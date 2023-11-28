Сказочный ажиотаж: какие «Щелкунчики» конкурируют с балетом Большого

Популярность «Щелкунчика» под Новый год в Большом театре запустила волну постановок балета по всей стране. Шансы увидеть праздничную классику растут на глазах, но и билеты на многочисленные спектакли не залеживаются. Кроме Большого театра Чайковского предлагают посмотреть: Кремлевский балет, Мариинка, МАМТ, РАМТ, Академия Вагановой и Николай Цискаридзе, Русский Имперский балет, а также Таганка, БДТ, Губернский театр. А еще креативные постановщики зазывают на иммерсивное танцевальное шоу в старинном особняке в центре столицы. «Известия» изучили предложения и приценились к билетам на спектакли.

«Щелкунчик» в Большом театре

Справка «Известий» Балет «Щелкунчик» Чайковского можно по праву назвать самым популярным и любимым новогодним спектаклем во всем мире. Премьера балета состоялась 131 год назад — в декабре 1892 года. Музыка, написанная Петром Ильичем Чайковским по сценарному плану Мариуса Петипа, впервые прозвучала в спектакле, поставленном Львом Ивановым в 1892 году в Мариинском театре. Сегодня без «Щелкунчика» невозможно представить репертуар самых известных театров. И если в Большой на балет попадут счастливчики, то без особого труда можно сходить на оперу «Иоланта», где в первом акте звучит симфоническая сюита «Щелкунчик». Эту информацию ГАБТ доносит с рекламных билбордов.

В Москве балет был впервые показан уже после октябрьской революции, 21 мая 1919 года. Александр Горский изменил оригинальное либретто и перекомпоновал музыку. Из двухактного спектакль превратился в трёхактный. В 1939 году Василий Вайнонен перенёс в Большой свою версию «Щелкунчика», осуществлённую в 1934-м в Ленинградском театре оперы и балета им. С.М. Кирова. В 1966-м его сменила постановка Юрия Григоровича. Ее считают канонической. Хотя в Санкт-Петербурге отдают лавры Вайнонену, чья хореография годами признана Мариинкой.

Фото: Государственный академический Большой театр России

Удивительно, но именно «Щелкунчик» Большого театра ежегодно фигурирует в СМИ, как мечта не только истинного театрала, но и спекулянта. Билет на балет стал настоящей конвертируемой валютой. Сейчас билеты за 20 тыс. рублей в первый ряд партера на сайтах-двойниках сайта Большого продают по 200 тыс. Как «Известиям» сказали в ГАБТ, ажиотаж возникает в местах повышенного спроса, и предпринимательская жилка у отдельных граждан никуда не делась. Театр предпринимает все необходимые и возможные меры для того, чтобы билеты на спектакли покупались непосредственно лицом, желающим посетить мероприятие лично.

23, 24, 26-31 декабря, 2-7 января

От 2000 до 20000 рублей.

«Щелкунчик» в Государственном Кремлёвском дворце

Легендарному балету от театра «Кремлёвский балет» в этом году исполняется 30 лет. Этот «Щелкунчик» принципиально отличается от всех остальных постановок, которые сегодня можно увидеть на российской сцене. Либретто спектакля максимально приближено к сказочной повести Гофмана: здесь действует Дроссельмейер, который создаёт чудо для Мари. Повесть Гофмана не о разбитых мечтах и утраченных иллюзиях, она о волнительном моменте взросления и предвкушении новой, неведомой жизни. Именно в таком ключе разворачиваются события в спектакле. Новогодняя ночь — это последняя ночь детства Мари, и она закончится не разочарованием, а надеждой на счастье.

Андрею Петрову помог приглашенный им для участия в постановке знаменитый иллюзионист, народный артист РФ Игорь Кио — он придумал трюки с огромными подарочными коробками, из которых по воле Дроссельмейера появляются то куклы, то огромная мышь. Сам же чародей-крёстный, зайдя в такую коробку, неожиданно оказывается совсем на другом конце сцены, а то и вовсе исчезает бесследно, взмыв вместе с загадочной конструкцией в воздух.

Фото: Государственный Кремлевский дворец

В «Щелкунчике» от «Кремлёвского балета» — особые «мягкие» декорации, которые позволяют создавать эффектное многомерное пространство, как в доме советника Штальбаума, так и в удивительной сказочной стране. Оформление, выполненное художником-сценографом, заслуженным деятелем искусств РФ Анатолием Нежным, замечательно передаёт и атмосферу уютного семейного праздника, и таинственные пейзажи страны из сна Мари. Дополняют впечатление и делают его по-настоящему целостным красивейшие костюмы художника Ольги Полянской.

9, 17 декабря, 9, 10, 11, 14 января

Билеты от 800 до 5000 рублей.

«Щелкунчик» в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ)

Обычно, когда театралы бьются и мерзнут у Большого театра, те, кто не привык к неудобствам идут в «Стасик» (так в народе называют МАМТ) и спокойно покупают заветные билеты на «Щелкунчик».

В прошлом году театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представил зрителям новую версию балета. Прежняя, по мнению руководства театра, устарела. Ее заменили на современный спектакль. В нем все иное, начиная от костюмов героев и декораций, заканчивая разнообразной сложной хореографией. Все это сложилось благодаря художественному руководителю балетной труппы театра Максиму Севагину. Он же сам выходит в одном из составов в роли Дроссельмейера. А за постановку взялся Юрий Посохов. Хореограф искал ключ к решению спектакля в тексте Гофмана, в самом духе гофмановской сказки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сценография, созданная художником-постановщиком Полиной Бахтиной, вторит задумке хореографа и сулит зрителю множество неожиданных визуальных решений. На сцене нет большой елки, хореограф убрал танец Феи Драже, а мыши обрели зловещий образ. Спектакль рекомендован для семейного просмотра. На вечерние показы «Щелкунчика» допускаются зрители старше 6 лет с сопровождением.

23, 24, 28-31 декабря, 2-4 января

Цены на спектакль от 3500 до 15000 рублей.

«Щелкунчик» в Мариинке

В Питер на «Щелкунчик» предпочитают ездить те, кто принципиально не хотят биться за билеты в Большой театр. Классическая постановка Вайнонена дополняется возможностью посетить и другие культурные достопримечательности Северной столицы. За цену одного билета у спекулянтов в Москве можно устроить себе культурный сказочный уик-энд в Санкт-Петербурге. Билеты до сих пор есть на сайте театра.

Фото: Мариинский театр

11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 31 декабря, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 января

Билеты от 6000 до 18000 рублей

На сцене Государственного Кремлевского Дворца

Николай Цискаридзе представит сказочный балет-феерию «Щелкунчик» на сцене Кремлевского дворца. В спектакле заняты ученики Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. По традиции, берущей начало в 1892 году в Мариинском театре, роли детей, солдатиков, кукол, гостей на празднике исполняют воспитанники Императорского Театрального училища. На сцену юных артистов выведет народный артист России.

Вагановцы танцуют «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена. Премьера его балета состоялась 18 февраля 1934 года в Театре оперы и балета имени С.М. Кирова (Мариинском). А Николай Цискаридзе, будучи премьером Большого театра, в течение 15 лет неизменно танцевал партию принца 31 декабря, встречая на сцене не только Новый год, но и свой собственный день рождения.

Фото: Государственный Кремлевский дворец/Михаил Логвинов

В этом году легендарная, старейшая балетная школа России отмечает 285-летие со дня основания, а её ректор Цискаридзе — двойной юбилей: 50-летие со дня рождения и 10-летие руководства этим уникальным учебным заведением.

19 и 20 декабря.

Билеты от 1500 до 25000 рублей.

«Щелкунчик» в НОВАТ

Новосибирский театр оперы и балета порадовал своих зрителей премьерой «Щелкунчика» идентичной спектаклю в Большом театре. Юрий Григорович одобрил поставку. До этого в НОВАТе шел балет в хореографии Вайнонена. Потом появилась версия Начо Дуато. Теперь же зрители Новосибирска — просто счастливчики. У них — двойник «Щелкунчика» из Большого. Декорации обошлись театру в 83 млн рублей. Трудность заключалась в том, что сцена этого театра больше, чем в Москве, а значит и декорации, оформление задника должно было быть откорректировано. Одна только подвесная лодка, в которой в финале спектакля парят Мари и Щелкунчик, стоила 7 млн рублей.

Фото: НОВАТ

19-24, 26-31 декабря, 6-8 января

Билеты от 4000 до 15000 рублей.

«Щелкунчик» в Театре балета Леонида Якобсона

Еще одна сенсация в мире балета. Народный артист России Николай Цискаридзе поставил «Щелкунчика» в Театре балета Леонида Якобсона (Санкт-Петербург). За основу он взял хореографию Вайнонена, но предложил артистам свою редакцию. Руководитель балета Андриан Фадеев пригласил Николая Максимовича вдохнуть новую жизнь в этот классический спектакль. Верный наследию русского балета постановщик бережно очистил хореографический текст от следов времени и представил любимую сказку в роскошном современном оформлении.

Фото: Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона

3-5 декабря БДТ имени Г.А. Товстоногова

Билеты от 3000 до 10000 рублей

31 декабря, 1, 2 января Александринский театр

Билеты от 5000 до 15000 рублей

Русский Классический театр балета под руководством Валентина Грищенко на сцене РАМТ

Артисты РКБТ выбрали спектакль для постановки хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова образца 1892 года. Знакомая с детства музыка, невероятные костюмы, танцы, а еще елка, снег, ожившие куклы, первая любовь и новогодние чудеса. Основа сюжета — сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», слегка адаптированная Александром Дюма-отцом. Он сделал сочинение еще интереснее и легче для восприятия детьми. И вот много лет сказка с злодеями, феями, заколдованным принцем и чудесами любима многими.

Фото: пресс-служба Русского классического театра балета

В исполнении артистов Русского Классического театра балета «Щелкунчик» получился динамичным, красочным и таинственным. Создатели постарались сохранить волшебство в каждом движении.

24, 25, 30, 31 декабря, 1 января.

Билеты от 500 до 12500 рублей.

«Щелкунчик» в Доме музыки

На сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки «Щелкунчик» Чайковского в исполнении артистов Санкт-Петербургского классического балета и солистов Мариинского театра. Гениальная музыка Чайковского, хореография легендарного Мариуса Петипа, великолепное мастерство танцовщиков, роскошные костюмы, специальные трехмерные проекции на орган, создающие 3D-эффект — все это символ Рождества и Нового года

Фото: Московский международный дом музыки

23, 29, 30 декабря

Билеты от 1100 до 7000 рублей

«Щелкунчик» в Губернском театре и в «Градский Холл»

«Щелкунчик» занимает особое место и в репертуаре Московского областного государственного академического театра «Русский балет». Худрук коллектива народный артист СССР Вячеслав Гордеев внес свою коррекцию в хореографию Мариуса Петипа. Зрителей восхищают храбрость Принца-Щелкунчика, победившего войско коварной Мышильды, доброта и смелость маленькой Маши, разглядевшей в деревянной кукле-Щелкунчике благородного и бесстрашного Принца и, конечно, сказочный мир новогодних чудес и превращений. Это настоящий праздничный семейный спектакль с волшебным сюжетом и ярким калейдоскопом сцен.

Фото: Русский балет

2, 3, 17, 24 декабря Московский Губернский театр

Билеты от 500 до 3000 рублей

28, 29, 30 декабря «Градский Холл»

Билеты от 2500 до 5500 рублей

Иммерсивное шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал»

В Особняке Дашков, 5 в центре Москвы приглашают на семейное танцевальное иммерсивное шоу. Гостями волшебного царства смогут стать как взрослые, так и дети с 8 лет в сопровождении родителей. Три этажа Особняка — три удивительных мира, каждый из которых по-своему открывает историю Щелкунчика. Сверкающие, яркие, декорации, музыка Чайковского в авторском звучании композитора Отти Роудж (Otti Rouge) перенесут зрителей в сказку. Здесь можно самостоятельно перемещаться между волшебными мирами на каждом этаже, открывать любые двери и заглядывать во все потаенные уголки. Лица зрителей скрыты под маской, что позволяет полностью погрузиться в действие, оставаясь неузнанными. Режиссерами проекта выступили Алексей Карпенко и Гарик Рудник, известные широкой аудитории как ведущие хореографы шоу «Танцы на ТНТ».

Фото: танцевальное иммерсивное шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал»

7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 21-31 декабря

Билеты 20000 рублей и 25000 рублей билет с подарком

«Щелкунчик. Имперский русский балет»

Еще одно иммерсивное шоу-балет. В сочинении Чайковского переплелись жизнь, сон и волшебная сказка. Артист «Имперского Русского Балета» считают, что «Щелкунчик» — это прививка высокого искусства, которую принято делать в нежном возрасте, восприимчивом к красоте и возвышенным чувствам. Погружение в волшебную историю начнется в фойе театра, где гостей представления будут встречать сказочные персонажи в красочных костюмах. Либретто и редакция — заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.

Фото: Имперский русский балет

8 января, Театр «Русская песня»

Билеты от 1500 до 8000 рублей

Спектакль «Щелкунчик» в Театре на Таганке

Оригинальная история от Театра на Таганке, в основу которого легла пьеса Рината Ташимова. Автор переосмыслил классическую сказку Гофмана. Спектакль дает возможность погрузиться в атмосферу России начала XX века. Режиссер Георгий Смирнов добавляет готические ноты эстетики кинорежиссера Тима Бертона, переосмысливает музыку Чайковского и не забывает о современных веяниях. Щелкунчику и Мари придется столкнуться с куда более коварным врагом, чем мышиное войско. В театре попытаются развеять миф о том, что куклы оживают лишь в полночь. Спектакль для родителей, детей. А малышам стоит захватить с собой любимую игрушку.

Фото: Московский театр на Таганке

23, 24 декабря, 3,4,5 января

Билеты от 800 до 3500 рублей

И это еще не все «Щелкунчики». Их много хороших и разных. Следите за афишей в вашем городе.