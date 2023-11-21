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Куда сходить на Новый год 2024 в Москве — программа мероприятий

Билет на Красную площадь в новогоднюю ночь будет стоить 2024 рубля
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Новый год — праздник, который объединяет людей из разных семей, разных национальностей и вероисповеданий. Поэтому торжество отмечают практически в любом городе России. Чтобы сделать знаменательный день еще более ярким и красочным, власти Москвы ежегодно организуют впечатляющие мероприятия, концерты и праздничные елки для детей. Где встретить наступающий Новый год 2024 в столице — в материале «Известий».

Как будет работать транспорт в Москве на Новый год – 2024

Для удобства перемещений по городу Московский метрополитен не будет закрываться в новогоднюю ночь. Кроме того, проезд на метро и МЦК будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Некоторые наземные маршруты также продолжат свою работу — с расписанием лучше сверяться на сайте столичного дептранса. Также в ночь на 1 января введут дополнительные утренние и ночные рейсы и маршруты.

Где встретить Новый год – 2024 в Москве

Традиционно множество жителей Москвы и туристов собираются на Красной площади. Неудивительно, ведь именно это место можно назвать сердцем города, где прозвучит бой курантов, определяющий начало нового года. Перед зрителями установят огромные экраны, с поздравительной речью к россиянам обратится президент.

Примерно С 20:00 до 22:00 на площади пройдет новогодний концерт с участием звезд российской эстрады. Не обойдется праздник и без главных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. Сопровождать выступление будет лазерное шоу со световыми эффектами.

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К празднику главную площадь города украшают гирляндами и декорациями, рядом с ГУМом открывается большой каток, а перед Спасской башней собираются толпы людей. На площади работает и новогодняя ярмарка со вкусными угощениями, сувенирами и развлечениями для самых маленьких.

При этом вход на Красную площадь в праздничную ночь будет платным. Стоимость билета имеет символическое значение и равняется 2024 рублям. Лучше бронировать места на площади и на катке заранее.

Но не только на Красной площади в ночь на 31 декабря гуляют москвичи и туристы. Популярной локацией остается и и парк «Зарядье», и окрестности Поклонной горы, и Воробьевы горы, и ВДНХ, и парк Горького, и многочисленные катки столицы.

Салют на Новый год – 2024 в Москве

В новогоднюю ночь над столицей традиционно прогремят праздничные салюты. Самое главное шоу ожидается ровно в полночь неподалеку от Красной площади, на Москворецкой набережной.

В других частях Москвы салюты начинаются позже, чтобы люди успели выйти из-за праздничного стала и насладиться зрелищем. В час ночи огни запустят в небо в большинстве парков столицы — Кузьминках, саду имени Баумана, Измайловском, парке Горького, Садовниках, Таганском парке, саду «Эрмитаж», парке Победы, Северном Тушино и других.

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Однако для обычных граждан запуск фейерверков запрещен после 23:00 даже в новогоднюю ночь. Для использования пиротехники отведены специальные площадки.

Где остановиться на Новый год – 2024 в Москве

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, для жителей регионов Москва остается одним из самых популярных направлений для путешествий на новогодние праздники — на начало ноября почти четверть (23,2%) оформленных по стране авиазаказов приходилось на столицу. В среднем, ночь в столичном отеле на период праздников обойдется примерно в 6,5 тыс. рублей.

При этом объекты размещения тщательно готовятся к предстоящим праздникам, устанавливают елки в вестибюлях, украшают номера, готовят для гостей торжественную программу, роскошные угощения и символические подарки.

Куда сходить в Москве на Новый год 2024

К праздничным мероприятиям 31 декабря присоединяются многие культурные и развлекательные учреждения Москвы. Свои двери для туристов и москвичей открывают многочисленные рестораны и клубы. Гости могут встретить Новый год и поднять бокалы шампанского под живую музыку и насладиться специальными новогодними акциями.

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В кинотеатрах в преддверии праздника будут показывать новогодние фильмы. Среди самых ожидаемых премьер — семейные кинокомедии «Баба Мороз», «Елки-10», «Манюня. Новогоднее приключение», «Новогодний шеф», «Новогодний ол инклюзив». А самых маленьких зрителей порадует новая часть мультифраншизы «Три богатыря. Пуп земли».

Интересным способом посетить сразу несколько мест столицы в праздничную ночь является «Новогодний автобус». Так называют автобусные туры по городу, захватывающие самые нарядные улицы и яркие достопримечательности.

Ранее «Известия» подробно рассказали о символе 2024 года — зеленом деревянном драконе.

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