Стоимость новогоднего стола в России за год выросла на 9,17%
Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 9,17%, сообщили «Известиям» в «Руспродсоюзе».
Как рассказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, семья из четырех человек может потратить на праздничный стол около 5,5 тыс. рублей. В 2022-м сумма составляла 4994 рубля.
Обычно стандартный набор блюд на Новый год включает в себя салат оливье, селедку под шубой, горячее и бутерброды с красной икрой. Кроме того, многие россияне делают сырные и колбасные нарезки, а также покупают мандарины и шампанское. Также некоторые семьи с детьми приобретают к новогоднему столу торты и конфеты, отметили в ассоциации.
Ранее, в середине ноября, эксперты рассказали «Известиям», как выгодно купить новогодние подарки. Так, директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин уточнил, что поискать их можно на ноябрьских распродажах. В эти дни можно приобрести товары с максимальной скидкой. Бизнесмен, основатель и руководитель компании BertToys Альберт Федотов добавил, что можно сэкономить, заказав подарок заранее на маркетплейсе. В свою очередь, ведущий менеджер по связям с общественностью цифрового финансового сервиса Lime, независимый финансовый консультант Виктория Колпикова рекомендовала перед тратами сначала определиться с бюджетом и придерживаться его.