Эксперты рассказали о выгодном приобретении новогодних подарков

До Нового года осталось меньше двух месяцев, и в российских магазинах уже выставлены на продажу праздничные товары и украшения. Эксперты рассказали «Известиям», как выгодно купить новогодние подарки, как и на чем можно сэкономить, а также объяснили, как правильно распоряжаться деньгами.

Директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин отметил, что самый выгодный способ покупки подарков — ноябрьские распродажи, которые закончатся 24 ноября.

«В эти дни можно купить новогодние подарки с максимальной скидкой. Чаще всего скидки в дни распродаж предоставляют крупные магазины электроники и бытовой техники, магазины одежды, а также салоны красоты, магазины косметики и другие», — сказал эксперт.

Он рекомендовал составить список подарков, а затем найти их в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Чтобы получить самую выгодную цену, можно наполнить несколько корзин, а в момент скидок оплатить ту корзину, где будет самая низкая цена, уточнил Ефимочкин.

Бизнесмен, основатель и руководитель компании BertToys Альберт Федотов, говоря о покупках на маркетплейсах, также рассказал, что можно сэкономить, заказав товар заранее, например за месяц до праздника.

«Предновогодний период для производителей — это всегда время интенсивных затрат на рекламу и маркетинг, поскольку приходится активнее, чем обычно, соревноваться с конкурентами за внимание покупателей. Дополнительные расходы у большинства производителей отображаются и на стоимости товара», — объяснил он.

Кроме того, он подчеркнул, что у заблаговременных покупок есть еще один приятный бонус: товар точно будет в наличии и успеет поступить в пункт выдачи до праздников.

«Большинство покупателей могут сэкономить приличную сумму, воспользовавшись акциями производителей в интернет-магазинах. Есть один полезный лайфхак. В случае, когда понравился определенный товар, можно зайти в магазин продавца на маркетплейсе и посмотреть, нет ли спецпредложений? Условно, набор из двух интерактивных игрушек может сэкономить до 60% стоимости второй игрушки. Зачастую цена товара в подарочных наборах намного ниже, чем при покупке отдельных единиц. Плюс маркетплейсы самостоятельно проводят новогодние акции, которые стартуют частично уже в начале декабря: с их помощью также можно купить подарки с выгодой», — добавил Федотов.

В свою очередь, ведущий менеджер по связям с общественностью цифрового финансового сервиса Lime, независимый финансовый консультант Виктория Колпикова рекомендовала перед тратами сначала определиться с бюджетом и придерживаться его.

«Составьте список людей, которых вы будете поздравлять, и определите сумму, которую готовы потратить на каждый подарок. Это поможет избежать необдуманных трат, импульсивных покупок и ограничит расходы. Также нужно планировать покупки заранее. Тогда будет достаточно времени на поиск специальных предложений и распродаж», — сказала она.

Эксперт обратила внимание на то, что некоторые товары, особенно с символикой праздника, могут стать намного дешевле в январе. Поэтому, если планируется поздравлять кого-то после Нового года, то есть смысл подождать и купить подарок на январской распродаже.

«Оплачивать покупки выгодно позволит дебетовая или кредитная карта с кешбэком. Рассчитываясь ей, можно вернуть часть потраченных денег в следующем месяце и сэкономить на общей сумме покупок», — также отметила Колпикова.

В то же время маркетолог Ирина Кульдышева предположила, что можно рассмотреть возможность совместных подарков.

«Совместные подарки могут быть не только экономически более выгодными, но и приносить больше радости получателям. Разделите стоимость подарка между несколькими людьми, чтобы сэкономить деньги без ущерба для качества и ценности подарка», — посоветовала эксперт.

Также, по ее мнению, оригинальным может быть сюрприз, сделанный своими руками. Однако подарки не всегда должны быть материальными.

«Организуйте совместное времяпрепровождение, например приготовление ужина вместе. Это может стать самым ценным и запоминающимся подарком», — рекомендовала Кульдышева.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что, согласно результатам исследования сервиса электронных платежей «ЮMoney», 60% ответивших на вопросы россиян планируют отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных россиян, а 8% решили встретить Новый год за городом или на даче, еще 7% пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках.