Дирижерский культ: чем заинтриговал юбилей Валерия Гергиева

Классические суперхиты и Мацуев за роялем. Бесконечный поцелуй от Дианы Вишневой и Ильдар Абдразаков с куплетами Тореодора. А еще белые розы для маэстро, «Многая лета!» Прокофьева и проливной дождь на Театральной площади. 2 мая гала-концертом в Мариинском театре отметили двойной праздник: десятилетие со дня открытия новой сцены и 70-летие директора и художественного руководителя Валерия Гергиева.

Своя колея

Сегодня трудно представить неспешный, размеренный темп театральной жизни, когда нынешний сезон мало отличался от предшествующего, да и следующий будет таким же, а новой премьеры нужно ждать годами. Мы привыкли, что у Гергиева все стремительно, вот и праздничный гала появился в афише за считанные дни до объявленной даты. Что обещало сюрпризы и заставляло гадать, какую роль в празднике маэстро отвел для самого себя. В программке значились только фамилии дирижеров-ассистентов.

А задержанное ровно на час начало торжества сюрпризом в, общем-то, не стало. Известно, что в Мариинском время течет иначе, оно в принципе не должно измеряться в часах или минутах. Здесь другие законы, другой космос.

Фото: Александр Шапунов

В привычный мир зритель возвращается, когда пытается поймать такси под проливным дождем на Театральной площади, с проходящими там неизменными строительными работами. На этом фоне сам факт, что Мариинский-2 существует, работает, с достоинством игнорирует окружающее неудобства — огромная победа лично Валерия Абиссаловича Гергиева.

Собственно, праздник и стартовал с видеоподборки, которая напомнила о премьерах истекших десяти лет. По залу проносился шепот узнавания: «Отелло», «Война и мир», «Саломея», «Девушка с Запада», «Сицилийская вечерня».

Спектакли неравнозначные, спорные, вызывающие восторги или хулу — но даже микро-мгновения, зафиксированные на видео, передают атмосферу творческой одержимости, сопровождавшую их появление на свет.

Денис Мацуев Фото: Александр Шапунов

И — оп! Экран, закрывавший сценический портал, волшебным образом исчезает, на сцене — рояль, за роялем — Денис Мацуев и экспрессивное музыкальное поздравление от народного артиста. А дальше гала-концерт вошел, что называется, в колею: вокальный номер, потом балетный, снова вокальный и так далее.

Примы и примадонны

Балетная программа была представлена суперхитами, привычными для такого рода концертных марафонов.

Дуэт из «Ромео и Джульетты» в хореографии Леонида Лавровского исполнили Мария Ширинкина и Владимир Шкляров.

Рената Шакирова и Кимин Ким Фото: Наташа Разина

В па де де из «Дон Кихота» блеснули техникой обаятельная Рената Шакирова и безупречный Кимин Ким , умеющий сочетать виртуозность с элегантностью.

Для полноты праздничного набора добавили миниатюру Михаила Фокина на музыку Сен-Санса «Лебедь» в интерпретации Оксаны Скорик.

Главным хореографическим украшением концерта стало появление на сцене Дианы Вишневой. Легендарная прима вместе с Константином Зверевым танцевала дуэт Анжелена Прельжокажа из балета «Парк» со знаменитым бесконечным поцелуем. И подтверждала каждым движением: есть танцовщики талантливые, профессиональные, а есть — уникальные, наделенные магической притягательностью, и Диана именно такова.

Диана Вишнева и Константин Зверев Фото: Александр Шапунов

Вокальных номеров в программе было больше и особенно блеснули баритоны. Алексей Марков пел арию Мистера Икс из «Принцессы цирка», Роман Бурденко — ариозо Роберта из «Иоланты», Ариунбаатар Ганбаатар — монгольскую народную песню про степь.

За теноров отработал Сергей Скороходов — ему покорилась ария Калафа из «Турадот». Басов берегли на финал: эффектно звучало «Письмо Станиславскому» Рахманинова в исполнении Михаила Петренко, а Ильдар Абдразаков порадовал зал куплетами Эскамильо из «Кармен».

С восторгом публика встречала знаменитых гергиевских примадонн. Татьяна Сержан пела арию Адрианы Лекуврер из одноименной оперы Чилеа, Юлия Маточкина — «Гранаду» Агустина Лара, Екатерина Семенчук — хабанеру из Карме н.

Юлия Маточкина Фото: Александр Шапунов

Блистательный выход Хиблы Герзмава с арией Сильвы из «Королевы чардаша» стал кульминацией концерта.

Где маэстро?

И всё бы хорошо, но сильно ощущалось, что за дирижерским пультом нет Валерия Гергиева. Очень не хватало оркестровой чуткости, драматизма, пламенных музыкальных красок. И публика беспокоилась, крутила головами. Где же, где же наш знаменитый маэстро?

Уже Страдивари-ансамбль сыграл фантазию на тему Happy Birthday, а его руководитель Лоренц Настурика-Гершовичи произнес то, что все знали, а если и не знали, то чувствовали (празднуем юбилей маэстро, а этой сцены без него и не было бы), но Гергиев так и не появился.

Страдивари-ансамбль Фото: Александр Шапунов

Точнее, появился, но только на экране . Зарисовки к истории музыкального гения: несколько детских фотографий, футбольный мяч — все знают, маэстро любит футбол.

А вот студент Гергиев продолжает учебу в Ленинграде, и его знаменитый педагог Илья Мусин рассуждает о трудностях дирижерской профессии.

И наконец — лицо Гергиева сегодня: громадное, во весь исполинский экран, с напряженным взглядом , резкими морщинами.

Валерий Гергиев Фото: Михаил Вильчук

А сам Валерий Абиссалович в это время находился в глубине центральной ложи — с первых рядов партера, если отвернуться от сцены, можно было его углядеть.

Смутно виднелась белая рубашка под темным пиджаком, галстук в темно-красных тонах. Даже когда ему преподнесли букет белых роз, это мгновение не подсветили световым лучом, не подчеркнули музыкальным акцентом.

Вот уже Петр Дранга сыграл что-то из Пьяцоллы, вот уже спели «Многая лета!» Прокофьева, и вот что-то золоченое спускается с колосников. Ну, наконец-то! Сейчас на золотой колеснице, как Феб, покровитель искусств и предводитель муз, он спустится с неба.

Фото: Наташа Разина

Нет, спустилась только цифра «10» в обрамлении лавровых листьев. Отчаявшись увидеть Валерия Абисаловича на сцене, зрители начали скандировать «С днем рождения!» , обращаясь к темной глубине центральной ложи.

Как бы сама собой обретала форму главная идея: Гергиев — человек, без которого этого зала просто не было бы, и этот праздник — в честь творца новой театральной эпохи, который в день двойного юбилея предпочел поделиться сделанным, нежели представить себя самого.

Десять лет и три тысячи

Сделанное впечатляет. За десять лет в Мариинском-2 состоялось более 3 тыс. спектаклей и концертов, на которых побывало 5 млн зрителей. Здесь началась репертуарная судьба 76 оперных и балетных постановок: на большой сцене были представлены 52 спектакля, еще 24 — в камерных залах.

Сегодня новая сцена Мариинского театра — своего рода флагманский корабль мощной театральной армады. Это центр пульсации энергетического сгустка, настоящий театральный перпетуум-мобиле.

Владимир Путин и Валерий Гергиев во время встречи по случаю юбилея музыканта в театре «Мариинский-2» Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Ну а сам маэстро — перпетуум-мобиле во плоти. В Санкт-Петербург он заглянул на день: встретился с президентом России Владимиром Путиным, поприсутствовал на юбилейном концерте — и снова в путь.

В разгаре — Пасхальный фестиваль, его любимое детище. 36 концертов с оркестром Мариинского театра — от Красноярска до Петербурга. Сибирь, Урал, Поволжье, Центр, Черноземье, Северо-Запад. Часто два выступления в сутки.