Праздника не будет: 31 декабря пока останется рабочим днем
Законопроект, предлагавший сделать официальным выходным 31 декабря каждого года, а 6 января — последним днем новогодних каникул, не получил одобрение правительства. В какие годы 31 декабря все-таки будет выходным и что будет в инициативой дальше, разбирались «Известия».
31 декабря — выходной или нет
Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2020 года депутаты от ЛДПР. В октябре 2021 года правовая комиссия выдала на него заключение, а спустя полтора года, 18 января 2023, пришел отрицательный отзыв правительства. В Госдуме посчитали выходной «избыточным» и напомнили, что правительство РФ может определять «целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря».
Депутаты и сенаторы много раз выступали за то, чтобы навсегда сделать последний день года выходным. В 2019 году идею поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В конце 2020 года президент Владимир Путин призывал сделать 31 декабря выходным днем все российские регионы — правда, только на один год.
В том, что Госдума однажды добьется принятия инициативы уверен один из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). Как пояснил депутат в беседе с «Известиями», отказ поддержать инициативу о выходном дне 31 декабря мог быть связан с неактуальностью вопроса.
«Мы предложили абсолютно правильный механизм, не нарушая баланса рабочих и нерабочих дней. ^[Предлагается^] сделать перенос — 8 января убрать из списка нерабочих дней, а 31 декабря — закрепить», — добавил Нилов. Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин инициативу поддерживает. В июне 2022 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков также говорил, что Минтруд рассмотрит возможность выходного 31 декабря. По мнению Нилова, принятие законопроекта может затянуться, так как в 2023 году 31 декабря приходится на воскресенье, и вопрос о выходном снова не будет актуальным. Но позже его можно будет вернуть на обсуждение. «Была календарная вакханалия, пришлось вмешиваться президенту, и он тогда говорил, что да, я согласен с тем, что необходимо законодательно это закрепить», — напомнил депутат.
Когда 31 декабря все-таки будет выходным
В новогодние праздники 2022-2023 день 31 декабря выпал на субботу, и у россиян был законный выходной. Повторится ситуация и в новогодние праздники 2023-2024: последний день декабря выпадает на воскресенье, а значит большинство россиян будут отдыхать.
Если изменений в законодательстве не случится, поработать 31 декабря придется в 2024, 2025 и 2026 годах после чего два года снова можно будет отдохнуть: в 2027 году 31 декабря приходится на субботу, а в 2028 — на воскресенье. В следующий раз выходным 31 декабря будет только в 2033 и 2034 годах.
Почему компании против, чтобы 31 декабря было выходным
Большинство российских предпринимателей не могут себе позволить сделать 31 декабря выходным днем. Как пояснил «Известиям» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, это связано с тем, что в таком случае 30 декабря тоже станет практически нерабочим. «Большинство компаний позволить себе этого не могут: конец года — время важных отчетов и закрытия проектов», — пояснил эксперт. Он отметил, что 31 декабря в будущем может стать выходным днем, однако для этого должно быть сокращено количество выходных дней в январе. Но здесь также есть сложности: через неделю после Нового года наступает Рождество, и делать рабочие дни между этими двумя праздниками нецелесообразно — нормальной производительности труда не будет.
Как показало проведенное специально для «Известий» в 2019 году исследование, последний день года считается нерабочим в 53% компаний. Новогодние праздники и так наносят экономике страны ущерб в триллионы рублей, сокрушаются экономисты. Один день ситуацию кардинально уже не изменит, но и всеобщий отдых ее явно не улучшит.
Однако авторы законопроекта отмечали, что многолетняя практика показывает: если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году.
Запрет на продажу алкоголя в России с 31 по 8 января
В некоторых регионах России ввели запрет на продажу алкоголя на все новогодние праздники. Например, власти Тувы пояснили такое решение поддержанием порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников. Запрет также действует в Чечне, причем, не только в новогодние праздники. Продажа алкоголя в розницу запрещена в кафе и ресторанах, которые располагаются в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ограничения по продаже спиртного коснулись и Башкирии: там купить алкоголь можно было только в определенные часы с 3 по 5 января.
Как отдыхают россияне в 2023 году
В 2023 году у россиян, работающих по пятидневке, будет 118 нерабочих праздничных и выходных дней. После длинных новогодних праздников четыре выходных ждут россиян в феврале (с 23 по 26 число) и один — на 8 марта. Следующие три выходных пройдут с 29 апреля по 1 мая и четыре — с 6 по 9 мая. Еще три дня россияне отдохнут в июне — с 10 по 12 число и в ноябре — с 4 по 6 число. Планируя свои отпуска, россияне также могут учитывать и официальные праздничные дни. «Известия» рассказали, как с помощью праздников увеличить количество отпускных дней, а также какие месяцы наиболее выгодны для отпуска тем, кто работает по пятидневке.