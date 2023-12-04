Автобусные рейсы отменили на Колыме из-за 50-градусных морозов

В Магаданской области отменены несколько автобусных рейсов из-за грядущих сильных морозов. По данным регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, 5 и 6 декабря в Сусуманском и Ягоднинском муниципальных округах температура будет опускаться до –53 градусов.

По этой причине, чтобы избежать возникновения ЧС из-за сильного мороза, рейсы по межмуниципальным маршрутам из Магадана в Сусуман и из Магадана в Синегорье переносятся на 7 декабря, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее москвичей предупредили о скором наступлении январских морозов. Со среды, 6 декабря, температура не будет подниматься выше –10 градусов: ночью она опустится до –13...–18 градусов. В четверг в столице будет еще холоднее — –15...–17 градусов, а по области может похолодать до –18 градусов, рассказали в прогностическом центре «Метео».