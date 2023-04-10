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Дар Рахманинова: о чем напомнил юбилей композитора

Накануне Страстной седмицы Большой театр исполнил «Всенощное бдение»
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Эпика и лирика. Опера и богослужение. Чудо Воскресения и чудо-басы. А еще афиши, фотографии, автографы, мемуары. Мультимедийной выставкой, концертным исполнением «Алеко» и «Всенощным бдением» на исторической сцене Большого театра продолжился Год Рахманинова. «Известия», побывав на гала-концерте, убедились в актуальности творчества нашего великого соотечественника.

Господин капельмейстер

В 1904 году 31-летний Рахманинов принял приглашение директора Императорских театров Владимира Теляковского занять пост капельмейстера. К этому времени он уже успел поработать в Мариинском театре и частной опере Саввы Мамонтова и в Большом получил в свое ведение весь русский оперный репертуар.

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Фото: РИА Новости
Композитор Сергей Рахманинов. 1910 год

Как выглядел Рахманинов за дирижерским пультом? По словам Николая Малько, в начале века начинающего музыканта, а затем известного дирижера, тот был сдержан и спокоен: «Не преувеличивал выразительности исполняемой музыки, не делал Монблана из каждого нарастания, не замирал сладостно при каждом diminuendo и ritardando, не гонялся за эффектами ради эффектов. У него было нечто более ценное: чувство меры, и он исполнял не себя, а музыку автора».

За два театральных сезона Рахманинов подготовил 11 опер, провел 89 спектаклей, в том числе «Русалку» с Шаляпиным в роли Мельника, а также выступал с благотворительными концертами. Главным же его композиторским достижением стали оперы «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини». Премьера их состоялась 11 января 1906 года. За дирижерским пультом оркестра Большого театра — автор.

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130 лет спустя

Афиши и фотографии обеих постановок можно увидеть на мультимедийной выставке в Экспозиционном фойе ГАБТа. По соседству расположилась выставка другого юбиляра года — Федора Шаляпина.

Рахманиновская экспозиция представлена на четырех больших экранах, где сменяют друг друга фотографии экспонатов музея Большого театра — афиши, автографы, парадные премьерные фото и фотографии последующих возобновлений (почувствуйте разницу). Есть, например, фото композитора с первыми исполнителями «Франчески да Римини», а рядом — сцена из постановки 1973 года с участием Алексея Масленникова и Галины Вишневской.

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Фото: ГАБТ
Сцена из спектакля «Франческа да Римини». Паоло — Алексей Масленников, Франческа — Галина Вишневская. 1973 год

Единственный свой балет «Скифы», кстати, заказанный Большим театром, Рахманинов не окончил (материал впоследствии использовал в «Симфонических танцах»), но на выставке имеются фото и афиши спектакля «Паганини», который композитор создавал вместе с Михаилом Фокиным, подробно расписав для него свою «Рапсодию на темы Паганини». В Большом спектакль с таким названием поставил Леонид Лавровский, а музу скрипача танцевала Марина Кондратьева, по сей день служащая в ГАБТе педагогом-репетитором.

Среди экспонатов — панорамная фотография сцены из «Алеко» в постановке 1893 года и старинная афиша: «В Большом театре во вторник, 27 апреля, артистами Императорских театров представлено будет в первый раз «Алеко». Опера в одном действии. Музыка соч. С. В. Рахманинова».

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Фото: ГАБТ
Премьерная афиша спектакля. 1893 год

Ровно 130 лет спустя «Алеко» снова прозвучал на этой сцене. Дебютной оперой Сергея Рахманинова ГАБТ открыл юбилейный гала-концерт в честь 150-летия композитора.

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Золото цыган

«Алеко» по мотивам романтической поэмы Александра Пушкина Рахманинов написал к выпускному экзамену в Московской консерватории и получил за него золотую медаль. А к постановке в Большом оперу рекомендовал сам Чайковский. На премьере Петр Ильич, по свидетельству современников, аплодировал так, что чуть не выпал из директорской ложи.

Спектакль под управлением главного капельмейстера театра Ипполита Альтани был поставлен в традициях большого стиля. На фотографии видим массивную декорацию с пышной растительностью и живописный задник, где цыганскую вольность символизирует безбрежная водная гладь. Объектив запечатлел также пестрые костюмы и экспрессивные жесты танцующих цыган.

Оперные певцы Эльчин Азизов (Алеко) и Анна Шаповалова (Земфира) во время концертного исполнения оперы «Алеко» с участием оркестра и хора Большого театра

Оперные певцы Эльчин Азизов (Алеко) и Анна Шаповалова (Земфира) во время концертного исполнения оперы «Алеко» с участием оркестра и хора Большого театра

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

130 лет спустя постановщики обошлись без подробностей, представив концертную версию.

Кулисы и падуги забрали темными панелями, свет приглушили до лунного. Оркестр усадили в яму, сцену отдали хору и солистам.

Партию Алеко, лучшим исполнителем которой Рахманинов считал Шаляпина, с шаляпинским драйвом и мефистофельской мрачностью исполнил Эльчин Азизов. Земфиру пела Анна Шаповалова. Внимание зала она обеспечила не столько вокалом («Старый муж, грозный муж» прозвучал довольно пресно), сколько роскошным ярко-алым одеянием. Заслуженные аплодисменты получили Алексей Татаринцев, с задором спевший песню Молодого цыгана, и Андрей Валентин (Старый цыган), ностальгически поведавший предысторию сюжета.

Дирижер Алексей Верещагин после концерта в Большом театре

Дирижер Алексей Верещагин после концерта в Большом театре

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Дирижер Алексей Верещагин по завету Рахманинова играл не себя, но автора. Хотя по большому счету действительно авторской в этом юношеском опусе можно считать только знаменитую каватину Алеко, где лирический дар Рахманинова уже явлен. Остальной материал скорее свидетельствует о том, что 19-летний автор отлично учился в консерватории: изучал звукопись Римского-Корсакова, балеты и романсы Чайковского, а также не прошел мимо популярнейшего в это время веризма.

О долге и Боге

«Всенощное бдение», данное во втором отделении, — уже стопроцентный Рахманинов во всей мощи дарования и мастерства. Более того, Рахманинов, приникший к своему любимому источнику — подлинным темам обихода, суровым и аскетичным знаменным распевам.

Написанная за две недели, в разгар Первой мировой, эта хоровая исповедь стала его размышлением о жизни и смерти, о долге человека перед ближними, Богом и самим собой.

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В концертный репертуар хора ГАБТа «Всенощная» вошла весной 2008-го, в 135-летие со дня рождения композитора, и стала одним из самых ярких его приобретений. Хор Большого спел ее по-театральному ярко, персонифицируя этапы религиозного действа.

Главный хормейстер ГАБТа Валерий Борисов последовательно провел своих хористов и солистов (Анастасия Матвеева, Алексей Черных, Александр Еремеев) от суровой эпики пролога до ликования финального тропаря. Была в этой духовной истории и яркая кульминация. Рассказ о чуде Воскресения («Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим») благодаря мастерским акцентам и тембровым краскам преобразился в почти зримую картину.

Оперная певица Анна Шаповалова во время исполнения «Всенощное бдение» на концерте, приуроченном к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, в Большом театре

Оперная певица Анна Шаповалова во время исполнения «Всенощного бдения» на концерте, приуроченном к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, в Большом театре

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

И конечно, слушая «Всенощную», нельзя было упустить любимый фрагмент Рахманинова из гимна «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, с миром».

«В конце там есть место, которое поют басы, — гамма, спускающаяся вниз до нижнего си-бемоль в медленном пианиссимо, — вспоминал он. — Когда я сыграл его, Данилин (друг композитора, хормейстер. — «Известия») сказал: «Где на свете вы отыщете такие басы? Они встречаются так же редко, как спаржа на Рождество»».

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Тем не менее Рахманинову удалось их отыскать: «Я знал голоса моих крестьян и был совершенно уверен, что к русским басам могу предъявлять любые требования! Публика всегда затаив дыхание слушала, как хор спускается вниз…»

Ровно то же было на концерте в Большом театре. Не рвется связь времен, и это, возможно, главная радость юбилейных торжеств.

Впереди у рахманиновского марафона не менее важное событие. 21 мая в исполнении симфонического оркестра и хора главного театра России на исторической сцене прозвучат Вторая симфония и поэма «Колокола».

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