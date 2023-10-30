«Щелкунчик» по носу: за новогодними билетами в Большой опять идут баталии

Две недели назад Большой театр сообщил дату старта продаж билетов на «Щелкунчика» — 4 ноября — и с этого момента балетоманы потеряли сон. Особо активные и прозорливые завели запись в очередь. А у тех простых зрителей, кто об этом не знает, возможности легально купить билет на «Щелкунчика» почти не осталось. Схема предварительной записи такая сложная, что потребитель опять выберет спекулянтов. Уже сейчас они предлагают место в партере за 150 тыс., а на галерку за 35. Хотя официальная цена не превышает 20 тыс. рублей. Корреспондент «Известий» записалась в очередь и оценила свои шансы на Новый год под музыку Чайковского.

«Чат чату — рознь»

Год назад я купила билет на рождественского «Щелкунчика» и тут же прослыла Снегурочкой среди друзей-театралов. Никто, кроме одной коллеги-балетоманки, не решился разделить со мной подвиг трехдневного «стояния» под Большим: записаться в очередь за два дня до начала продажи, отстоять ночью на перекличке, получить заветный браслет с номером, а утром, став по порядку, приобрести билеты. Эта забава ежегодно объединяет любителей русского балета. Собравшись однажды в один чат, они неразлучны на протяжении целого года. Но в этом году произошел системный сбой.

17 октября Большой театр объявил, что билеты на «Щелкунчика» поступят в продажу с 4 ноября. Первыми об этом узнали те, кто с прошлого года был членом сообщества «Щелкунчики». И тут же появились энтузиасты, которые решили начать запись в очередь в мессенджерах. Но из-за активного общения в чате, многие прозевали момент, кто, когда и где начал запись.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Конкурирующие группы активистов разделились на чаты в WhatsApp и Telegram. Когда на администраторов групп посыпались массовые запросы на запись, они окончательно запутались сами. Через несколько дней онлайн-запись прекратили и активисты переместились к кассам Большого театра. По старинке, они продолжили вести запись в тетрадку. Мы тоже отправились записываться к театру.

— А что это за очередь? — интересуемся у собравшихся.

— Перекличка тех, что записывался через интернет.

Люди подходили к девушке по имени Юлианна, которая демонстрировала им тетрадку и сверяла полученный онлайн номер с живой записью. Отметившиеся со спокойным сердцем, что их всё же посчитали, возвращались домой.

А тем временем рядом с очередью стояла еще одна группа активистов. В руках у них были таблички с графиком продаж и QR-кодом группы «Щелкунчик 23/24» в WhatsApp. Активисты называли себя волонтерами и гарантировали запись на нужный вам день продаж. Им почему-то верилось. Лица казались знакомыми еще по прошлому году.

— Мы волонтеры, дежурим здесь круглосуточно, меняясь через четыре часа, — говорила околевшая девушка. — А эти, что на перекличке, нарушили всю запись, которую мы начали в онлайне. Но бог с ними. Мы уже договорились с этой группой. Они забрали себе 4 ноября. Мы ведем запись на 5, 11 и 18 ноября.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— А зачем вы дежурите ночью?

— Записываем и контролируем, чтобы не появился какой-нибудь умник и не завел еще одну запись. Не верите? Можете проверить. На парковке у театра стоит машина, под стеклом табличка «Волонтеры». К ним всегда можно обратиться, — поясняла девушка.

«И последние станут первыми»

Нас интересовало, зачем все эти страдания, почему так заранее. Оказалось, из-за конкурентов и спекулянтов. Крепкие парни уже в прошлом году продемонстрировали свое отношение к организованным театралам. В ночь выдачи браслетов, они вместе со скандальными пенсионерками оттеснили очередь и получили столько, сколько им надо было браслетов.

— Я тоже записалась в волонтеры, — рассказала нам мерзнувшая здесь Анна. — Я сейчас в списках в пятой сотне. Мне пообещали, если буду дежурить, передвинут вперед, на место тех, кто не пришел отмечаться. Ради этого подежурю. Главное — не заболеть.

Но такие порядки и с трудом выстроенные очереди не всем по нраву.

«Во всех театрах всё прилично организовано, есть касса, есть сайт. Здесь какие-то самопровозглашенные администраторы, волонтеры диктуют людям правила, создают массу неудобств и препятствий просто для покупки билета и получения удовольствия в театре от спектакля, — возмущаются участница чата в WhatsApp. — Что-то я не видела в правилах продаж, опубликованных на сайте, ни слова о тетрадях и электронных очередях».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но поддержать возмущенную театралку даже в онлайне желающих нашлось немного. Люди поняли, что надо держаться за эту тетрадь, коли иного варианта купить билет нет.

В прошлом году на каждый день спектакля был выделен свой день продаж. В этом году театр учел ошибки прошлого и определил график, по которому сразу несколько спектаклей будет продаваться в один день. Это увеличивает шансы. Итак, на спектакли 23–28 декабря продажа будет 4 ноября в 10:00 в кассах административного здания театра и 5 ноября в 20:00 на сайте. На спектакли 29–31 декабря — 11 ноября в 10:00 в кассах и 12 ноября в 20:00 в онлайне. А на январский пул спектаклей с 2 по 7 января реализация заветных билетов в театре будет 18 ноября в 10:00. И 19 ноября с 20:00 оставшиеся проходки можно ловить на сайте Большого.

Нам волонтеры посоветовали записаться на январские спектакли.

— Там пока в очереди около семисот человек. На декабрьские спектакли в каждой тетрадке больше 1000, — пояснила девушка.

Как правило, театр продает билеты 400 очередникам. 401-й станет первым на другой день. Но прежде всё равно надо пройти через перекличку. Она состоится накануне каждого дня продажи, в 22 часа. В это время волонтеры будут выстраивать собравшихся по номерам. У записавшихся будет возможность увидеть своих соседей по стоянию за билетами. Не пришедшие на перекличку, сокращают очередь. В 23:30 начнут выдавать браслеты.

— Браслеты печатаются в специализированной типографии, выдаются в подотчет ответственным должностным лицам и распространяются сотрудниками службы охраны на основании утвержденного регламента, который опубликован на сайте театра, — разъяснили «Известиям» в пресс-службе Большого театра. — Общественный порядок на прилегающей к театральным кассам территории обеспечивается сотрудниками управления внутренних дел.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По опыту прошлого года, подделать браслет невозможно. На каждый день продаж он своего цвета. Охранники надевают их плотно на руку очередника. Снять и передать кому-то, не повредив его, не получится. И не стоит вестись на объявления мошенников, которые сейчас продают на сайтах объявлений место в очереди за браслетами за 10 тыс. рублей. А как только раздадут первые браслеты, торговать будут и ими.

Сезон спекулянтов

В Большом театре уверены, лучший способ борьбы со спекуляцией — это донести до покупателей информацию о неправомерности действий перекупщиков и о необходимости покупки билетов только в официальных точках продаж — на сайте и в кассах театра. ГАБТ не пользуется услугами распространителей и реализует билеты на свои спектакли самостоятельно.

— Существенным вкладом в работу по информированию посетителей о правилах покупки билетов театр вносит, запрещая проход посетителей в зрительный зал по билетам с исправленной или неправильной ценой, — сказали в пресс-службе.

Предвкушая скандалы с покупателями, которые случались в прошлые годы, спекулянты предупреждают, что помогут купить билет на легендарный балет «Щелкунчик», но цена будет отличаться от номинала. «Пожалуйста, обратите внимание, что билеты ТОЛЬКО именные, электронные и только с хорошим обзором», — предупреждают спекулянты на интернет-сервисах.

А конкурирующие фирмы предлагают другой вариант латентной спекуляции. В объявлении на «Авито» от Иосифа значится, что он берет заказы на приобретение билетов на любую дату из афиши ГАБТ. Указывая фиксированный минимум 35 тыс., а бонусом предлагают клиенту обозначить свою цену, как на аукционе — кто больше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вступив в переписку с продавцом, можно узнать, что билеты он может достать на любой спектакль. От меня потребовал паспортные данные на всех, кто пойдет на «Щелкунчика». Мои опасения, не попадут ли они в руки мошенников, он развеял убеждением — кто не рискует, тот не ходит на «Щелкунчика».

Уж сколько сюжетов и статей выходило, а люди по-прежнему верят в доброго Деда Мороза, который за «разумную» цену сотворит новогоднее чудо.

С сайтами-двойниками борьба ведется постоянно. Одни закрываются, но в этот же день открываются другие. У каждого в имени есть bolshoi, но это обман. Фальшивый ticket-bolshoi.ru уже продает билеты. Партер от 110 до 150 тыс. рублей. Третий ярус — 85–95 тыс.

А big.theater не публикует свои расценки. Зато уже открыл прием заявок на билеты и предупреждает: «Внимание! Из-за повышенного спроса продажа билетов на балет «Щелкунчик» будет закрытой. Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и уточним все детали».

Свои сайты спекулянты стараются сделать красочными, оформляют их фото с оригинала. Совет театралам: если на сайте нет выходных данных учреждения, контактов подразделений, списка балетной и оперной труппы, полноразмерной афиши, значит, вы попали на сайт мошенников. Официальный сайт ГАБТ: www.bolshoi.ru.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Самые дорогие билеты на «Щелкунчик» стоят 20 тыс. рублей. И это с учетом повышения цены в этом году.

— Билеты подорожали в партере на 5 тыс. рублей на вечерние спектакли, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ГАБТ. — Цена на них в диапазоне 2–20 тыс. рублей. На утренние спектакли цена осталась прежней в диапазоне 1,5–15 тыс. рублей.

60+ и Пушкинская карта

Спекулянты и очередники в электронных списках разочаровывают потенциальных зрителей, что кроме «ветеранов», «инвалидов», «блокадников» и «участников боевых действий», больше никто из льготников на «Щелкунчика» не попадет. «Известия» попросили Большой театр разъяснить, кто еще имеет шансы купить билет на балет.

— Театр планирует организовать дополнительные продажи билетов на «Щелкунчик» по следующим спецпрограммам: «Большой-молодым» (граждане РФ от 16 до 25 лет), «Пушкинская карта» (школьники и студенты от 14 до 22 лет), «Молодежный тариф» (россияне от 14 до 22 лет) и «60 плюс».

При наличии оставшихся билетов, театр планирует организовать дополнительные продажи билетов в кассах и на сайте театра. Графики продажи будут опубликованы позднее. Как не крути, ГАБТ намерен обеспечить доступ на спектакль различных категорий граждан с разным уровнем доходов.

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Итак, старт продаж в кассах театра назначен на 4 ноября 2023 года. Оставшиеся билеты будут продаваться после 25 ноября. Когда и где появятся активисты с тетрадками, следите в соцсетях и у касс-театра. За подобную самодеятельность Большой ответственности не несет. На своих ресурсах ГАБТ опубликует график продаж.

— В первую очередь, в первые дни предварительной продажи, в кассы театра поступит такое количество билетов, которое позволит удовлетворить потребность в покупке билетов всех пришедших в очередь граждан в течение рабочего дня, — сказали в пресс-службе Большого театра.

«Щелкунчика мало не бывает»

Если всё так организовано, почему до сих пор главный театр страны не может остановить вакханалию вокруг «Щелкунчика»? Ажиотаж возникает в местах повышенного спроса. Да и предпринимательская жилка у отдельных граждан никуда не делась.

— Ажиотаж вокруг билетов на спектакль начинается сразу после показа последнего спектакля — в январе — и продолжается в течение всего сезона, а с появлением утвержденного опубликованного графика появляются инициаторы взять под контроль организацию очереди. Этот процесс происходит за пределами театра, с использованием различных средств общественных коммуникаций (интернет, мессенджеры и прочих). Администрация театра не поощряет такие действия, информирует посетителей специальными объявлениями об их неправомерности, размещая объявления в кассовом зале и на сайте театра, — рассказали в пресс-службе ГАБТ.

Артисты во время показа балета «Щелкунчик» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Посетитель вправе купить билет для себя и своих несовершеннолетних детей, а также одному взрослому члену своей семьи или близкому родственнику. Билеты будут продаваться при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих родство. На каждого зрителя можно оформить только один билет и только на один из спектаклей «Щелкунчик». Как заверили в ГАБТ, в купленных билетах замена зрителей по инициативе покупателя осуществляться не будет. А эти строгие меры направлены на сокращение возможности покупки билетов с целью перепродажи.

Театралы предлагают свой способ ликвидации анархии вокруг «Щелкунчика»: показывать спектакль не только в новогодние каникулы, а ставить его в афишу по несколько раз в году. А те зрители, кому Историческая сцена Большого театра не принципиальна, балет на музыку Чайковского можно увидеть в Государственном Кремлевском дворце. 9 декабря Кремлевский балет представит два спектакля. Остались билеты на балкон от 1,2 до 2,5 тыс. рублей. 17 и 19 декабря Николай Цискаридзе привезет постановку в исполнении учащихся «Академии Русского балета имени Вагановой». Билеты еще есть по цене от 1,8 тыс. до 20 тыс. рублей. А с 23 декабря в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко «Щелкунчик» по цене от 5,5 до 12 тыс. Билеты в кассах и на сайте.