100 лет — Моссовет: как один из главных театров страны отметил юбилей

Кончаловский, Марчелли, Талызина, Остроумова, Стеблов, Голобородько, Васильев, Высоцкая, Кабо, Крюкова, Домогаров, Ильин и другие звезды приехали в Театр Моссовета 24 апреля, чтобы поздравить альма-матер с вековым юбилеем. Серьезную дату и отметили серьезно. 100-летнюю историю сцены рассказали голосами 100 артистов за 100 минут. «Известия» побывали на вечере и поздравили Театр Моссовета с днем рождения.

С лопатой и брандспойтом

С погодой юбилярам повезло. Солнечный день, комфортные +21. Гостей встречали с музыкой. Московский Государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина грянул «Вальс» Арама Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад». Это произведение считают символом Театра Моссовета. Под первые аккорды на пороге театра появились актеры труппы во главе с худруком Евгением Марчелли.

— Где моя лопата? — громко спросила ветеран сцены Мария Кнушевицкая.

— Она у Анатолия Васильева, — указали на обладателя инвентаря.

Дело в том, что к 100-летию решено было посадить в сквере перед театром дуб. Чтобы на 200-летний юбилей потомки вспоминали, кто орудовал лопатами век назад, тружеников фотографировали на память. Руководил процессом Евгений Марчелли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Заслуженная артистка России Мария Святославовна Кнушевицкая во время посадки дуба перед театром

Заслуженная артистка России Мария Святославовна Кнушевицкая в ноябре отметит свой 90-летний юбилей. Она раньше остальных пришла в театр и служит в нем уже 66 лет.

— Меня на работу принимал еще Юрий Завадский, — призналась «Известиям» актриса. — Помню этот день как сейчас. Ролей он мне не обещал. Юрий Александрович никогда никому ничего не обещал.

Тем временем народный артист России Анатолий Васильев уже закончил сельхозработы, отложил лопату в сторону и рассказал как его на работу брал уже следующий главный режиссер театра Павел Хомский.

— Меня три раза зазывали прийти в труппу, но я был предан Театру Советской Армии, — рассказал «Известиям» Анатолий Васильев. — На той сцене я играл в спектаклях, которые Хомский ставил. Меня трижды звали, на третий раз я дал согласие. И уже 28 лет служу в Театре Моссовета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Народный артист России Анатолий Васильев

Есть у народного артиста мечта — сыграть Ричарда III.

— Театр — это моя жизнь, без него я — не я. Мне нужны зрители, хочется говорить с ними. Театр для меня это — храм. И я могу так говорить, имею право, потому что достиг определенного уровня мастерства, — делится Анатолий Васильев.

Недавно он выпустил роль в спектакле «Соло для часов с боем», в котором играет с народными артистами Ольгой Остроумовой, Евгением Стебловым и Александром Голобородько. А сейчас репетирует Достоевского.

Оказалось, празднику предшествовало криминальное происшествие. За пару дней до юбилея, у служебного входа в театр подожгли иномарку. Она так полыхала, что вспыхнул рядом припаркованный внедорожник, а фасад здания теперь подлежит ремонту. Как говорят сотрудники театра, гарью пахнет до сих пор.

Век живи

Среди гостей было много известных и знаменитых. Режиссеры: Андрей Максимов, Евгений Писарев, Алексей Бородин, Владимир Скворцов, Владимир Панков, генеральный директор Большого Театра Владимир Урин, директор Театра Оперетты Владимир Тартаковский, Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава департамента по культуре Москвы Александр Кибовский, актеры Андрей Ильин, Александр Домогаров, Алексей Гришин, Анастасия Макеева.

Кроме звездных гостей был шанс попасть на юбилей и у зрителей. В начале марта театр объявил о начале продаж билетов. Но их количество было ограничено. Да и мест в зале стало меньше на пять рядов партера. Для того, чтобы — по замыслу режиссера — можно было показать всю бесконечность исторических подмостков, чтобы на сцену могла выйти вся труппа, требовалось дополнительное пространство. Его создали за счет зрительного зала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Художественный руководитель театра имени Моссовета Евгений Марчелли

Оформление пригласительных билетов и программки к 100-летию напоминало графику афиши первого спектакля театра «Шторм». Советский конструктивизм, новаторский, двухцветный и сдержанный настраивал на строгость и полное соответствие возрасту.

— Театр Моссовета совсем для меня не чужой, — рассказал «Известиям» худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев. — Я здесь работал в 2000 году один сезон артистом. Играл главную роль в спектакле Юрия Еремина «Серебряный век». Моими партнерами на второстепенных ролях были народные артисты: Ольга Остроумова, Георгий Тараторкин, Александр Леньков. Надо сказать, приняли меня настороженно. Но потом подружились. Может, окажись я в Театре Моссовета пораньше, моя актерская карьера и сложилась бы. Но так как на тот момент мне было уже 30 лет, я принял решение изменить стезю и пойти в режиссуру. Павел Хомский меня не воспринял в таком качестве. Я ушел и сделал спектакль в Театре Пушкина «Одолжите тенора!» с Сергеем Лазаревым в главной роли. И меня прибрал Олег Табаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Московский Государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина у театра имени Моссовета

Разные были идеи, как отметить юбилей прославленного театра. Хотели традиционно выпустить премьеру спектакля, потом думали о капустнике с поздравлениями от коллег и друзей.

— А режиссер Марина Брусникина предложила очень интересную концепцию: рассказать за сто минут славную историю театра, бегло, не очень подробно. И сделать это должны 100 артистов, — поделился с «Известиями» Евгений Марчелли. — На мой взгляд, это самая идеальная форма проведения торжественного мероприятия.

Достойная смена

Сотня — это не все люди, что есть в театре. Коллектив Моссовета насчитывает 300 человек. Как признается худрук, который пришел сюда три года назад, для него оказаться причастным к истории прославленного коллектива — серьезная ответственность. На Моссовета он смотрит, как на огромный корабль, на борту которого — мастодонты: великие режиссеры, актеры, драматурги. Рядом с такими даже худрука порой охватывает чувство робости.

Ответственным стал юбилей и для режиссера-постановщика вечера Марины Брусникиной. Она коллективу не посторонняя.

Фото: пресс-служба Театра Моссовета

— Я работала в Театре Моссовета, — говорит Марина Брусникина. — Мое увлечение театром началось отчасти из-за него. Спектакли, которые я видела очень давно: это и «Петербургские сновидения», и «Глазами клоуна», и «Правда — хорошо, а счастье лучше» в постановке Юрского произвели на меня неизгладимые впечатления. Когда мне предложили сделать юбилейный вечер, я подумала, что все это не случайно.

Оформлением спектакля занималась художник Анастасия Бугаева. Юбилейную историю она предложила писать на белоснежном полотне летящего занавеса. Поднимаясь, он складывался в красивые складки и приоткрывал лишь часть сценического пространства. За ним висел еще один слой белого полотна, который служил занавесом и экраном. На него проецировались кадры черно-белой хроники.

Говоришь — Театр Моссовета, подразумеваешь — Завадский. Юрий Александрович пришел в него в первый год и проработал до конца своих дней, до 5 апреля 1977 года. Народный артист СССР, Герой Соцтруда, трижды лауреат Сталинской премии в 1924 году основал свою театральную студию. Его учениками были Ростислав Плятт, Вера Марецкая, Николай Мордвинов, Павел Масальский. Их имена вписаны золотыми буквами в историю театра.

Фото: пресс-служба Театра Моссовета

С хроники выступления Юрия Завадского на праздновании 50-летия Театра Моссовета начали вечер.

— Нас не будет в его столетний юбилей, — говорил мэтр с экрана. — Но мы должны жить сегодня так, чтобы о нас помнили тогда, когда Москва будет праздновать столетие Театра Моссовета!

Молодежь подхватила посыл отца-основателя. Они рассказывали про годы становления, первые сценические опыты, пролетарский репертуар. Вспомнили сотрудников и актеров театра, кто сложил свои головы на полях Великой Отечественной. Поколения моссоветовцев сменяли друг друга, уступая сцену старейшинам.

Фото: пресс-служба Театра Моссовета

На экране появлялись портреты ушедших кумиров, без которых невозможно представить этот театр: Фаина Раневская, Любовь Орлова, Георгий Жженов, Леонид Марков, Вадим Бероев, Геннадий Бортников. В разные годы в спектаклях Театра Моссовета играли: Валентин Гафт, Борис Иванов, Евгений Лазарев. Татьяна Догилева, Михаил Козаков, Марина Неелова, Виктор Сухоруков, Владимир Зельдин, Татьяна Пельтцер, Ян Арлазоров, Ирина Розанова, Наталья Тенякова, Евгений Киндинов, Сергей Проханов, Олег Меньшиков

Без пафоса и панегириков, без безудержного веселья актеры рассказывали о том, что их по сей день греет. Вспоминали своих предшественников и кумиров, проигрывали сцены из любимых спектаклей.

В афише театра есть спектакль-рекордсмен. 33 года уже не сходит в подмостков рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Без песни из этого хита не мог обойтись юбилей. А народная артистка России Валентина Талызина прочитала стих Давида Самойлова «Актриса», от которого у зрителей встал ком в горле.

Фото: пресс-служба Театра Моссовета

Под занавес на сцену вышли режиссеры, ставившие спектакли в Театре Моссовета, среди них был Андрей Сергеевич Кончаловский. Который выпустил последнюю премьеру — «Супружеская жизнь, Перестройка» с Юлией Высоцкой и Алексеем Розиным.

После торжественной части коллектив и гости отправились в фойе. Там на банкете в неформальной обстановке продолжили отмечать вековой юбилей любимого театра. Ну, а как отгремят торжества, артисты вместе с худруком приступят к репетициям. В конце мая Евгений Марчелли обещает представить на Основной сцене премьеру спектакля «Бременские музыканты».