Реклама
Прямой эфир
Экономика
Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с КНР и третьими странами
Армия
Российские ТОС поразили укрытия двух бригад ВСУ
Мир
RS назвал поддержку Украины огромной ошибкой Вашингтона
Мир
СМИ сообщили о сильном взрыве неизвестного происхождения на Голанских высотах
Мир
Си Цзиньпин назвал сотрудничество РФ и КНР залогом энергобезопасности мира
Мир
Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень
Мир
В КНДР визит Лаврова назвали знаменательным моментом
Армия
Артиллеристы-десантники с помощью САУ «Нона» уничтожили опорпункт ВСУ
Мир
Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии
Мир
NBC сообщил о планах Байдена запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Происшествия
В Новосибирской области обрушился автомобильный мост
Мир
Обозреватель назвала отказ короля Иордании от встречи с Байденом публичной пощечиной
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 19 октября

Россияне рассказали о планах на новогодние праздники

Опрос: 49% россиян планируют в новогодние праздники есть, спать и смотреть телевизор
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис электронных платежей «ЮMoney» выяснил, как россияне планируют провести Новый год. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 19 октября.

Так, 60% опрошенных будут отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных, а 8% россиян планируют встретить Новый год за городом или на даче. Еще 7% респондентов пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках. Остальные опрошенные пока ничего не планировали.

Больше половины россиян (58%) планируют отмечать Новый год с семьей. В одиночестве собираются праздновать 18% опрошенных, в компании друзей — 15%. Еще 5% респондентов встретят 2024 год с котом или с собакой, а 4% пока не решили.

Почти половина (49%) опрошенных россиян планируют в новогодние праздники есть, спать и смотреть телевизор. А 31% опрошенных хотят встретиться с друзьями или родственниками. Еще 17% будут гулять по новогодним ярмаркам, кататься на коньках и на горках, 13% собираются посетить баню или в аквапарк, 12% планируют ходить в кино, театры или по торговым центрам. Выбраться в соседний город хотят только 8%.

По осени летать: туры на ноябрьские праздники подорожали на 70%
Операторы назвали самые популярные направления для отдыха

13 октября сообщалось, что 50% опрошенных россиян планируют в новогодние праздники путешествовать по регионам РФ, 30% поедут в Москву и Санкт-Петербург. Еще 15% выбирают для новогоднего отдыха теплые страны, такие как Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы. Остальные опрошенные поедут на горнолыжные курорты и в Европу.

Четверть респондентов уже забронировали жилье и билеты, но большинство ждет скидок на билеты, туры и гостиницы — так ответили 33%. Решить вопрос с новогодним отпуском в октябре планируют 5% россиян, а после ноябрьских праздников — 20%. Еще 17% опрошенных не будут бронировать жилье, потому что хотят остановиться у друзей или родственников.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023