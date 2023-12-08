Новый год 2024 в Санкт-Петербурге: куда сходить, на чем лучше ехать

Новый год в северной столице России — это веселые гуляния, посещения ярмарок, концертов и праздничных елок всей семьей. Волшебная атмосфера зимнего Санкт-Петербурга порадует его жителей и гостей в новогодние праздники. Как добраться и где встретить Новый год-2024 в северной столице — рассказывают «Известия».

Почему туристы выбирают Петербург для празднования Нового года

Санкт-Петербург входит в топ самых популярных туристических городов не только России, но и всего мира. В культурной столице России путешественников привлекают и богатое историко-архитектурное наследие города, и многочисленные места для разнообразного отдыха.

Помимо живописного исторического центра Санкт-Петербурга, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, окрестности северной столицы также порадуют архитектурой и природой. Петергоф, Пушкин, Павловск, Стрельна, Кронштадт и Ломоносов — эту часть пригорода Санкт-Петербурга рекомендуют посетить многие экскурсоводы.

Фото: РИА Новости/Ольга Головко

Например, в городе Пушкин находится известный Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, а также роскошный парковый ансамбль. В Павловске можно будет увидеть один из самых красивых пейзажных парков в мире и старинный вокзал, к которому в 1837 проложили первую в стране железную дорогу.

На побережье Финского залива туристы могут посетить знаменитый музей-заповедник Петергоф, на территории которого расположился Большой дворец XVIII века. В славной Стрельне можно будет полюбоваться на архитектуру Константиновского дворца — петербургской резиденции президента — и старейшие скульптурные памятники.

Величественные боевые корабли и оборонительные сооружения Кронштадта познакомят приезжих с историей Военно-Морского Флота страны. В Ломоносове можно будет посетить один из немногих дворцов, подлинный вид которого удалось сохранить по сей день — изысканный Ораниенбаум.

Жители знают, что особенно красив Санкт-Петербург в декабре, когда город украшают к празднованию Нового года. Повсюду открываются ярмарки и елочные базары. Улицы и набережные северной столицы подсвечивают гирляндами и световыми арками.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Иллюминациями подсвечивают красоту фасада Дома книги и театров, а в Александровском парке каждый год устанавливают светящуюся новогоднюю композицию. На всех площадках города ставят нарядные елки с разноцветными шарами и проводят веселые новогодние представления для детей и взрослых.

Елка на Дворцовой площади 2024: когда установят и как украсят

Первую новогоднюю елку на Дворцовой площади поставили в 1699 году по указу Петра I, который хотел разнообразить облик города в связи с утверждением новой даты празднования Нового года в государстве. Тогда город начали украшать к 1 января, а новогодние праздники длились семь дней. С тех пор главную елку Санкт-Петербурга устанавливают на Дворцовой площади.

В этом году новогоднюю красавицу привезут к 20 декабря из лесов Выборгского района Ленинградской области. Точное место, где растет главная елка Санкт-Петербурга, держится в секрете. Такие меры позволяют уберечь дерево от рук вандалов.

Дворцовая елка будет самой большой в городе — высотой в 25 метров. В Санкт-Петербурге уже четвертый год подряд на центральной городской площади установят живое дерево, которое будет радовать горожан и гостей столицы в сам праздник и месяц после него.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Украсят елку в ретро-стиле: старинные игрушки в виде лошадок, щелкунчиков, снеговиков и конфет повесят на пушистые ветви, а мерцающие гирлянды обовьют вокруг новогодней ели, подсветив праздничными огнями красоту величественного дерева.

Новый год в Петербурге 2024: куда сходить

На новогодних праздниках в Санкт-Петербурге можно посетить большое количество интересных мест и веселых мероприятий. Помимо прогулок по заснеженному городу и посещения Дворцовой площади, любители искусства и культуры могут посетить Эрмитаж и Русский музей.

С 22 декабря 2023 по 8 января 2024 года на Московской площади в Санкт-Петербурге пройдет Рождественская ярмарка с праздничными гуляниями. В качестве тематики для украшений в этом году выбрали сказки Александра Пушкина. Для гостей пройдут мастер-классы, конкурсы и зимние игры. Также на ярмарке можно будет купить еду, горячие напитки и тематические новогодние подарки.

Сказочную атмосферу подарит посещение балета «Щелкунчик» и оперы «Ночь перед рождеством» в Мариинском театре. Ценители классической музыки могут надеть свои лучшие наряды и посетить консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова, где пройдут праздничные выступления, а также Дом ученых имени Горького РАН, в котором 31 декабря прозвучат классические мелодии новогодней ночи.

Фото: Мариинский театр

В качестве развлечений для всей семьи отлично подойдут новогодние представления. Зажигательная программа «Петербургская сказка» пройдет в БКЗ «Октябрьский» в декабре и на новогодних выходных. В СК «Юбилейный» с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года покажут ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». В МТС Live Hall приедет цирк на воде с представлениями «Анна и Эльза — Холодное с...» и «Морозко».

До 28 января 2024 года в Музее петербургского авангарда можно посмотреть памятную выставку «Футуристическая елка», посвященную 110-летию со дня премьеры первой футуристической оперы «Победа над солнцем» , над которой работали известные авангардисты. На ней можно будет увидеть копии рисунков декораций к опере, необычные елочные игрушки и издания футуристов из собрания музея истории Петербурга.

В Евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны пройдет тематическая выставка «Рождество», на которой расскажут историю этого праздника. Экспозиция будет открыта до 4 февраля 2024 года.

Если не хочется тратить время на приготовление праздничных блюд, отличной возможностью станет проведение новогодней ночи в ресторане или кафе. Там можно будет не только вкусно поесть, но и посмотреть праздничное шоу.

31 декабря в семейном ресторане ERISTOV для всех гостей организуют развлекательную программу с розыгрышем призов, дискотекой и новогодним салютом.

В ресторане «Unity Petrogradka» на новогоднюю ночь запланировано выступление саксофониста, аниматоров и концерт кавер-группы. Также посетители смогут исполнить любимые песенные хиты в караоке.

Новогодняя ночь в стиле венецианского карнавала пройдет в ресторане «Баязет». Для гостей выступят артисты балета, а детей будут развлекать веселые аниматоры.

Новый год 2024 в Петербурге: как и за сколько добраться

Попасть в Санкт-Петербург на новогодние праздники можно разными видами транспорта , в зависимости от удаленности места отъезда и стоимости билетов. Билеты стоит приобретать заранее. Самый быстрый вариант — долететь на самолете. Но из дальних регионов страны цены на билеты могут быть очень высокими, особенно в период новогодних каникул. Поэтому менее быстрым способом, но комфортным и по более низким ценам будет путешествие на поезде. Многие туристы из Центрального федерального округа также предпочитают добираться до Санкт-Петербурга на автобусе, своем автомобиле с попутчиками.

Из Москвы до северной столицы можно добраться на скоростном «Сапсане» и обычных поездах. Время в пути составит от 4 до 9 часов, а билеты в сидячем вагоне обойдутся от 1600 до 3900 рублей. Примерно за ту же цену, но чуть дольше по времени можно доехать на машине из BlaBlaCar. На самолете полет составит всего полтора часа, но цена за билет на новогодние праздники стартует от 6 тыс. рублей.

Билеты на самолет в период январских праздников из Нижнего Новгорода до Петербурга будут стоить от 10 тыс. рублей, дорога займет два часа. На поезде будет значительно дольше, но дешевле — около 10 часов в пути и от 4500 рублей за один билет.