Пошел в бесконечность: Мариинский театр до ночи отмечал 240-летие

Мариинский театр отметил 240-летие гала-концертом на самой грандиозной из своих площадок — в Мариинском-2 . Зданию всего 10 лет, но противоречия здесь нет: героями торжества были не стены и не подмостки, а институция, ставшая предметом гордости государства . «Известия», побывав на гала-концерте, убедились, что Мариинский отвечает за свои результаты по самому строгому счету .

Чем измерить вдохновение

— За один сезон продается 2 млн билетов, — перед концертом Валерий Гергиев вышел на авансцену и обратился со вступительным словом к возбужденному и переполненному залу — даже в проходах было трудно протиснуться из-за бесчисленных телекамер.

Зрители уважительно внимали цифрам. Три петербургских сцены, два филиала — во Владивостоке и Владикавказе. Скоро появится филиал в Кемерово.

— Стараемся быть другом для любого региона России, — продолжал маэстро. — Мы побывали в 70 регионах, наши артисты регулярно выступают на сценах разных городов, в Москве, Казани, Новосибирске. Дали 38 концертов в 33 городах — ни один оркестр в мире не делает ничего подобного . За последние 18 месяцев втрое увеличили количество новых работ.

Художественный руководитель — главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Далее Гергиев заговорил о важнейших для мировой культурной истории событиях, происходивших в Мариинском театре. Звучали имена великих русских композиторов, работавших для этой сцены.

— Особенно хочу поблагодарить Юрия Хатуевича Темирканова , — продолжал директор, главный дирижер Мариинского. — Он пригласил меня сюда, тогда еще студента, и благодаря ему я усвоил самый важный закон жизни театра — уважение к композитору . Мы не позволяем себе сокращений или искажений авторского замысла. Можно дать в обиду кого угодно, только не композитора.

Гергиев покидал авансцену, а оркестр играл увертюру к «Руслану и Людмиле» — без дирижера, потому что хорошо сыгранный.

Отрывок из оперы «Руслан и Людмила» Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Классики в трамвайчике

На экран, закрывавший сценический портал, проецировали видеоклип — краткую историю театра в анимированных картинках .

Никаких потуг на энциклопедическую полноту: Екатерина II, Пушкин, два Кавоса — композитор и архитектор. Двуглавый орел на театральном фасаде и цифры, напоминающие о 300-летии династии Романовых. Шаляпин, немногие из балетных. А вот через Театральную площадь едет вагончик, как в мультфильме — то ли конка, то ли трамвай, а в вагончике… ну, всех не разглядеть, но точно среди пассажиров Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, на подножке Бородин. Глинка Михаил Иванович сбоку в виде памятника — его, к слову, в реальности перемещали по площади, потому что он трамваю мешал. А вот опять трамвай, уже ближе к нашим дням, там пассажиров только четверо: Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, чуть наособицу Щедрин.

Польский акт из оперы «Жизнь за царя» Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Забавно, милая уступка всепобеждающему клиповому сознанию и вместе с тем вполне информативный анонс концертной программы . Хачатуряна, правда, в концерте не было. Все остальные присутствовали.

Звезды и луна

Трудно представить, чтобы в один вечер на сцене собралось столько невероятных талантов. Мариинский театр действительно обладает сокровищами. И представили их щедро, пренебрегли строгим хронометражем . Глинка мог бы торжествовать: вслед за увертюрой к «Руслану» дали польский акт «Жизни за царя». Царицу бала танцевала Мария Ильюшкина — точно, элегантно, изысканно.

Польский акт из оперы «Жизнь за царя» Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Далее состоялся парад знаменитых соло из русских опер , и главными героями стали Ильдар Абдразаков — Борис Годунов, Елена Стихина — Лиза и Магеррам Гусейнов с романсом Демона «На воздушном океане». Виктория Терешкина танцевала «Лебедя» — по-мариински сдержанно, без змеящихся рук. Розовым вальсом из «Щелкунчика» в хореографии Вайнонена первое отделение завершилось.

Во втором вновь, к восторгу публики, на сцену вышел неотразимый Ильдар Абдразаков . «Письмо к Станиславскому» Рахманинова он исполнил, поменяв слова, и звучало оно как оммаж лично Валерию Абисаловичу Гергиеву. Зал горячо поддержал такую трактовку.

Постепенно русская классика уступила место популярным западным ариям : Айгуль Хисматуллина превратилась в Царицу ночи, Екатерина Семенчук — в Далилу. На фоне огромной фосфоресцирующей луны, занимавшей едва ли не весь задник, Сергей Скороходов спел знаменитую арию Калафа из «Турандот», а Ирина Чурилова — арию Леоноры из «Силы судьбы».

Артистка Виктория Терешкина Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Стремительно менялись декорации и освещение, артисты выходили на сцену в роскошных сценических костюмах, от которых нередко перехватывало дыхание. Но самые громкие овации выпали на долю песни «Эй, ухнем», представленной в монохроме . Михаил Петренко вышел в черном костюме, сияя бритой головой. Его окружал мужской хор, тоже в черном. Зато какая масса красок сконцентрировалась в звучании легендарной мелодии! Стало понятно, почему весной 1917 года всерьез обсуждалась идея сделать народную песню гимном новой России.

Любовь, нелюбовь и финал

Третье отделение началось со сцены из «Хованщины» — опера не покидала мариинскую сцену со дня премьеры в 1911 году . Персонажи Владимира Ванеева и Владислава Сулимского перенесли зрителей в реалии XVII века. Им на смену вышли герои более отдаленных времен — князь Игорь — Евгений Никитин и хан Кончак — Мирослав Молчанов.

Зрители перед гала-концертом к 240-летию Мариинского театра Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Певцы разных поколений: Никитин — воплощение зрелости и опыта, у феноменально одаренного Молчанова профессиональные победы впереди. И далее драматургия была выстроена вокруг противоборств и конфликтов : Владислав Сулимский преобразился в Грязного, чтобы отвергнуть Любашу — Юлию Маточкину, Татьяна Сержан — Тоска заколола барона Скарпиа — Ариунбаатара Ганбаатара. Обе сцены были исполнены потрясающе.