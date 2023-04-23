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Как тебе такое, «Маска»: кто получил главную театральную премию

В числе победителей — балет «Катарина, или Дочь разбойника», опера «Мертвый город» и спектакль «Р»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В течение всего фестивального года россияне увидели 1046 спектаклей — как онлайн, так и офлайн. Это на 119 постановок меньше, чем в 2022-м. Программу открыла «Чайка» Малого драматического театра — Театра Европы в постановке Льва Додина. Наконец, 22 апреля на сцене МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко состоялась церемония вручения наград — ведущими мероприятия выступили актриса и певица Лика Рулла и актер театра, кино и телевидения Сергей Епишев, который вел церемонию и в прошлом году. Мероприятие прошло в камерном формате — пишущих корреспондентов на вручение не допустили, но все желающие могли наблюдать за ним в прямом эфире. Подробнее — в материале «Известий».

Танец на одной ноте

В начале церемонии глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин обратился к гостям и лауреатам премии по видео, назвав «Золотую маску» всероссийским документом.

— Я очень рад. Я очень рад и поздравляю всех лауреатов этой премии. Она родилась в Союзе театральных деятелей России и стала всероссийским документом лучших спектаклей и художников, которым будет вручена эта премия. Я надеюсь, люди, которые получат эту премию, будут гордо нести это звание — лауреат премии «Золотая маска», — сказал он.

Глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин

Глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В 2022 году по количеству полученных масок лидировал Большой театр, но этим вечером он уступил Театру Наций, чей мюзикл «Кабаре» забрал награды в номинациях «Работа художника по костюмам в музыкальном театре», «Оперетта – мюзикл / Работа режиссера», «Оперетта – мюзикл / Женская роль», «Оперетта – мюзикл / Мужская роль» и «Оперетта – мюзикл / Лучшая роль второго плана».

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Несмотря на лидирующие позиции Театра Наций, главный приз за мюзикл достался «Театру-Театру» (Пермь) за спектакль «Три товарища». Дирижер постановки Татьяна Виноградова тоже ушла с церемонии с «Золотой маской» — в номинации «Работа дирижера» соответственно.

Балерина Елена Свинко

Балерина Елена Свинко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Лучшим балетом был признан «Катарина, или Дочь разбойника» Театра оперы и балета им. Хворостовского (Красноярск). Елена Свинко, станцевавшая главную партию в этой постановке, была удостоена «Маски» в номинации «Балет / Женская роль», а Петр Поспелов стал лучшим композитором за работу над этим спектаклем.

Большой театр тоже удостоился наград в категории «Балет»: премией были отмечены балетмейстер-хореограф Слава Самодуров и дирижер Антон Гришанин за работу над балетом «Танцемания». Его премьера, помнится, была необычной — июльским вечером 2022 года она состоялась в один вечер с двумя другими последними премьерами 246-го сезона ГАБТа: «Времена года» Артемия Белякова и «Made in Bolshoi» Антона Пимонова.

О современном танце тоже не забыли — лучшим стал проект Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей РФ «Место, которого еще не было». Этот же спектакль забрал «Маску» в номинации «Работа художника по свету в музыкальном театре».

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Опера, драма, куклы

В ноябре 2022 года Союз театральных деятелей России решил не выдвигать в рамках 29-й премии номинантов в категории «Драма / Работа режиссера» и «Драма / Работа драматурга» — организаторы объяснили это отсутствием конкурса. Однако основные драматические номинации остались прежними — они всё так же оказались разделены на спектакли малой и большой формы. Лучшим драматическим спектаклем большой формы стал «Р» Юрия Бутусова и театра «Сатирикон», а лучшим в малой форме — «Ребенок» Антона Федорова из Воронежского камерного театра.

— Я, как человек, который сам сделал несколько фестивалей, даже не могу себе представить этот объем, когда вся страна охвачена крыльями «Золотой маски». Премия не только объединяет нас всех — а не так много осталось вещей, которые нас объединяют, — она еще и подняла за эти 30 лет очень высоко планку. Это очень престижно — иметь отношение к «Золотой маске», — сказал во время вручения художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, объявлявший лауреатов драматических номинаций.

«Маску» за лучшую женскую роль в драме получила Виктория Верберг, сыгравшая Елизавету в «Марии Стюарт» в МТЮЗе. В номинации «Драма / Мужская роль» победил Анатолий Григорьев — за роль Алексея Каренина в спектакле «Анна Каренина» театра «Старый дом» (Новосибирск). Спектакль «Морфий» Псковского театра драмы им. Пушкина получил две «Золотые маски» — за костюмы и за женскую роль второго плана.

Оперная певица Марина Нерабеева

Оперная певица Марина Нерабеева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Опера «Мертвый город» театра «Новая опера» им. Колобова взяла «золото». Также «Маски» удостоился и художник по костюмам Зиновий Марголин, работавший над этой постановкой. Награду за лучшую женскую роль в опере забрала Марина Нерабеева — тоже за работу в этой постановке.

Лучшим оперным режиссером оказался Владиславс Наставшевс, поставивший «Евгения Онегина» в Театре оперы и балета им. Чайковского (Пермь), а Валерий Кирьянов забрал «Золотую маску» за дирижерский труд в опере «Аида» театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Лучшим исполнителем главной мужской роли в опере стал Павел Назаров за роль Тонио в опере «Паяцы» Музыкального театра Республики Карелия.

Среди «кукольных» номинаций, каких по традиции немного, безоговорочным лидером стал Театр кукол им. Образцова, забравший награды в номинациях «Куклы / Работа актера» за спектакль «Я — Сергей Образцов», а также «Куклы / Спектакль» и «Куклы / Работа режиссера» за постановку «Белая уточка». «Золотую маску» за работу художника получил Алтайский театр кукол «Сказка».

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Нескучные цифры

Всего в списке «Золотой маски – 2023» оказалось более 200 номинантов. Самой объемной стала «Драма / Мужская роль» — в ней аж 14 строчек.

— Мы все окружены дружбой и любовью нашего театрального сообщества. В итоге благодаря всем вам и состоялся этот 29-й фестиваль. Все вы прекрасно понимаете, что общность людей и театра и диалог со зрителем — это два важнейших условия существования театрального искусства. Фестиваль собрал в этом году десятки театров, 180 показов спектаклей прошли в Москве, — сказала во время церемонии гендиректор премии и фестиваля Мария Ревякина. Она добавила, что сезон был сложным и насыщенным, но «доказавшим, что театр востребован зрителем, он объединяет и дает силы и надежду».

Актер Игорь Костолевский и гендиректор премии и фестиваля Мария Ревякина

Актер Игорь Костолевский и гендиректор премии и фестиваля Мария Ревякина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Большой театр в этом году выдвигался 11 раз и в некоторых номинациях больше одного раза — например, театр выдвинул по трое артистов в номинациях «Балет – современный танец / Женская роль» и «Балет – современный танец / Мужская роль».

БДТ им. Товстоногова, не получивший в этом году основных наград, пробовался в восьми номинациях. Впрочем, за спектакль «Материнское сердце» театр получил спецпремию жюри — за создание образа русской женщины в воплощении актрисы Нины Усатовой. Театр Наций был заявлен в различных номинациях семь раз, а столичный театр «Геликон-опера» присутствует в списке номинантов четырежды.

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