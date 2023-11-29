Новый год 2024 — что подавать на стол и как украшать дом

Каждую зиму большинство россиян с нетерпением ждут наступления Нового года. Это теплый и светлый праздник, когда вся семья собирается за одним столом и поднимает бокалы в честь новой страницы в календаре. У каждого года есть свой покровитель, и в 2024 году им станет Зеленый Деревянный Дракон. Считается, что символ года диктует и правила, по которым этот год лучше встречать. «Известия» рассказывают, что нужно подавать на новогодний стол в 2024 году и как лучше украсить дом перед праздником.

Новогодний стол в 2024 году — что подавать

Традиция почитать символ года пришла к нам из китайской культуры. На востоке драконы ассоциировались с аристократией и считались покровителями императоров. Поэтому к 2024 году на новогоднем столе должно быть поистине царское разнообразие. По возможности в праздничное меню лучше включить деликатесы и угощения, которые редко можно позволить себе в обычные дни.

Также огнедышащему созданию по нраву придутся блюда с добавлением острых специй. Но подавать такую еду на стол стоит, только если она по вкусу самим хозяевам и их гостям и ни у кого нет противопоказаний по здоровью. В мифах драконы питаются рыбой и мясом, поэтому на столе будут уместны морепродукты, кролик, утка, индейка или курица. В качестве гарнира отлично подойдут рис, популярный в восточной кухне, или свежая зелень.

Тем не менее в России давно существуют собственные традиции приготовления праздничных блюд, которые гораздо прочнее закреплены в культуре, чем веяния Востока. Многие российские семьи по традиции приготовят для праздничного стола новогодние салаты — оливье, сельдь под шубой, крабовый салат. На горячее часто готовят заливную рыбу, запеченную птицу, мясо по-французски, а в качестве закусок подают бутерброды с икрой и холодец. Практически ни одно застолье на Новый год не обходится без мандаринов, а некоторые предпочитают десерт в виде праздничного торта. Наконец, в сознании большинства людей торжество ассоциируется с брызгами шампанского и звоном бокалов. На прошлой неделе эксперты «Руспродсоюза» подсчитали, во сколько россиянам обойдется классический праздничный стол на Новый год-2024.

В сервировке стола можно использовать свечи, ведь дракон — огнедышащее животное. При этом не стоит забывать и о пожарной безопасности. Считается, что символ года «оценит» дорогую посуду, красивые фужеры и золотые украшения на столе.

Новый год – 2024 — как украсить елку

При подготовке к празднику про символ года вспоминают не только когда планируют застолье, но и когда украшают дом. Главным атрибутом Нового года считается елка, под которую традиционно будут класть подарки для близких. Наряжать праздничное дерево часто собираются все члены семьи, это особый ритуал, который отражает суть торжества и дарит яркие эмоции.

Для елки на 2024 год украшения должны отражать императорское величие и роскошь. Стоит выбирать игрушки «богатых» оттенков — красное с золотым, насыщенный зеленый, всевозможные блестки. Сами украшения должны смотреться как элементы роскоши и шика. Можно использовать расписные шары, замысловатые фигуры и детали восточной экзотики. Не стоит забывать и о самом символе года.

Тем не менее, не нужно отказывать себе в удовольствии повесить на елку любимый шар из семейной коллекции, даже если он не вписывается в общую картину. Главный смысл праздника — радость и теплые эмоции — не должен теряться перед «запросами» покровителя года.

Новый год – 2024 — как украсить дом

Перед Новым годом помимо елки часто украшают все комнаты в доме. Хозяева стремятся создать в жилище праздничную атмосферу и угодить символу года. Главный цвет 2024 года — зеленый и все его оттенки, изумрудный, хвойный, мятный, оливковый, фисташковый. Для декорирования можно использовать традиционные хвойные ветви, мишуру, гирлянды и «дождики». Не теряет свою актуальность и белый, символизирующий снег и чистоту. Подойдут для украшений и снежинки, вырезанные из бумаги, и искусственные сугробы, и стеклянные шары.

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