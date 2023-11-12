Поток энергии: Мариинский в Китае, Талызина в Моссовете, Цискаридзе в БДТ

Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона покажет «Щелкунчика» для всей семьи. Театр Моссовета представил премьеру «Пиковой дамы» с народной артисткой России Валентиной Талызиной в роли старой графини. Показом «Лебединого озера» на сцене оперного театра в Чжухае балетная труппа Мариинского театра завершила гастроли в Китае. В Зарайске продолжается фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим». На выставке «Кубок созвучий. По направлению к Розановой» в «ГЭС-2» демонстрируются работы ярчайшей представительницы русского авангарда. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства .

Семейный Чайковский

Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона отпразднует 55-летие коллектива премьерами . Уже 3 декабря на основной сцене БДТ коллектив представит «Щелкунчика» в хореографической редакции Николая Цискаридзе.

По словам народного артиста России, это будет спектакль, на который можно отправиться всей семьей .

Балет «Щелкунчик» на сцене Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона

— Моя главная задача в работе над постановкой — чтобы дети, увидев ее, раз и навсегда полюбили балет , — отметил он. — «Щелкунчик» должен лучиться добром, красотой и обаянием . Еще очень важно, эта хореография учитывает традиции русского драматического театра, которые делают наш театр таким особенным.

На февраль в театре намечена премьера спектакля в постановке Славы Самодурова , который в прошлом сезоне поставил здесь «Озорные частушки» на музыку Родиона Щедрина.

Балет «Щелкунчик» на сцене Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона

— Слава выбрал произведение Баха , — пояснил «Известиям» худрук-директор театра Андриан Фадеев, — Но не Иоганна Себастьяна, а одного из его сыновей. Насчет сюжета, это вопрос к автору. Он человек суеверный, пока всё держит в секрете .

Козырная карта

Театр Моссовета представил премьеру «Пиковой дамы» . Постановка приурочена к 225-летию со дня рождения «солнца русской поэзии». Пушкинскую повесть превратил в пьесу драматург Роман Козырчиков. Режиссер постановки — Игорь Яцко .

Актеры Дмитрий Попов в роли внука графини Томского и Валентина Талызина в роли графини Анны Федотовны (в центре на первом плане) в сцене из спектакля «Пиковая дама» в постановке режиссера Игоря Яцко по одноименной повести А.С. Пушкина в Театре Моссовета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В музыкальной партитуре русские романсы перемежаются с музыкой одноименной оперы Чайковского, романс Лизы и Полины звучит целиком, а сцена бала и прощание Лизы и Германа решены как хореографические композиции . В роли старой графини — народная артистка России Валентина Талызина.

Актер Станислав Бондаренко в роли военного инженера Германа в сцене из спектакля «Пиковая дама» в постановке режиссера Игоря Яцко по одноименной повести А.С. Пушкина в Театре Моссовета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Валентина Илларионовна — безусловный центр спектакля, его козырная карта , — считает обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — Жаль, что драматург, расширивший повесть до формата пьесы, написал для нее минимум текста. Хотя, возможно, это решение самой актрисы, пожелавшей читать оригинал. В любом случае, как поэтические, так и прозаические пушкинские строки в ее исполнении — шедевр .

Триумф «Знания»

На Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, выступили победители Всероссийского просветительского проекта «Знание». Обладатель Гран-при — театральный коллектив Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова — показал постановку «Трудный экзамен» по пьесе Гульнары Искалиевой .

Театральный коллектив Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова во время показа пьесы «Трудный экзамен» в рамках Всероссийского просветительского проекта «Знание» на международной выставке-форуме «Россия» Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

— Сочинение казанского драматурга было признано лучшей просветительской пьесой для молодежи на конкурсе «Знание.Театр». Это история о том, как важно расширять кругозор и стремиться к знаниям в самых разных сферах , — отметил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль. — Мы получили более 2 тыс. заявок от коллективов, а победителей определил экспертный совет во главе с ректором ГИТИСа Григорием Заславским.

В конкурсе принимали участие школьные и студенческие театры, а также ребята, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования. Участники должны были поставить спектакль по пьесе «Трудный экзамен» и показать его зрителю .

Луч в пустоту

На выставке «Кубок созвучий. По направлению к Розановой» в «ГЭС-2» демонстрируются работы ярчайшей представительницы русского авангарда, в том числе важнейшее полотно «Зеленая полоса» .

Посетитель на выставке «Кубок созвучий. По направлению к Розановой» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Полотно Ольги Розановой хранится в Музее-заповеднике «Ростовский кремль», считается крайне ценным экспонатом и гастролирует редко; тем не менее «ГЭС-2» удалось привезти шедевр в Москву, — рассказал обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров. — Закономерно ему выделено особое пространство в экспозиции: большая белая стена в глубине просторного зала. Именно в таком минималистичном окружении картина воспринимается лучше всего — как прорезающий пустоту луч, метафизический поток энергии .

Творчество «амазонки русского авангарда» представлено в диалоге с художницами следующих поколений, вплоть до наших современниц , что наглядно демонстрирует вклад российских представительниц прекрасного пола в прекрасное, подытожил искусствовед.

Погрузились в балет

Показом «Лебединого озера» на сцене оперного театра в Чжухае балетная труппа Мариинского театра завершила гастроли в Китае. Кроме балета Чайковского в гастрольную афишу был включен «Дон Кихот». Артисты провели в КНР почти месяц, показав 17 спектаклей в четырех городах . Главные партии в спектаклях исполнили ведущие солисты Мариинского театра Владимир Шкляров, Тимур Аскеров, Надежда Батоева, Оксана Скорик, Рената Шакирова, Константин Зверев, Филипп Стёпин, Мария Хорева и Никита Корнеев. Дирижировал балетами Арсений Шупляков.

Балет «Лебединое озеро» на сцене Мариинского театра. Одетта — Виктория Терешкина, принц Зигфрид — Владимир Шкляров Фото: пресс-служба Мариинского театра

— Принимали нас потрясающе, — заметил в беседе с «Известиями» заслуженный артист России Владимир Шкляров. — Для китайских зрителей, по-моему, огромное счастье, на эти три часа, пока идет спектакль, забыть о всем на свете и погрузиться в то, что происходит на сцене . Мне, кстати, показалось, что в сравнении с нашим прошлым приездом в Китай, а мы были там еще до пандемии, люди стали более открытыми, более, что ли, европеизированными. Они многим интересуются, любят русское искусство .

Мурал во имя будущего

В Зарайске продолжается фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим». Х удожники первой в истории города арт-резиденции представили свои новые работы в подготовленном специально к фестивалю Доме Мачтета, актеры показали спектакль, созданный по рассказам местных жителей , художественное сообщество Зарайска и Коломны — серию муралов .

Фото: visitzaraysk.ru

Как пояснили в пресс-службе форума, в основе всех мероприятий заложены культурные коды древнего города и желание организаторов обратить взгляды жителей на наследие Зарайска, а инвесторов — на объекты , которые благодаря реставрации могут получить второе дыхание.