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Сцена успеха: какой путь прошла Мариинка за 240 лет

Старейший музыкальный театр страны с размахом отмечает юбилей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Пять спектаклей в день, регулярные гастроли по всей стране, три сцены в Санкт-Петербурге, филиалы во Владивостоке и Владикавказе, а еще множество звезд и самый известный худрук-дирижер, стоящий у руля уже более трети века. Всё это, конечно, про Мариинку. Легендарный коллектив во главе с Валерием Гергиевым отмечает 240-летний юбилей. И хотя сегодня бывший императорский театр формально считается вторым в стране, с Большим он конкурирует на равных, а в чем-то его и превосходит. «Известия» вспомнили славное прошлое Мариинского и оценили не менее славное настоящее.

Царское зрелище

Мариинский театр ведет свою историю от 1783 года, когда Екатерина Великая издала указ об учреждении комиссии «для управления зрелищами и музыкой» и распорядилась открыть Большой Каменный театр. Именно он, а не московский Большой театр, был первым — и по дате появления, и по роли в художественной жизни Российской империи.

Название «Мариинский» театр получил существенно позже, по имени супруги Александра II Марии Александровны и, пережив ряд переименований в советское время, вернул дореволюционное название в 1992 году.

В царские времена создать оперу для Мариинки или, в случае с артистами, выйти на его сцену в сольной партии считалось вершиной карьеры. Правда, композиторы «Могучей кучки» и другие музыкальные деятели второй половины XIX века нередко критиковали дирекцию императорских театров за засилье итальянской оперы в ущерб отечественной да и в целом чрезмерную любовь ко всему заграничному — певцам, дирижерам, композиторам. И всё равно важнейшие премьеры проходили именно там.

Мариинский театр

Мариинский театр

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Спектакли театра, а порой даже репетиции посещали члены императорской семьи. Известен скандал с постановкой «Ночи перед Рождеством» Римского-Корсакова: пришедшие на предварительные прогоны великие князья возмутились присутствием в финальной сцене певицы, изображавшей Екатерину II. «Вы нынче моя прабабушка, как я смотрю», — заявил смущенной исполнительнице Владимир Александрович. Пришлось спешно заменить императрицу на князя Потемкина, переделав женскую партию в мужскую, и только в таком виде спектакль смогли выпустить.

Но известны и иные случаи, когда власть имущие спасали шедевры. Премьера «Жизни за царя» Глинки проходила в присутствии Николая I и петербургской знати. Зрители, привыкшие к доминировавшему тогда итальянскому стилю, были шокированы русскими мелодиями и совсем не «дворянской» эстетикой. Когда занавес опустился, зал замер в ожидании реакции монарха. Император встал и зааплодировал — а вслед за ним, разумеется, и все остальные. И именно «Жизнь за царя» стала родоначальницей нашей национальной оперы в целом.

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От Шаляпина до Гергиева

Вообще, история русской музыки и история Мариинки неразрывны. Но театр славился не только репертуаром, но и исполнителями. Около 20 лет на его сцене блистал Федор Шаляпин. Выступали и многие другие великие певцы. Ну а фигура примы-балерины Матильды Кшесинской сегодня упоминается не только в связи со сценическим искусством, но и с сюжетом иного плана — ее отношениями с Николаем II в бытность его цесаревичем.

Новая глава в судьбе Мариинки началась после Октябрьской революции. В 1920-м он получил название Государственный академический театр оперы и балета (ГАТОБ), а 15 лет спустя, после убийства Сергея Кирова, театру было присвоено имя этого политического деятеля. И хотя на сцене Кировского работали многие великие и по-прежнему проходили важные премьеры, главным центром оперного искусства стала все-таки Москва. Зато Ленинград не уступал столице СССР по части балета — Kirov Ballet по сей день остается узнаваемым мировым брендом. Именно здесь был впервые поставлен Леонидом Якобсоном «Спартак» Арама Хачатуряна, здесь же зрители увидели «Ромео и Джульетту» Сергея Прокофьева в хореографии Леонида Лавровского с Галиной Улановой в роли Джульетты. На многие десятилетия этот спектакль и образ, созданный великой танцовщицей, стали символами всего советского балета.

Балерина Галина Уланова в сцене из балета «Ромео и Джульетта»

Балерина Галина Уланова в сцене из балета «Ромео и Джульетта»

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Началом нынешнего этапа жизни театра можно считать 1992-й, когда он вернул свое историческое название. Но куда справедливее назвать поворотным моментом 1988-й, ведь именно тогда во главе Кировского стал Валерий Гергиев. И именно с его именем связана вся новейшая история Мариинки.

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Фактически современный облик театра — и внешний (залы, оснащение), и творческий (репертуар, труппа) — результат его кипучей деятельности и невероятной воли. Гергиева нередко критикуют — и за амбиции, и за стремление успеть везде и всюду, часто в ущерб тщательности репетиционной работы, но даже недоброжелатели признают: другого такого нет. Во-первых, он, как ни крути, великий дирижер. Таких единицы — не только в России, но и в мире. И во-вторых, он отличается действительно уникальной работоспособностью. Проехать за день три города и в каждом дать концерт — ему это по силам.

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Работать в таком режиме, как маэстро, тяжеловато. Потому что Мариинский театр вслед за ним работает на сверхскоростях, — признается солистка оперной труппы Ольга Маслова. Но признает: дирижирование Гергиева производит на нее неизгладимое впечатление, и творить вместе ним — счастье.

Подарил «Кольцо»

Однако, как бы Гергиев ни был погружен в гастрольную деятельность и творчество, театр как целое, как организм остается в центре его внимания. И труппа это чувствует.

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— Гергиев создал сегодняшний образ Мариинского театра. Он собрал под одной крышей людей с разными, уникальными талантами. И то, как мы все живем в этом доме, — его заслуга, — поделился с «Известиями» тенор Михаил Векуа.
Ему вторит премьер балета, заслуженный артист России Валерий Шкляров: «Мариинский театр уникален в первую очередь артистами, количеством сцен. Всё это исключительно заслуги нашего директора Валерия Гергиева. Его уникальная способность на протяжении стольких лет оставаться современным, мятежным человеком, который бесконечно любит искусство, музыку, оперу, балет. Во многом любой театр зависим от своего начальника. Нам повезло с зависимостью».

Опера «Гибель богов» из тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга»

Опера «Гибель богов» из тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга»

Фото: ТАСС/Александр Куров

Сохраняя жемчужины старого репертуара, Гергиев тем не менее активно его расширял — например, последовательно приучал и русскую публику, и исполнителей к музыке Рихарда Вагнера. И сегодня Мариинский — единственный театр в России, где можно целиком увидеть тетралогию «Кольцо нибелунга». Более того, исполняется она на высочайшем уровне — недаром потом взращенных Гергиевым певцов с радостью ангажируют немецкие театры, а он сам считается одним из лучших современных интерпретаторов вагнеровской музыки.

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— В таком количестве оперы Вагнера идут только в этом театре. Это абсолютный музыкантский подвиг. К большому сожалению, соответствовать количеству постановок именно Вагнера в Мариинском театре вряд ли какой-то театр еще сможет. Поэтому в данном случае действительно Мариинский является еще и просветителем, — отметил в беседе с «Известиями» режиссер, лауреат «Золотой маски» Алексей Франдетти.

Опера «Война и мир» в Мариинском театре

Опера «Война и мир» в Мариинском театре

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Другой любимый композитор Гергиева — Сергей Прокофьев. Далеко не все произведения гения столь же популярны, как «Ромео и Джульетта» или «Золушка». Но маэстро смело возвращал на сцену даже настоящие раритеты и сложноисполнимые опусы. Например, четырехчасовую «Войну и мир», поставить которую, пожалуй, не легче, чем любую оперу Вагнера.

Вышли на сцены

А пока Гергиев-дирижер расширял репертуар Мариинки, Гергиев-директор увеличивал количество сцен — сначала в Петербурге, где появились Мариинка-2 и Концертный зал Мариинского театра, перестроенный из бывших декорационных мастерских, а затем и в других регионах: в 2016-м появился Приморский филиал во Владивостоке, а в 2017-м — филиал во Владикавказе (Северная Осетия – Алания).

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— Уникальность Мариинского театра в том, что он обладает большим спектром сцен. Рядом находятся две сцены. Это наглядная преемственность. Ведь Историческая сцена сохраняет великую историю театра. А вторая сцена — Новая. Она как продолжатель начинаний старшего «брата». С техническими возможностями концертного зала, с новейшим оборудованием можно быть свободным в творчестве, — гордится Михаил Векуа.

Мариинский-2

Мариинский-2

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Судя по активности Валерия Абисаловича, снижать активность он совершенно не намерен. Пасхальный фестиваль, в котором он участвует с оркестром театра, каждый год только расширяет географию, приезжая подчас в совершенно отдаленные и непривычные для коллектива такого уровня города. Ну а в разгар сезона музыканты во главе с маэстро нон-стоп трудятся в Петербурге. Сегодня в афише Мариинки по 3–5 спектаклей в день. Многими дирижирует лично Гергиев, порой выходя на сцену дважды в день. Так, например, 26 ноября он исполнит «Войну и мир» в 12:00 и 19:00 — итого чистого времени за пультом около девяти часов. Рекорд? Для Гергиева — норма.

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— Этим театром всегда руководили великие музыканты, прославляющие оперное искусство и русский балет. Будь то во времена Российской империи, СССР или в дни сегодняшние. Невозможно сравнивать с кем-то Мариинку. Но если хочешь рассказать о русском искусстве, название театра не нуждается в переводе. Тебя поймут ценители прекрасного в любом конце света, — поделился с «Известиями» оперный певец Василий Ладюк.

Дирижер Валерий Гергиев

Дирижер Валерий Гергиев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Какое будущее ждет театр? Уже многие годы периодически возникают слухи, что Гергиеву предлагают возглавить Большой театр. Порой к этому добавляют, что оставить Мариинку маэстро категорически отказывается и готов взять под свое крыло московскую институцию только «в придачу», фактически возродив тем самым дореволюционное положение вещей, когда была единая дирекция императорских театров. Так оно или нет, мы, вероятно, не узнаем, если только это решение однажды действительно не будет принято. Но, похоже, сам Мариинский сегодня уже куда больше, чем даже главный петербургский театр и старейший музыкально-сценический коллектив страны. Времена изменились, имперский размах остался. Но должно же что-то оставаться неизменным.

Над материалом работали Андрей Туманов, Зоя Игумнова, Валерия Чуб, Олег Клещев

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