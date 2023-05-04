Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Операция «Неман» 16+

Режиссер: Сергей Виноградов. В ролях: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Артур Харитоненко, Ольга Белинская

Премьера сериала, снятого по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии в августе 1944. Оперативно-разыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко.

Для немецкого командования группе под кодовым названием «Неман» важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть. «Операция «Неман» — совместный проект телеканалов «РЕН ТВ» и «Звезда», Wink и компании Star Media Vision.

7 мая, 19:00, на РЕН ТВ

«Все страхи Бо» 18+

Фото: A24

Режиссёр: Ари Астер. В ролях: Хоакин Феникс, Паркер Поузи, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Стивен Хендерсон

Картина посвящена эмоциональному хаосу и коллективной неуверенности, которые характеризуют современную реальность. Это одиссея человека, пространство и время которого наполнены как смехом, так и ужасом на каждом шагу.

Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает — мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город. Теперь его ждет невообразимо странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени.

С 4 мая в прокате

«Мосгаз. Последнее дело Черкасова» 16+

Фото: Студия Русский проект

Режиссер: Евгений Звездаков. В ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Юрий Тарасов, Даниэла Стоянович, Владимир Юматов, Вадим Андреев, Сергей Угрюмов, Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов

Продолжение культового ретродетектива Первого канала в онлайн-кинотеатре. Действие фильма будет происходить в 1981 году. В новом сезоне, как всегда, главный герой, Иван Петрович Черкасов, расследует запутанное дело. И, как всегда, им недовольно начальство. Но, в отличие от предыдущих сезонов, Черкасова не просто отчитывают на летучках и собраниях, ему угрожают отлучением от дел. Ивану Петровичу довольно сложно представить себя на пенсии. Да тут еще появляется молодой следователь, который умеет работать на только появившихся компьютерах и приносит в отдел детектор лжи.

В онлайн-кинотеатре Okko

«Помилование» 12+

Фото: Мотор Фильм Студия

Режиссер: Айнур Аскаров. В ролях: Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова, Гела Месхи, Александр Бухаров, Любовь Зайцева

В основе фильма — одноименная повесть классика советской башкирской литературы Мустая Карима. История двадцатилетнего сержанта-танкиста Любомира Зуха, который без памяти влюбляется в юную Марию-Терезу, дочь испанских коммунистов, занесенную судьбой в глухую деревеньку. Девушка отвечает взаимностью. Как только в части звучит команда «отбой», сержант бежит на свидание, чтобы обнять ее на прощание и сказать главные слова перед боем. Но он не осознает, что по законам военного времени совершает преступление, за которое грозит высшая мера наказания.

С 4 мая в прокате

«Юра дворник» 12+

Фото: Dudka Films

Режиссер: Виталий Дудка. В ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Татьяна Догилева, Гоша Куценко, Ида Галич, Агата Муцениеце, Нелли Уварова, Паулина Врублевска, Амаду Мамадаков, Ольга Тумайкина, Виктор Логинов, Аскар Нигамедзянов

Оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится вирусным в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и «звезды», и ее создателя.

С 4 мая в прокате

Театр

«Матросская Тишина» 16+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Режиссер: Олег Табаков. В ролях: Владимир Машков, Владислав Миллер, Виталий Егоров, Сергей Угрюмов, Яна Сексте, Александр Фисенко, Мария Шумилова, Нелли Хаперская, Александр Уфимцев, Алексей Уфимцев, Игорь Петров

В театре Олега Табакова юбилей. Накануне Дня Победы зрителей ждут на 100-й показ спектакля «Матросская Тишина». Легендарная постановка Олега Табакова, восстановленная Владимиром Машковым и Александром Мариным.

Роль Абрама Ильича Шварца стала знаковой и одной из важнейших в актерской биографии нынешнего художественного руководителя театра. Впервые немолодого еврея из провинциального Тульчина Машков сыграл еще студентом, учась на курсе Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. В 1990 году «Матросская Тишина» появилась в репертуаре Театра-студии Табакова и десять лет не сходила с афиши. В 2019 году пьеса Александра Галича вновь вернулась в афишу.

7 мая, 19:00, Театр Олега Табакова, Сцена на Сухаревской

«Серая зона» 14+

Фото: пресс-служба Театра Российской Армии

Режиссер: Юлия Шульева. В ролях: Инна Серпокрыл, Анна Киреева, Юрий Сазонов, Мария Швыдко, Илья Артамонов

В основе спектакля — пьесы «Серая зона» и «Ложь во спасение» современных драматургов Ольги Манько из Севастополя и Светланы Тишкиной из Луганска, написанные в 2022 году. Первая часть — монолог простой женщины, оказавшейся в «серой зоне» — территории, незанятой сторонами конфликта: «Воюем. Внутри себя, чтобы человеком оставаться, а не в зверье превратиться».

Заслуженная артистка России Инна Серпокрыл, исполняющая главную роль, родилась в Донецке, многое в пьесе созвучно ее личным воспоминаниям и переживаниям. Вторая часть — зарисовка из жизни военного времени города Лисичанска: всё детство 10-летнего мальчика Ромы идет война, и о многом ему не рассказывали для его же спасения.

7 мая, 18:30, Театр Российской Армии, Экспериментальная сцена

«Коричневое утро» 12+

Фото: пресс-служба РАМТ

Режиссер: Саша Золотовицкий. В ролях: Даниил Шперлинг, Николай Угрюмов, Яна Палецкая

Премьера спектакля по новелле французского писателя Франка Павлофф. Как говорят создатели, это антиутопия для самых маленьких. Известный во всем мире антифашистский сюжет о том, как зарождается новое государство Коричневых и к чему приводят законы о единомыслии. Режиссер старался избежать того, что раздражало его в детстве — сюсюканья взрослых, которые боятся говорить с детьми о сложных темах на равных и всерьез.

В новелле Франка Павлофф ужасные вещи преподносятся через юмор, самоиронию и отстранение. Это не значит, что автор нивелирует катастрофу массового истребления одних людей другими. Он лишь старается посмотреть в лицо страху, по возможности с улыбкой, и остаться человеком.

7,8 мая, 19:00, РАМТ

«Час Тишины» 16+

Фото: Школа современной пьесы

Режиссеры: Дмитрий Астрахан, Илья Макаров. В ролях: Иван Мамонов, Джульетта Геринг, Жанна Эппле, Елена Захарова, Александр Овчинников, Юрий Чернов, Игорь, Гаспарян, Владимир Шульга, Максим Евсеев, Вадим Колганов

В основе спектакля одноименная семейная комедия Флориана Зеллера с потопом, скандалом и джазом. Герои — обычные люди, которые когда-то совершили ошибку, и она не дает им покоя.

Однажды в квартире главного героя происходит потоп, его сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт («гребаная крыса»), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины? Сценографом спектакля впервые стал художник Вася Ложкин.

5, 6, 7 мая, 19:00, театр «Школа современной пьесы»

«Барышня и хулиган. Ленинградская симфония» 12+

Фото: Мариинский театр

Дирижер: Борис Грузин. В ролях: Елена Евсеева, Владислав Шумаков, Мария Буланова, Андрей Ермаков, Максим Изместьев, Мария Ширинкина.

Ко Дню Победы Мариинка подготовила два одноактных балета. За основу сюжета «Барышня и хулиган» был взят рассказ итальянского писателя Эдмондо де Амичиса «Учительница рабочих». Главный герой — Хулиган в исполнении Маяковского — увидел на улице новую школьную учительницу и с первого взгляда в нее влюблялся. Вскоре он начинал посещать ее занятия. А однажды, защищая учительницу (Барышню), Хулиган в драке получает смертельную рану и умирает на глазах возлюбленной.

Второй — балет на музыку первой части «Ленинградской симфонии» Шостаковича. Герои — Юноша, Девушка, Предатель. Силы зла представляют условные Варвары, об их родословной говорят лишь некоторые жесты да коричневый цвет комбинезонов. На конкретное место действия намекает силуэт башни со шпилем, данный в несколько штрихов на белом заднике-экране.

9 мая, 12:00, 19:00, Мариинский-2 (Санкт-Петербург)

Концерты

Кубанский казачий хор 6+

Фото: пресс-служба Дома Музыки

Большой концерт Кубанского казачьего хора — старейшего национального коллектива России с более чем 200-летней историей. Каждое его выступление становится ярким культурным событием. В преддверии 9 мая прозвучат кубанские казачьи и русские народные песни в обработке художественного руководителя хора Виктора Захарченко. Невероятные красочные костюмы и зрелищные номера станут яркими акцентами программы, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

8 мая, 19:00, Дом Музыки, Светлановский зал

«Классика Побед» 6+

Фото: предоставлено театром «Геликон-опера»

Гала-концерт «Геликон-оперы» ко Дню Победы. Художественный руководитель проекта — народный артист России Дмитрий Бертман включил в программу шедевры русской музыки, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни и навсегда вошли в мировую сокровищницу культуры.

Прозвучат кантата «Москва» и торжественная увертюра «1812 год» Чайковского. А также «Александр Невский» и «Война и мир» Прокофьева. Почетными гостями вечера станут ветераны Великой Отечественной войны. С праздником Победы их поздравят звезды «Геликон-оперы», и популярная певица Марина Бриз. Она исполнит песни, написанные Ольгой Морозовой.

4 мая, 18:00, Геликон-опера

Музеи

«Фронтовой театр Евгения Кобытева» 6+

Фото: пресс-служба Музея Победы

Уникальные раритеты из своих фондов предоставил Музей ГАЦТК им. С.В. Образцова. Гости увидят десять уникальных перчаточных кукол из представления сатирического фронтового театра Евгения Кобытева, переданных в Музей Театра Образцова боевым товарищем художника, предположительно, во второй половине 1945 года.

Кобытев создал замечательные кукольные шаржи на всех основных военных и политических руководителей нацисткой Германии, а также их союзников. Зрителям покажут куклы «Премьер-министр Лаваль», «Гроссадмирал Дениц», «Риббентроп», «Фельдмаршал Клейст», «Маршал Петэн».

До 2 июля, Музей Победы

Фестивали

II «Майский фестиваль правильного кино» 16+

Фото: vk.com/poklonkacinema

Фестиваль приурочен к празднованию Дня Победы. Центральной площадкой станет Музей Победы, кинопоказы также состоятся в музеях и образовательных учреждениях во всех регионах России.

По результатам онлайн голосования зрителей будут определены победители в каждой фестивальной программе. Картиной закрытия станет фильм Константина Селина «Дивой» (0+).

До 10 мая, Музей Победы

XV Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета 6+

Фото: пресс-служба фестиваля

В Ярославле и городах Ярославской области проходит юбилейный фестиваль Юрия Башмета. За 15 лет музыкальный форум стал полноправным символом весеннего Ярославля. 4 мая на сцене Ярославской филармонии — чарующий вечер музыки Персии.

5 мая Грант Башмет, Валерия Абрамова, Артем Котов, Алексей Толстов, Мария Чепурина, Алексей Уткин, Ксения Башмет, Филипп Копачевский, ансамбль «Солисты Москвы» и маэстро Башмет сыграют двойные концерты. 6 мая — традиционный вечер музыки для духовых инструментов. Барочный концерт-тарантелла — 7 мая. 8 мая маэстро Башмет с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром представят программу «Классика встречает джаз». Закроется фестиваль 9 мая в зале «Миллениум» пронзительным спектаклем «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова в постановке Полины Агуреевой.

До 9 мая, Ярославль и Ярославская область

VII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» 16+

Фото: vk.com/goldenravenfest

Главный фестиваль Чукотки, на котором можно увидеть фильмы из разных стран мира. Жюри сделают свой выбор в каждой конкурсной программе, однако отличительной особенностью «Золотого ворона» является то, что обладателя Гран-при здесь выбирают зрители. В этом году на фестивале будет впервые представлена большая программа анимации, где юные зрители смогут увидеть новые интересные мультфильмы и выбрать победителя. Также в рамках «Золотого ворона» пройдет творческая встреча с режиссером анимационного кино, двукратным номинантом на премию «Оскар» Константином Бронзитом, творческие встречи с актерами Ольгой Хохловой, Ксенией Сурковой и Денисом Бузиным, а также квартирник с популярной музыкальной группой «Интонация».

До 7 мая, Анадырь

XXI Международный музыкальный фестиваль «Вселенная звука» 6+

Фото: пресс-служба Московской консерватории

10 мая в Московской консерватории откроется ежегодный фестиваль «Вселенная звука», который пройдет в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Петрозаводске и Улан-Удэ — и продлится до 1 июля. На сцену выйдет Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением мексиканского дирижера Эдуардо Гарсиа Барриоса, а также один из самых авторитетных музыкальных коллективов Мексики — Ансамбль ударных инструментов оркестра имени Карлоса Чавеса.

В программе — сочинение Сильвестре Ревуэльтоса «Ночь майя». Публика впервые услышит редкие индейские инструменты доколумбовой эпохи: караколь, гуиро, айотль, тепонацтли.

10 мая, 19:00, Большой зал Московской консерватории