Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Мосгаз. Последнее дело Черкасова» 16+

Режиссер: Евгений Звездаков. В ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Сергей Угрюмов, Леонид Ярмольник, Антон Кузнецов, Владимир Юматов

Долгожданное продолжение истории про легенду столичного сыска. 1981 год. Иван Петрович Черкасов расследует очередное запутанное дело: в городе объявился маньяк. И как всегда, Черкасовым недовольно начальство. Майора отчитывают на летучках, угрожают отставкой. Черкасову сложно представить себя на пенсии. Но он понимает, что стал быстро уставать, упускать важную информацию. А тут еще появляется молодой следователь, который умеет работать на появившихся компьютерах, а также внедряет в отделе полиграф. Иван Петрович решает уступить. Но в последнем деле он должен поставить точку сам.

С 13 ноября, 22:00, Первый канал

«Крылатая история» 6+

Фото: Global Film

Режиссер: Софи Рой

Это веселая и вдохновляющая анимационная история для всей семьи о мечтах, смелости, находчивости, верных друзьях и приключениях. Патрик — необычный мотылек. Он умен и изобретателен. А еще мечтает отправиться в приключение. Но летать он так и не научился, так как с самого детства у него всего одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям и помощи друзей. Всё, чтобы осуществить мечту — порхать в небе и увидеть мир.

С 9 ноября в прокате

«Волшебный участок» 18+

Фото: Okko

Режиссер: Степан Гордеев. В ролях: Николай Наумов, Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич

Сериал о бывшем полицейском Лехе, который в разгар алкогольного запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Катя не хочет, чтобы ее дочку отдали в детский дом, поэтому просит брата стать опекуном для восьмилетней девочки. Леха делает всё, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок. Но он оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Леха, — сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба-яга и прочая нечисть.

С 9 ноября в онлайн-кинотеатре Okko

«Слово пацана» 18+

Фото: онлайн-кинотеатры Wink и START

Режиссер: Жора Крыжовников. В ролях: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юля Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд

14-летний Андрей учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Он регулярно сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, Андрей заводит дружбу с «пацанами». Один из них — 14-летний Марат — становится проводником в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 1980-х, видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом», уличная «семья», любовь, дружба, верность и предательство — из таких элементов состоит эта история.

С 9 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink и START

«Пиковая дама» 12+

Фото: Геликон-опера

Режиссеры: Дмитрий Бертман, Валерий Спирин. В ролях: Елена Михайленко, Иван Гынгазов, Лариса Костюк, Петр Соколов, Алексей Исаев, Ирина Рейнард, Валентина Гофер

Художественный фильм-опера «Пиковая дама» Чайковского — уникальный проект. Он создан театром «Геликон-опера» совместно с телеканалом «Россия-Культура» в рамках проекта «Театр в кино». Работа над фильмом проводилась в старинном особняке в центре Москвы, на Большой Никитской, до революции принадлежавшем княгине Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой, где сейчас располагается «Геликон-опера». Здесь был оборудован настоящий съемочный павильон: для съемок использовалось всё пространство театра.

С 12 ноября в прокате

«Маяк 23» 18+

Фото: Амедиатека

Режиссеры: Левин Уэбб, Дэниэл Персивал. В ролях: Стефан Джеймс, Лина Хиди, Уэйд Богерт О’Брайэн, Стивен РутБо Мартин

Научно-фантастический триллер. Столетиями маяки помогали кораблям найти верный путь к дому. В XXIII веке их смотрители переместились на работу в космос. Сеть маяков по всей галактике Млечный Путь помогает космическим шаттлам безопасно путешествовать. Но иногда беда приходит откуда не ждали. Бывший военный Халан и сотрудница правительства Астер оказываются заперты на маяке в самом дальнем уголке космоса и пытаются сквозь страхи и подозрения решить, кто они — друзья или враги. А заодно и спасти мир.

С 13 ноября на «Амедиатеке»

«Кибердеревня» 12+

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Сергей Васильев. В ролях: Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов, Артем Семакин, Елена Махова, Влада Лукина, Арсений Сергеев

«Кинопоиск» показывает финальный эпизод фантастической комедии. Сериал рассказывает историю фермера Николая, проживающего в 2100 году на Марсе и желающего спасти свою деревню Рязань-каунти от крупной корпорации. В каждой серии персонажи и зрители оказываются в новой уникальной локации, а в кадре появляются больше сотни роботов и дронов, 50 видов космической техники и 10 новых миров. А студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана смогут посмотреть его вместе с создателями картины.

10 ноября на «Кинопоиске»

Театр

«Космос» 18+

Фото: Илья Варданян

Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Виктория Исакова, Антон Гращенков, Ирина Бякова, Сергей Ланбамин, Наталья Корогодова, Сергей Миллер, Никита Пирожков, Олег Греков, Татьяна Романова, Анна Кармакова, Сергей Зырянов/Владимир Мигиров

Премьера спектакля с Викторией Исаковой в главной роли. Татьяна живет в провинции и работает учителем английского в школе, которую когда-то окончила сама. В ее жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим: школа-дом-школа-дом. Но внезапно она узнает, что в городок собирается приехать знаменитый летчик-космонавт, он же ее бывший одноклассник и первая любовь. У Татьяны появляется надежда на чудо.

11, 12 ноября, 19:00, Театр Пушкина, Основная сцена

«Пиковая дама» 12+

Фото: Театр Моссовета

Режиссер: Игорь Яцко. В ролях: Валентина Талызина, Станислав Бондаренко, Ксения Комарова, Ксения Хаирова, Александр Яцко, Александр Бобровский, Андрей Анкудинов

Премьера постановки по одноименной повести Пушкина. В роли графини — народная артистка России Валентина Талызина. В спектакле сочетаются серьезные размышления о человеческом несовершенстве и сожаление о несостоявшейся любви, которая могла бы изменить судьбы героев. Образ Петербурга, на фоне которого разворачиваются все события, стал одной из составляющих спектакля, полного музыки, романсов, танцев, создающих исторический контекст действия.

11 ноября, 19:00, Театр Моссовета

«Други игрищ и забав» 12+

Фото: пресс-служба Театра им. Н.В. Гоголя

Режиссер: Сергей Виноградов. В ролях: Александр Зотов, Владимир Зайцев, Андрей Ребенков, Василий Неверов, Александр Хохлов, Дмитрий Высоцкий, Виктория Кизко, Полина Шеповалова, Егор Попов, Павел Комаров, Сергей Савичев, Анна Александер, Мария Лапшина

Создатели определили премьерную постановку по произведениям Василия Шукшина как «ретрокомедия». Спектакль — повод поговорить о том, какое влияние общество потребления оказывает на русскую культуру, что происходит с человеком, переезжающим из деревни в город, как меняется его образ мышления, привычки, идеалы. Русский человек ведь очень противоречив. Он может быть открытым и отзывчивым, готовым прийти на помощь в самой сложной ситуации. А может быть равнодушным, ленивым, даже жестоким. Спектакль — это попытка раскрыть суть русского характера.

14 ноября, 19:00, Театр Гоголя, Малая сцена

«Не понравится — уйду!» 16+

Фото: пресс-служба Театра Антона Чехова

Режиссер: Андрей Максимков. В ролях: Ольга Волкова, Алла Довлатова, Виктор Логинов

Пьеса классика отечественного юмора Семена Альтова впервые на московской сцене. Комедия-гротеск «Не понравится — уйду!» — попытка возрождения знаменитого театра миниатюр, где острый юмор и яркая сатира воплощаются в незабываемых актерских образах. Он уже не Ромео. Пылкость и безрассудство остались в прошлом. Но что делать, если мама требует: «Женись!» Ну как ей откажешь? А с другой стороны, где найти ту единственную? И главный вопрос: она умеет готовить драники?

11 ноября, 19:30, Дворец на Яузе

«Иуда» 16+

Фото: Юлия Мешкова

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Лев Смирнов, Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Алексей Багдасаров, Богдан Щукин

Премьера спектакля, в котором режиссер обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Иисус, Иуда, Пилат, Ирод, Каиафа, Мария Магдалина — роль каж­дого из них в библей­ской истории знакома любому верующему че­ловеку. Вместе с тем все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современн­ого человека рассужд­ать и задавать себе вопросы о добре и зл­е, истинной вере и прощении, предательст­ве и любви.

15 ноября, 19.00, театр «Модерн»

«Смертельный номер» 16+

Фото: Театр Олега Табакова

Режиссер: Владимир Машков. В ролях: Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов, Владислав Наумов и студент Театральной школы Олега Табакова Егор Хохлов

Впервые спектакль был поставлен Владимиром Машковым в 1994 году, тогда его называли лидером московских театральных афиш. Новый «Смертельный номер» не похож на тот, который был поставлен почти 30 лет назад, он гораздо более энергоемкий и технологичный. Главный герой Клоун, репетируя лучший из своих номеров для будущего представления, срывается и падает на манеж. Из облака пыли над упавшим телом появляются четыре тени, четыре части души, четыре клоуна: Рыжий, Белый, Черный и Длинный. Долгие годы эта четверка томилась в теле упавшего Клоуна и вот теперь — долгожданная свобода.

9 ноября, 19:00, Театр Олега Табакова, Сцена на Сухаревской

Концерты

Art of Hans Zimmer 6+

Фото: пресс-служба шоу Art of Hans Zimmer

Премьера мультимедийного шоу, посвященного Хансу Циммеру. Музыка, без которой невозможно представить современный кинематограф. Зрителей ждет масштабное аренное шоу, на котором прозвучат главные хиты не только из таких выдающихся кинофильмов, как «Гладиатор», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Дюна», но и другие работы маэстро в новой, неожиданной трактовке. Более 100 артистов на сцене: оркестр, хор, солисты и актеры. Грандиозное и завораживающее мультимедийное шоу, оригинальная сценография и спецэффекты, объемный звук, интерактивный контент и уникальные декорации.

10 ноября, 20:00, «ВТБ Арена» (Москва) и 12 ноября, 19:00, СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург)

«Хиты мировых мюзиклов» 6+

Фото: пресс-служба оркестра «Русская филармония»

Премьера проекта оркестра «Русская филармония». Мюзикл — это яркое переплетение стилей и жанров, шоу, в котором сочетаются эстрада, музыкальная комедия, оперетта, варьете и кабаре. В этот вечер зрители услышат хиты из самых популярных, завоевавших весь мир мюзиклов: «Призрак оперы», «Вестсайдская история», «Кошки», «Чикаго», «Mamma Mia», «Кабаре», «Нотр-Дам-де-Пари», «Аладдин», «Красавица и Чудовище». На сцену выйдут Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Юлия Чуракова, Эдвард Хачарян, Арсен Мукенди. Весь вечер со зрителями оркестр «Русская филармония».

11 ноября, 19:00, Дом музыки

«Весь Стравинский. Камерная музыка» 12+

Фото: пресс-служба Московской филармонии

Московская филармония открывает второй сезон цикла «Весь Стравинский», предполагающего исполнение в хронологическом порядке всех сочинений Игоря Стравинского, написанных за первые 20 лет карьеры композитора. Свою версию первого юношеского сочинения Стравинского, сохранившегося в набросках, представят Владимир Мартынов (фортепиано), Филипп Копачевский (фортепиано), Константин Шушаков (баритон), Альбина Латипова (сопрано), Мария Баракова (меццо-сопрано). Ведущий концерта — Ярослав Тимофеев.

15 ноября, 19:00, Концертный зал имени Чайковского

Музеи

«Искусство манга» 12+

Фото: пресс-служба выставки «Искусство манга»

Первая в России выставка такого масштаба и уровня, посвященная искусству японских графических рассказов (манга). До этого выставка проходила в Санкт-Петербурге в культурном центре «Севкабель Порт» и стала одним из самых посещаемых мероприятий года. В экспозицию войдут более 200 экспонатов разных периодов, раскрывающих историю манги в хронологической последовательности и отражающих тесную связь современной манги с традиционным искусством.

До 31 марта, ЦСИ Винзавод, Цеха красного и белого

«Испанская коллекция. Из собраний российских музеев» 0+

Фото: пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

Масштабный проект ГМИИ, организованный совместно с Эрмитажем. Зрителям будет показано более 50 работ великих испанских художников XVI–XIX веков, среди которых Эль Греко, Диего Веласкес, Франсиско де Сурбаран, Хусепе де Рибера, Бартоломе Эстебан Мурильо, Франсиско Гойя, Мариано Фортуни, Хоакин Соролья, Игнасио Сулоага. В экспозицию также войдут предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура и графика.

До 4 февраля, ГМИИ имени Пушкина

«На гребне звуковой волны» 0+

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

Совместный проект Музея музыки и Музея Мирового океана — это воплощение морской темы в синтезе музыкальных и живописных образов. Посетители увидят более 100 произведений живописи, графики и скульптуры, музыкальных инструментов и мемориальных предметов. Среди наиболее ярких экспонатов — редкие экзотические музыкальные инструменты далеких стран, авторские рукописи баллады «Море» Александра Бородина, этюд-картина «Море и чайки» Сергея Рахманинова, морские пейзажи Сильвестра Щедрина, Ивана Айвазовского, Александра Головина, Бориса Шаляпина, воплотившие изменчивые образы моря.

С 11 ноября, Музей Мирового океана (Калининград)

«Слава и величие парфюмеров царской России — поставщиков высочайшего двора» 6+

Фото: Музей гаража особого назначения ФСО России

Экспозиция, посвященная основателям российской парфюмерии — поставщикам императорского двора и автомобилям эпохи 300-летия дома Романовых. Среди экспонатов выставки: парфюмерные наборы, флаконы, духи и одеколоны, помады, пудры, мыла, рекламные издания и предметы дамского будуара от отечественных парфюмеров, художников, дизайнеров, стеклоделов, печатников. Уникальную композицию предметов парфюмерного искусства дополнят шедевры мирового автомобилестроения царской России. Среди них: французский De Dion-Bouton, британский электромобиль «Сити энд Сабурбан», миниатюрный Bebe Peugeot. Самым именитым владельцем Bebe Peugeot в Российской империи стал цесаревич Алексей, сын императора Николая II.

С 9 ноября, Музей гаража особого назначения ФСО России (павильон №54 ВДНХ)

«Смещенные ландшафты» 12+

Фото: пресс-служба Центра Творческих Индустрий «Фабрика»

Специальный проект Международного фестиваля видеоарта «Сейчас&Потом’23», подготовленный тайваньскими художниками и кураторами. Выставка объединяет работы восьми тайваньских видеохудожников на темы человеческой природы, экологии и окружающей среды. «Ландшафты» служат метафорой «сменяющихся сцен» окружающей среды и экологии, отражая взгляды художников и воплощая позицию зрителя. Благодаря «смещению» и «переплетению» в творчестве художников возникают пейзажи. Выставка призвана показать, как художники пытаются выйти за рамки понятий и создать ландшафты, отражающие современную эпоху.

С 15 ноября до 10 декабря, центр творческих индустрий «Фабрика»

Фестивали и форумы

Международная выставка-форум «Россия» 0+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Открывшись 4 ноября, выставка тут же стала самым посещаемым мероприятием. 9 ноября на ВДНХ откроется «Универмаг». Там можно приобрести продукцию российских производителей. А в павильоне №75 откроются Дни регионов. Первым станет Камчатский край. На своем стенде регион расскажет о собственных достижениях. На акции «Забери с собой частичку вулкана» гости смогут получить на память лаву камчатского вулкана. 10 ноября себя презентует Сахалин. В концерте примут участие творческие коллективы Сахалинского колледжа искусств: фольклорный ансамбль «Белые росы», эстрадный дуэт «РусБус», ансамбль «Танцевальные метаморфозы», студенческий театр «Древо». А Амурская область подготовила концертную программу «Амур — это про любовь!», посвященную 165-летию региона. А еще сыграют свадьбу. Посетители могут стать гостями церемонии бракосочетания «День космического масштаба». И это еще не вся программа масштабного форума.

До 12 апреля, ВДНХ

Фестиваль китайской культуры в России 6+

Фото: пресс-служба фестиваля

В рамках фестиваля в двух столицах состоятся выступления Национального симфонического оркестра Китайского национального театра оперы и балета. В концерте прозвучат произведения современных композиторов, среди которых Чжао Цзипин, Ван Юньфэй, Лю Вэньцзинь, Чжан Чао, Чжан Цююань. Представленные жанры — от симфонической увертюры до популярных песен. Зрители познакомятся со звучанием оригинальных китайских народных инструментов: пипы, люциня, бамбуковой флейты, гучжена. Организатор фестиваля — ФГБУК «РосконцертТ».

13 ноября, 19:00, Большой театр, Новая сцена (Москва) и 16 ноября, 19:00, Александринский театр (Санкт-Петербург)