «Ростовскую транспортную компанию».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как трамвай на Гвардейской площади города оборвал провода, застрял и не может тронуться. Подобные обрывы также произошли на Привокзальной площади, улицах Собино и М. Горького и на Доломановском переулке.

«Из-за ледяного дождя в Ростове остановились все трамваи и часть троллейбусов <…> В разных частях города повреждены опоры и обесточены линии», — говорится в сообщении.

В настоящее время идет ремонт поврежденных участков и восстановление движения транспорта.

Отмечается, что в Аксайском районе Ростовской области из-за гололеда надломилась опора линии электропередачи. В результате административный центр Аксай остался без света. Уточняется, что решение проблемы может занять около четырех часов.

Кроме того, сообщается, что МЧС по региону продлило штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра до полудня 13 декабря.

Глава администрации города Алексей Логвиненко уточнил, что дождь смывает с тротуаров реагенты, что снижает эффективность противогололедной обработки. В связи с непогодой школьникам разрешили остаться дома 13 декабря.

В начале декабря в Магаданской области были отменены несколько автобусных рейсов из-за морозов до -53 градусов. Движение было приостановлено по избежание ЧС по межмуниципальным маршрутам из Магадана в Сусуман и из Магадана в Синегорье.