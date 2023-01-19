Праздника не будет: 31 декабря пока останется рабочим днем

Законопроект, предлагавший сделать официальным выходным 31 декабря каждого года, а 6 января — последним днем новогодних каникул, не получил одобрение правительства. В какие годы 31 декабря все-таки будет выходным и что будет в инициативой дальше, разбирались «Известия».

31 декабря — выходной или нет

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2020 года депутаты от ЛДПР. В октябре 2021 года правовая комиссия выдала на него заключение, а спустя полтора года, 18 января 2023, пришел отрицательный отзыв правительства. В Госдуме посчитали выходной «избыточным» и напомнили, что правительство РФ может определять «целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря».

Депутаты и сенаторы много раз выступали за то, чтобы навсегда сделать последний день года выходным. В 2019 году идею поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В конце 2020 года президент Владимир Путин призывал сделать 31 декабря выходным днем все российские регионы — правда, только на один год.

В том, что Госдума однажды добьется принятия инициативы уверен один из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). Как пояснил депутат в беседе с «Известиями», отказ поддержать инициативу о выходном дне 31 декабря мог быть связан с неактуальностью вопроса.

Праздника не будет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы предложили абсолютно правильный механизм, не нарушая баланса рабочих и нерабочих дней. ^[Предлагается^] сделать перенос — 8 января убрать из списка нерабочих дней, а 31 декабря — закрепить», — добавил Нилов. Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин инициативу поддерживает. В июне 2022 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков также говорил, что Минтруд рассмотрит возможность выходного 31 декабря. По мнению Нилова, принятие законопроекта может затянуться, так как в 2023 году 31 декабря приходится на воскресенье, и вопрос о выходном снова не будет актуальным. Но позже его можно будет вернуть на обсуждение. «Была календарная вакханалия, пришлось вмешиваться президенту, и он тогда говорил, что да, я согласен с тем, что необходимо законодательно это закрепить», — напомнил депутат.

Когда 31 декабря все-таки будет выходным

В новогодние праздники 2022-2023 день 31 декабря выпал на субботу, и у россиян был законный выходной. Повторится ситуация и в новогодние праздники 2023-2024: последний день декабря выпадает на воскресенье, а значит большинство россиян будут отдыхать.

Если изменений в законодательстве не случится, поработать 31 декабря придется в 2024, 2025 и 2026 годах после чего два года снова можно будет отдохнуть: в 2027 году 31 декабря приходится на субботу, а в 2028 — на воскресенье. В следующий раз выходным 31 декабря будет только в 2033 и 2034 годах.

Почему компании против, чтобы 31 декабря было выходным

Праздника не будет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Большинство российских предпринимателей не могут себе позволить сделать 31 декабря выходным днем. Как пояснил «Известиям» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, это связано с тем, что в таком случае 30 декабря тоже станет практически нерабочим. «Большинство компаний позволить себе этого не могут: конец года — время важных отчетов и закрытия проектов», — пояснил эксперт. Он отметил, что 31 декабря в будущем может стать выходным днем, однако для этого должно быть сокращено количество выходных дней в январе. Но здесь также есть сложности: через неделю после Нового года наступает Рождество, и делать рабочие дни между этими двумя праздниками нецелесообразно — нормальной производительности труда не будет.

Как показало проведенное специально для «Известий» в 2019 году исследование, последний день года считается нерабочим в 53% компаний. Новогодние праздники и так наносят экономике страны ущерб в триллионы рублей, сокрушаются экономисты. Один день ситуацию кардинально уже не изменит, но и всеобщий отдых ее явно не улучшит.

Однако авторы законопроекта отмечали, что многолетняя практика показывает: если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году.

Запрет на продажу алкоголя в России с 31 по 8 января

В некоторых регионах России ввели запрет на продажу алкоголя на все новогодние праздники. Например, власти Тувы пояснили такое решение поддержанием порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников. Запрет также действует в Чечне, причем, не только в новогодние праздники. Продажа алкоголя в розницу запрещена в кафе и ресторанах, которые располагаются в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ограничения по продаже спиртного коснулись и Башкирии: там купить алкоголь можно было только в определенные часы с 3 по 5 января.

Праздника не будет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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