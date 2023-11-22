Достать стволы: сколько будут стоить новогодние елки

Около 60 тыс. елей, сосен и пихт спилят в российских лесах к Новому году, выяснили «Известия». Эти объемы сопоставимы с прошлогодними, сообщили в Рослесинфорге. Цены на живые деревья вырастут незначительно, в пределах 5–7% — полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. рублей, прогнозируют в ведомстве. А вот цены на искусственные деревья уже поднялись более чем на 20%, подсчитали в компании «Платформа ОФД». Экологи напоминают, что не стоит покупать деревья без «родословной» — подтверждения о том, что это легальная заготовка.

Где растут новогодние елки

К нынешнему Новому году в российских лесах заготовят порядка 57–60 тыс. елей, сосен и пихт, рассказали «Известиям» в Рослесинфорге. Это примерно на 5% больше, чем годом ранее. Речь идет именно о деревьях, которые растут на землях лесного фонда, пояснили в ведомстве. Но кроме них в продажу поступают и елки из частных питомников. То есть в итоге продажи живых деревьев в разы выше.

Активная заготовка деревьев продолжается с конца ноября до конца декабря.

— Традиционные регионы-поставщики — Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. На них приходится практически треть всех новогодних елок, заготовленных в лесу, — рассказали в Рослесинфорге.

На новогодние базары часто попадают и деревья из соседних регионов. В центральной полосе страны это в основном елочки из Костромской, Ярославской, Смоленской областей.

Цены на новогодние деревья, по прогнозам Рослесинфорга, могут вырасти в пределах инфляции, то есть на 5–7%. Если в прошлом году полутораметровая живая елочка стоила в среднем около 1,2–1,5 тыс. рублей, то в этом ее стоимость может подрасти на 100–200 рублей.

Сколько стоит искусственная елка

Искусственные елки подорожали в этом году на 21% по сравнению с прошлым годом и на 35% с позапрошлым, следует из данных компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны).

Покупки елей и новогодней атрибутики в ноябре этого года происходят более активно, чем в 2022-м, но штучные продажи пока ниже, чем в 2021 году, когда в этот период была более зимняя погода, зафиксировали в компании. Средняя розничная цена на искусственную новогоднюю ель составляет 4489 рублей. Гирлянды стоили в среднем 506 рублей, а набор игрушек — 361 рубль.

Большая часть покупателей приобретает недорогую новогоднюю атрибутику через онлайн-каналы. Там ее продажи превышают прошлогодние на 30–40%, а уровень 2021 года — на 70–80%. Так, в Wildberries продажи искусственных елей в ноябре выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, средний чек составил 3 тыс. рублей.

— Но искусственные ели покупают много и офлайн, в том числе эти продажи расширились и на продуктовый сегмент, — пояснили эксперты «Платформы ОФД».

Они отметили, что цены выросли в основном потому, что в доле продаж искусственных елок большая часть импорта, играет роль и сезонный характер товаров: продавцы учитывают в ценнике сразу большой комплекс бизнес-издержек, полагаясь на высокий спрос.

Как выбрать новогоднюю елку

Производство искусственных елок наносит природе ощутимый вред, напомнил «Известиям» генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов. Углеродный след одной елки может составлять от 30 кг до 60 кг СО-эквивалента.

— Можно парировать, что изъятая из экосистемы живая ель — это тоже углеродный след, ведь дерево могло расти и поглощать парниковые газы, а вместо этого оно украшает нашу квартиру, — рассказал он. — Это справедливо, если речь идет о незаконной вырубке елок на территории лесничеств, заповедников и национальных парков. В этом случае мы не только «изымаем» поглотителя СО 2 , но и разрушаем баланс экосистемы.

Нелегальные вырубки и практически нулевые возможности по утилизации «синтетики» — проблема для экологии, отметил эксперт. Наиболее экологичным выбором для праздника он назвал легально заготовленные или выращенные в питомниках деревья.

— Питомники существуют специально для подготовки деревьев к празднику. Это не естественные экосистемы, а искусственно взращенные культуры, минимально участвующие в жизни местной биосферы. Они не учитываются в оценке поглотительной способности лесов и очень редко становятся домом для фауны, — пояснил он.

Оптимальным вариантом эксперты назвали покупку елки на сертифицированном базаре.

— На площадках, анонсированных на муниципальном уровне, как правило, документы проверили уже за нас. Но мы всегда можем попросить подтвердить происхождение зеленых красавиц, — полагает Андрей Хорошилов.

У новогоднего дерева необходимо внимательно осмотреть хвою, добавили в Рослесинфорге. Иголочки должны быть зелеными и упругими, пожелтевшие говорят о возможной болезни дерева. Ветки должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии, а ствол — ровным и гладким, около 6 см в охвате. Чем тоньше ствол, тем быстрее елка засохнет и осыплется, предостерегли эксперты. При покупке сосны, ели и пихты на официальных елочных базарах меньше риск приобрести больное дерево и занести в дом различных насекомых.

Елочные базары, как правило, начинают работать в российских городах во второй половине декабре. Так, в прошлом году в Москве они открылись 20 декабря.