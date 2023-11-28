В чем встретить Новый год 2024 — идеи для образов, причесок и макияжа

Выбор образа на Новый год — непростая задача для модниц. Важно не только подобрать наряд, прическу и аксессуары к нему, но и учесть символику предстоящего праздника. О том, как создать яркий и необычный образ в цветах года Дракона, читайте в материале «Известий».

В каких цветах встречать Новый год – 2024

По восточному календарю, символом грядущего 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон. Согласно поверьям, он воплощает удачу, благополучие и благородство. В Китае считают, что годы под знаком дракона становятся периодами процветания, а зеленый цвет мифического зверя указывает на возрождение, гибкость и дипломатичность.

Каждому символу года соответствует определенная стихия, с которой связаны те или иные цвета. Выбирая наряд для праздника, люди часто стремятся добавить эти оттенки в свой образ, чтобы привлечь удачу, богатство и другие блага. В 2024 году стихией Зеленого Дракона станет дерево. Поэтому лучшими цветами для новогодней ночи считаются зеленый и золотой. Нейтральными вариантами будут красный и черный.

При этом есть и оттенки, которые Зеленому Дракону не по вкусу, например, темно-коричневый. Также не стоит надевать синие вещи, ведь по легенде этот цвет приносит драконам неудачи. Темно-желтый в восточной традиции считается цветом императора, который не должны носить обычные люди, так как им он не сулит счастья. Помимо этого, не стоит использовать в образе белый, так как в Китае это траурный цвет.

Кроме того, по версии института Pantone, цветом 2024 года стал Apricot Crush, или мятый абрикос. Этот яркий и в то же время нежный оттенок станет хорошей альтернативой для тех, кто не верит в мистику символа года, но хочет оставаться в тренде.

В чем встречать Новый год – 2024

Классический вариант для женщин — вечернее платье в цветах символа года. При этом стоит учитывать, что Зеленый Дракон любит всё необычное и броское, так как по своей натуре этот зверь любопытен и жизнелюбив. Поэтому ему понравятся нестандартные фасоны: асимметрия, вырезы на боках, узлы, ленты, стразы, драпировки, сочетание разных стилей, массивные украшения. Однако не стоит забывать о балансе, чтобы не перегрузить образ обилием деталей.

Одним из трендов осени 2023 года стало красное платье. Высока вероятность, что оно не потеряет актуальности и зимой. Фасон и длина при этом остаются на усмотрение модниц, главное — яркий праздничный цвет. Если к красному душа не лежит, можно выбрать любой другой оттенок. Например, классическое «маленькое черное платье».

Для тех, кто не хочет надевать платье, стильной альтернативой станут комбинезоны. Эффектно смотрятся модели свободного кроя с широкими летящими штанами. Комбинезон можно заменить сочетанием укороченного топа с длинной юбкой или свободными брюками. Остаются популярны и брючные костюмы ярких расцветок или украшенные пайетками.

Не прошла мода и на бельевой стиль. Платья-комбинации в сочетании с оверсайз пиджаками и изящные костюмы в пастельных тонах всё еще притягивают взгляды. Чтобы такой образ соответствовал году Зеленого Дракона, его можно дополнить крупными серьгами, колье или кольцами.

Кроме того, бельевой стиль отлично подходит для домашнего праздника. Элегантная шелковая пижама с туфлями на каблуках и яркими аксессуарами будет смотреться одновременно празднично и уютно.

Видное место среди модных трендов зимы занимает металлик. Золотой и серебряный блеск, пайетки, мятая глянцевая ткань и массивные застежки используются как в одежде, так и в аксессуарах. Блестящие элементы могут стать отличным дополнением к минималистичному образу.

Для мужчин наиболее оптимальным вариантом будет классический костюм серого или бежевого цвета. К нему можно добавить яркие аксессуары: галстук, платок, носки. Если костюм кажется слишком официальным, пиджак и рубашку можно заменить на стильный пуловер или джемпер. Надевать на праздник джинсы дизайнеры не рекомендуют.

Встречать Новый год лучше всего в удобной, но нарядной обуви: туфлях на небольшом каблуке, босоножках, высоких сапогах. Если не придется много танцевать или долго стоять, можно надеть и туфли на шпильке. Домашние тапочки стоит оставить на утро после торжества, так как они не сочетаются с нарядными образами. Исключение — если Новый год проходит в формате пижамной вечеринки. Но на такой случай лучше запастись необычными тапочками в праздничной тематике.

Прически на Новый год – 2024

Уже не первый сезон в тренде остаются естественность и непринужденность. Во многом это касается и новогодних причесок. Стилисты советуют отдавать предпочтение свободно струящимся локонам и нарочито небрежным способам укладки.

Для модниц с длинными волосами подойдут прически в стиле «подружка серфера» или «голливудская волна». Такие локоны смотрятся воздушно и в то же время изящно. Они отлично сочетаются как с лаконичными платьями, так и с более броскими нарядами.

Кроме того, длинные волосы можно забрать в элегантный хвост. У этой прически гораздо больше вариантов, чем кажется. Она бывает низкой, высокой, пышной, гладкой, с начесом. Для создания хрупкого и трогательного образа волосы можно перевязать яркой лентой поверх резинки.

Еще один практически беспроигрышный вариант — пучок. Он хорошо сочетается с большинством нарядов, кроме того, в этой прическе можно использовать стильные аксессуары: заколки, крабики, яркие невидимки, шпильки, ободки и т.д.

Придать шарм минималистичному платью или строгому костюму поможет необычная коса. Она не только подчеркивает длину волос, но и дает простор для фантазии и применения различных украшений.

Девушкам со средней длиной волос или короткой стрижкой также подойдут небрежные локоны. Более смелая альтернатива — эффект мокрых волос. Такая укладка сделает образ притягательным и загадочным.

Помимо этого, в честь праздника можно поэкспериментировать с цветными прядями. Услугу по временному окрашиванию в яркие цвета предоставляют многие салоны. Для тех, кто опасается использовать краску на своих волосах, подойдут заколки с искусственными прядями самых разных цветов.

Макияж на Новый год – 2024

Праздники еще не наступили, но тренды на новогодний макияж уже сформировались. Во многом они поддерживают дух символа года — яркий, блестящий, экстравагантный, но в то же время изящный. Так, вновь обрели популярность цветные стрелки. Чтобы усилить акцент на глаза, можно добавить к ним глиттер.

Использование блесток в макияже — отдельный праздничный тренд. В ход идет всё, от хайлайтера и металлик-теней до крупных страз, которые некоторые модницы приклеивают в уголках глаз и губ.

Также в преддверии новогодних праздников в моду вернулись губы с четкими контурами. Многие отдают предпочтение красной помаде, однако можно использовать и другие оттенки. Главное, чтобы цвет сочетался с тоном кожи и цветом глаз.

Классическим вариантом эффектного вечернего макияжа остается смоки-айз. Для поддержания праздничного настроения в него можно включить блестящие акценты. Например, подвести слизистую карандашом цвета металлик или добавить парочку маленьких страз.

Маникюр на Новый год – 2024

Для полноты образа на Новый год важно сделать подходящий маникюр. В год Зеленого Дракона популярностью пользуются серебряные оттенки, а также полностью белые ногти. Не теряют актуальности и другие цвета: зеленый, сиреневый, голубой, различные вариации перламутра. Пользуются спросом «мраморные» и «дымчатые» дизайны ногтей в ярких цветах, а также блестки и фольга на нейтральной молочной основе.

Еще один тренд зимнего сезона — разноцветный маникюр. Он неизменно привлекает внимание и придает образу оригинальности. При этом не важно, насколько яркими будут ногти, главное, чтобы цвета сочетались между собой и гармонировали с нарядом.

Беспроигрышный вариант для новогодней вечеринки — маникюр со стразами и камнями. Такой дизайн идеально вписывается в праздничную атмосферу. Однако тут важно не переборщить, чтобы блестящие элементы не выглядели вульгарно.

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