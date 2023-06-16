Движений верх: как Пьер Лакотт вернулся в семью

Патетика и лирика. Любовь и ревность. Разбойники, драгуны, пейзане, горожане, собака и ослик. А также танцы, танцы и снова танцы. В ГАБТ вернулся «Марко Спадо» в постановке друга театра и поклонника русского искусства Пьера Лакотта. «Известия» убедились, что парижский шарм в сочетании с отечественной удалью действуют неотразимо.

Москва в его сердце

Россия и рыцарь балетной романтики XIX века Пьер Лакотт — отдельная большая тема. Еще в 1979 году он перенес на сцену Новосибирского театра «Сильфиду», принесшую ему славу реставратора старинной хореографии. Тогда же его «Бабочка» Марии Тальони и «Па де сис» из «Маркитантки» появились в ГАТОБе им. Кирова. В 1981-м маэстро поставил «Натали, или Швейцарскую молочницу» для Екатерины Максимовой в Московском театре классического балета.

Миллениум ознаменовался премьерой «Дочери фараона» в Большом театре, по сей день не сходящей с афиши. Шестью годами позже Лакотт отметился «Ундиной» в Мариинке, а в 2011-м осуществил постановку «Сильфиды» в МАМТе.

Одно из последних интервью в своей жизни хореограф дал «Известиям». В беседе с нашим корреспондентом во Франции Юрием Коваленко 90-летний мэтр вспоминал русских танцовщиков, с которыми работал, и своего любимого педагога — балерину Мариинского театра Любовь Егорову. Та, по его словам, попросила сохранять классику, что он, выполняя данное ей обещание, всю жизнь и делает.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников Хореограф Пьер Лакотт

Говорил также о том, с каким удовольствием приехал бы в Россию и поставил бы здесь свой последний балет «Красное и черное». Подчеркивал, что всегда любил нашу страну и ее выдающихся мастеров, а завершил беседу признанием: «Москва живет в моем сердце и останется там навсегда. Знаю, что я часть семьи Большого театра, и мне это доставляет огромную радость».

Успел порадоваться

Впервые «Марко Спаду» Пьер Лакотт поставил 41 год назад в Риме в честь 200-летия со дня рождения композитора балета Франсуа Даниэля Обера. От оригинального парижского спектакля Жозефа Мазилье, появившегося на свет в 1857 году, кроме музыки остался сценарий, написанный автором «Стакана воды» Эженом Скрибом. Все остальное — от танцев до костюмов и декораций хореограф сочинил сам.

Для Большого театра Лакотт сделал новую редакцию, в частности заменил музыку в парадном па де де второго акта. Раньше там звучала мелодия, известная по «Большому классическому па» Виктора Гзовского, завсегдатая балетных гала и конкурсов. Лакотт нашел другую, столь же патетическую, но практически неизвестную.

В 2013 году труппа ГАБТа открыла этим балетом 238-й сезон и получила эксклюзивное право на постановку в течение семи лет. Полностью срок использовал не был — пандемия и прочие обстоятельства внесли коррективы.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Балет «Марко Спаду» на сцене Большого театра, 2013 год

Второй приход «Марка Спады» свершился уже после ухода его создателя. Пьер Лакотт скончался в апреле этого года, успев порадоваться известию о начавшихся репетициях.

Как смотреть

«Марко Спадо» — балет продолжительный, многолюдный и многособытийный. Место действия, судя по ландшафтам и интерьерам, — Италия. Время, судя по костюмам (камзолы, шляпы, кринолины), — вторая половина XVII века.

Живет в окрестностях Рима в собственном роскошном поместье некто Марко Спадо. На первый взгляд, добропорядочный гражданин — на правах друга семейства вхож к губернатору. На самом деле — бандит и плут каких мало.

Его дочь Анжела не подозревает, чем занимается отец и ведет светский образ жизни. Влюбляется в князя, который отвечает ей взаимностью, но помолвлен с маркизой. К той в свою очередь неравнодушен драгунский капитан, ведущий охоту за Спадой.

Трагикомедия положений разрешается за счет самопожертвования заглавного героя. Марко Спада — бандит благородный, как и полагается в эстетике романтизма.

Фото: ГАБТ/Дамир Юсупов Сцена из балета «Марко Спадо»

Сюжет запутанный и чтобы наслаждаться спектаклем, не ломая голову, стоит заранее с ним ознакомится. Например, изучить буклет, выпущенный к премьере, ГАБТ делает эту продукцию на высоком научно-популярном уровне.

Дело в том, что в балете примерно 95 процентов танцев, и только пять — объясняющих их жестов, выдержанных в традициях старинных балетов.

Герой прикладывает руку к сердцу, затем показывает на безымянный палец, а после волнообразно перебирает руками в районе лба. Что бы это значило? «Я тебя люблю, давай поженимся и на свадьбе славно потанцуем».

Балет для вас

Тем, кто принципиально буклетов не читает, стремясь составить собственное мнение, рекомендую вылавливать из потока танцев редкие пантомимные сцены и строить свой сюжет.

Вот Спада являет свою бандитскую сущность, обкрадывая монаха прямо у церковных ворот. Здесь гости в поместье Марко ошеломлены вторжением его живописных подельников. Там капитан с князем жестикулируют на просцениуме — судя по накалу эмоций, спорят «за женщин». Но все это, повторюсь, капля в танцевальном море.

Считать такой расклад оплошностью или достижением, зависит от зрителя. Если вы пришли не за историей, а за большим зрелищем, балет точно для вас.

Тон в «Марко Спаде» задают примы и премьеры, кордебалетные танцовщики сопровождают их выходы живописными перемещениями. С одной стороны, обидно: кордебалет ГАБТа достоин большего. С другой, «Марко Спада» с его обилием первых лиц труппы — рекордсмен по количеству па-де-де.

Три — в первом акте, два — во втором и один, претендующем на гран па (с тремя балеринскими, двумя премьерскими вариациями и несколькими кодами) — в третьем. Иначе и быть не может, если надо обеспечить «речью» двух героинь, трех героев и примкнувшую к ним пару безымянных жениха и невесты.

«Речь» специфическая, французская с обилием мелкой техники — всевозможных антраша, па-де-бурре, пируэтов. О том, чтобы танец маркизы отличался от танца Анжелы, а вариация драгуна не выглядела подобием вариаций Спады и князя, хореограф особо не заботился и, похоже, правильно делал.

Главное — данс-поток не иссякает, а что касается его наполнения, то по фактуре и возможностям артисты разные, соответственно по-разному произносят одни и те же «слова».

Где Евгения?

Исполнительский состав «Марко Спады» — сплав молодости и опыта. Танцуют и те, кто блистал десять лет назад, и те, кто тогда только начинал свою карьеру или еще учился в школе. Налицо преемственность и взаимообмен поколений, а это дополнительный плюс в пользу возобновления.

Премьерный блок открыли ветераны этого балета — брутальный Игорь Цвирко (Марко Спада) и утонченный Семен Чудин (Князь). Анжелу и Маркизу станцевали дебютантки Элеонора Севенард и Ева Сергеенкова. Кто победил в их соревновании — в балете есть сцена урока танца с участием обеих, сказать трудно — уж очень похожими выглядели соперницы.

Героем дня стал Арсентий Лазарев, только что пришедший в труппу из Екатеринбурга. Драгунский капитан в его исполнении прыгал мячиком, вертелся штопором и носился вихрем. Для бурных аплодисментов и криков «Браво» (количество клакеров в зале зашкаливало) этого оказалось достаточно.

В ближайшие дни Спаду станцуют Артем Овчаренко, который был очень убедителен в этой роли, Артемий Беляков и совсем молодой Дмитрий Смилевский. Интересно будет посмотреть на Кристину Кретову, неподражаемую в комических выходах: в премьерном блоке она появится и Анжелой, и Маркизой.

Интригой возобновления стало отсутствие в составах заслуженной лакоттистки Евгении Образцовой (Анжелы в постановке 2013 года), которую маэстро всегда отмечал особо и приглашал во многие свои спектакли.

В соцсетях балерина написала, что отправилась на личные, согласованные с руководством ГАБТа гастроли. Для зрителей такой расклад обиден, но подождем следующих блоков спектаклей. Пока информации о них на сайте театра нет.