Дар Рахманинова: о чем напомнил юбилей композитора

Эпика и лирика. Опера и богослужение. Чудо Воскресения и чудо-басы. А еще афиши, фотографии, автографы, мемуары. Мультимедийной выставкой, концертным исполнением «Алеко» и «Всенощным бдением» на исторической сцене Большого театра продолжился Год Рахманинова. «Известия», побывав на гала-концерте, убедились в актуальности творчества нашего великого соотечественника .

Господин капельмейстер

В 1904 году 31-летний Рахманинов принял приглашение директора Императорских театров Владимира Теляковского занять пост капельмейстера . К этому времени он уже успел поработать в Мариинском театре и частной опере Саввы Мамонтова и в Большом получил в свое ведение весь русский оперный репертуар .

Фото: РИА Новости Композитор Сергей Рахманинов. 1910 год

Как выглядел Рахманинов за дирижерским пультом? По словам Николая Малько, в начале века начинающего музыканта, а затем известного дирижера, тот был сдержан и спокоен: « Не преувеличивал выразительности исполняемой музыки, не делал Монблана из каждого нарастания, не замирал сладостно при каждом diminuendo и ritardando, не гонялся за эффектами ради эффектов. У него было нечто более ценное: чувство меры, и он исполнял не себя, а музыку автора ».

За два театральных сезона Рахманинов подготовил 11 опер, провел 89 спектаклей , в том числе «Русалку» с Шаляпиным в роли Мельника, а также выступал с благотворительными концертами. Главным же его композиторским достижением стали оперы «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини». Премьера их состоялась 11 января 1906 года . За дирижерским пультом оркестра Большого театра — автор .

130 лет спустя

Афиши и фотографии обеих постановок можно увидеть на мультимедийной выставке в Экспозиционном фойе ГАБТа . По соседству расположилась выставка другого юбиляра года — Федора Шаляпина.

Рахманиновская экспозиция представлена на четырех больших экранах, где сменяют друг друга фотографии экспонатов музея Большого театра — афиши, автографы, парадные премьерные фото и фотографии последующих возобновлений (почувствуйте разницу). Есть, например, фото композитора с первыми исполнителями «Франчески да Римини», а рядом — сцена из постановки 1973 года с участием Алексея Масленникова и Галины Вишневской .

Фото: ГАБТ Сцена из спектакля «Франческа да Римини». Паоло — Алексей Масленников, Франческа — Галина Вишневская. 1973 год

Единственный свой балет «Скифы», кстати, заказанный Большим театром, Рахманинов не окончил (материал впоследствии использовал в «Симфонических танцах»), но на выставке имеются фото и афиши спектакля «Паганини», который композитор создавал вместе с Михаилом Фокиным, подробно расписав для него свою «Рапсодию на темы Паганини» . В Большом спектакль с таким названием поставил Леонид Лавровский, а музу скрипача танцевала Марина Кондратьева, по сей день служащая в ГАБТе педагогом-репетитором.

Среди экспонатов — панорамная фотография сцены из «Алеко» в постановке 1893 года и старинная афиша : «В Большом театре во вторник, 27 апреля, артистами Императорских театров представлено будет в первый раз «Алеко». Опера в одном действии. Музыка соч. С. В. Рахманинова».

Фото: ГАБТ Премьерная афиша спектакля. 1893 год

Ровно 130 лет спустя «Алеко» снова прозвучал на этой сцене. Дебютной оперой Сергея Рахманинова ГАБТ открыл юбилейный гала-концерт в честь 150-летия композитора .

Золото цыган

«Алеко» по мотивам романтической поэмы Александра Пушкина Рахманинов написал к выпускному экзамену в Московской консерватории и получил за него золотую медаль. А к постановке в Большом оперу рекомендовал сам Чайковский . На премьере Петр Ильич, по свидетельству современников, аплодировал так, что чуть не выпал из директорской ложи.

Спектакль под управлением главного капельмейстера театра Ипполита Альтани был поставлен в традициях большого стиля . На фотографии видим массивную декорацию с пышной растительностью и живописный задник, где цыганскую вольность символизирует безбрежная водная гладь. Объектив запечатлел также пестрые костюмы и экспрессивные жесты танцующих цыган.

Оперные певцы Эльчин Азизов (Алеко) и Анна Шаповалова (Земфира) во время концертного исполнения оперы «Алеко» с участием оркестра и хора Большого театра Фото: ТАСС/Артем Геодакян

130 лет спустя постановщики обошлись без подробностей, представив концертную версию .

Кулисы и падуги забрали темными панелями, свет приглушили до лунного. Оркестр усадили в яму, сцену отдали хору и солистам.

Партию Алеко, лучшим исполнителем которой Рахманинов считал Шаляпина, с шаляпинским драйвом и мефистофельской мрачностью исполнил Эльчин Азизов. Земфиру пела Анна Шаповалова . Внимание зала она обеспечила не столько вокалом («Старый муж, грозный муж» прозвучал довольно пресно), сколько роскошным ярко-алым одеянием. Заслуженные аплодисменты получили Алексей Татаринцев, с задором спевший песню Молодого цыгана, и Андрей Валентин (Старый цыган), ностальгически поведавший предысторию сюжета .

Дирижер Алексей Верещагин после концерта в Большом театре Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Дирижер Алексей Верещагин по завету Рахманинова играл не себя, но автора . Хотя по большому счету действительно авторской в этом юношеском опусе можно считать только знаменитую каватину Алеко, где лирический дар Рахманинова уже явлен. Остальной материал скорее свидетельствует о том, что 19-летний автор отлично учился в консерватории: изучал звукопись Римского-Корсакова, балеты и романсы Чайковского, а также не прошел мимо популярнейшего в это время веризма.

О долге и Боге

«Всенощное бдение», данное во втором отделении, — уже стопроцентный Рахманинов во всей мощи дарования и мастерства . Более того, Рахманинов, приникший к своему любимому источнику — подлинным темам обихода, суровым и аскетичным знаменным распевам.

Написанная за две недели, в разгар Первой мировой, эта хоровая исповедь стала его размышлением о жизни и смерти, о долге человека перед ближними, Богом и самим собой.

В концертный репертуар хора ГАБТа «Всенощная» вошла весной 2008-го, в 135-летие со дня рождения композитора, и стала одним из самых ярких его приобретений . Хор Большого спел ее по-театральному ярко, персонифицируя этапы религиозного действа.

Главный хормейстер ГАБТа Валерий Борисов последовательно провел своих хористов и солистов (Анастасия Матвеева, Алексей Черных, Александр Еремеев) от суровой эпики пролога до ликования финального тропаря. Была в этой духовной истории и яркая кульминация. Рассказ о чуде Воскресения («Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим») благодаря мастерским акцентам и тембровым краскам преобразился в почти зримую картину .

Оперная певица Анна Шаповалова во время исполнения «Всенощного бдения» на концерте, приуроченном к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, в Большом театре Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

И конечно, слушая «Всенощную», нельзя было упустить любимый фрагмент Рахманинова из гимна «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, с миром» .

«В конце там есть место, которое поют басы, — гамма, спускающаяся вниз до нижнего си-бемоль в медленном пианиссимо, — вспоминал он. — Когда я сыграл его, Данилин (друг композитора, хормейстер. — «Известия») сказал: «Где на свете вы отыщете такие басы? Они встречаются так же редко, как спаржа на Рождество»».

Тем не менее Рахманинову удалось их отыскать: «Я знал голоса моих крестьян и был совершенно уверен, что к русским басам могу предъявлять любые требования! Публика всегда затаив дыхание слушала, как хор спускается вниз…»

Ровно то же было на концерте в Большом театре. Не рвется связь времен, и это, возможно, главная радость юбилейных торжеств.