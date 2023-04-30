Шествуют наши: Любшин в МХТ, Кинчев в Митяево, Прокофьев в Донецке

Более 100 исполнителей и музыкальных коллективов выступят на фестивале «Нашествие-2023». В честь дня рождения композитора Сергея Прокофьева артисты Донецкой филармонии записали и выложили в интернет «Вставайте, люди русские!» из кантаты «Александр Невский» . 90-летие Станислава Любшина МХТ им. А.П. Чехова отпраздновал именной выставкой и премьерой спектакля «Третий звонок, господа!». В день 100-летия со дня основания Театра Моссовета его вековую историю рассказали голосами 100 актеров за 100 минут. Народные артисты России Сергей Мигицко и Михаил Боярский сыграют в фильме для детей. В центре конструктивизма «Зотов» на Пресне открылась выставка «Логос: голос конструктивизма». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

С «Алисой» жарко

Более 100 исполнителей и музыкальных коллективов выступят на фестивале «Нашествие-2023». В составе участников — рок-группы «25/17», «Ария», «Жуки», «Калинов Мост», «Крематорий», «Чайф», «Чиж и компания», а также певцы Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов и Сергей Галанин .

Одним из хедлайнеров форума станет рок-группа «Алиса» . Коллектив выступит на главной сцене и представит юбилейную программу «Алиса» — 40 лет!». Прозвучат песни разных лет, в том числе из свежего альбома «Дудка».

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

В пресс-службе фестиваля отметили, что в этом году ожидается много молодых музыкантов . Помимо выступлений в рамках форума пройдут детские и спортивные мероприятия, мастер-классы, кинотеатральные показы .

«Нашествие-2023» проведут с 4 по 6 августа возле деревни Митяево в Калужской области . Фестиваль состоится впервые за три года. В качестве генерального информационного партнера выступит телеканал РЕН ТВ.

Вставайте и пойте

В честь дня рождения композитора Сергея Прокофьева артисты Донецкой государственной академической филармонии записали и выложили в интернет фрагмент «Вставайте, люди русские!» из кантаты «Александр Невский».

Фото: youtube.com/Донецкая государственная академическая филармония

— Эта музыка сегодня звучит особенно актуально, — отметил в беседе с «Известиями» директор Донецкой филармонии Александр Парецкий. — Для Донбасса Сергей Прокофьев не просто земляк. Его именем названы концертный зал Донецкой филармонии, академический симфонический оркестр и музыкальная академия. В музее филармонии Прокофьеву посвящена отдельная экспозиция . Именно в Донбассе была учреждена премия имени композитора, которую вручают музыкантам за творческие достижения и популяризацию его наследия.

В настоящее время артисты филармонии не дают концертов в Донецке, но продолжают репетиции и гастролируют по городам России.

Любшина любят

МХТ им. А.П. Чехова отпраздновал 90-летие Станислава Любшина именной выставкой и премьерой спектакля «Третий звонок, господа!» по мотивам повести Александра Куприна «На покое» — о служителях Мельпомены, доживающих свой век в убежище для престарелых актеров. Вместе с юбиляром на сцену вышли Евгений Киндинов, Владимир Краснов, Виктор Кулюхин, Александр Семчев .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Режиссер Кирилл Вытоптов поставил спектакль в жанре кабаре с живой музыкой, песнями, танцами, актерскими репризами .

По мнению обозревателя «Известий», доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, избранный формат органичен для внезапных, как актерские настроения, смен тем и эмоций .

— Любшин, например, читает и повествовательное из «Княжны Мэри» («Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города…»), и судьбоносное есенинское: «Тот ураган прошел. Нас мало уцелело/ На перекличке дружбы многих нет». Большой артист — большая тема. И не важно, в трагедии или в кабаре она звучит, — отмечает эксперт.

100 через 100

100-летие со дня основания отметил Театр Моссовета . Вековую историю коллектива со сцены рассказали голосами 100 артистов за 100 минут .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Разные были идеи, как отметить юбилей прославленного театра. Хотели традиционно выпустить премьеру спектакля, потом думали о капустнике с поздравлениями от коллег и друзей, — поделился с «Известиям» худрук Евгений Марчелли. — В итоге режиссер Марина Брусникина предложила очень интересную концепцию, на мой взгляд, это самая идеальная форма проведения юбилея .

По словам худрука, который пришел в театр три года назад, оказаться причастным к истории прославленного коллектива — серьезная ответственность . На Театр Моссовета он смотрит как на огромный корабль, на борту которого мастодонты — великие режиссеры, актеры, драматурги .

Научили говорить

В центре конструктивизма «Зотов» на Пресне открылась выставка «Логос: голос конструктивизма», объединившая более 350 экспонатов из 30 музеев, фондов и частных коллекций . Среди произведений — реконструкция Башни Татлина, книги Крученых, Хлебникова, Маяковского и других поэтов-футуристов, оформленные Эль Лисицким и Александром Родченко, а также живопись Наталии Гончаровой, Ивана Пуни и Надежды Удальцовой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению обозревателя «Известий», кандидата искусствоведения Сергея Уварова, выставка наглядно показывает, как молодая советская страна «училась говорить» и обретала свой словарь образов .

— Лозунги демонстраций, речи вождей, выступления поэтов, шрифтовые композиции на обложках книг и даже титры немых фильмов — всё это можно трактовать как часть арт-процесса и в то же время как коллективную попытку выработать новый социальный язык , — считает он.

Солнце детям

Народные артисты России Сергей Мигицко и Михаил Боярский сыграют в фильме для детей . Об этом «Известиям» сообщил Сергей Мигицко, который на этой неделе отметил свое 70-летие.

Михаил Боярский и Сергей Мигицко Фото: ТАСС/Спорт-Экспресс/Алексей Иванов

— Это работа в картине «Дом солнца» , — рассказал он. — Режиссер — выпускник Высших режиссерских курсов мастерской Владимира Хотиненко. Сценарий написали хороший. В детский дом, который находится в плачевном состоянии, приходит молодой учитель. Талантливый, современный, умный, интеллигентный. И через несколько месяцев ребята начинают развиваться каждый в своем направлении : один пишет музыку, другой рисует картины, третий ставит спортивные рекорды. Находятся деньги. В детском доме делают капитальный ремонт, ставят лифты. Понимаете про что фильм?