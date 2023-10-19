Россияне рассказали о планах на новогодние праздники

Сервис электронных платежей «ЮMoney» выяснил, как россияне планируют провести Новый год. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 19 октября.

Так, 60% опрошенных будут отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных, а 8% россиян планируют встретить Новый год за городом или на даче. Еще 7% респондентов пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках. Остальные опрошенные пока ничего не планировали.

Больше половины россиян (58%) планируют отмечать Новый год с семьей. В одиночестве собираются праздновать 18% опрошенных, в компании друзей — 15%. Еще 5% респондентов встретят 2024 год с котом или с собакой, а 4% пока не решили.

Почти половина (49%) опрошенных россиян планируют в новогодние праздники есть, спать и смотреть телевизор. А 31% опрошенных хотят встретиться с друзьями или родственниками. Еще 17% будут гулять по новогодним ярмаркам, кататься на коньках и на горках, 13% собираются посетить баню или в аквапарк, 12% планируют ходить в кино, театры или по торговым центрам. Выбраться в соседний город хотят только 8%.

13 октября сообщалось, что 50% опрошенных россиян планируют в новогодние праздники путешествовать по регионам РФ, 30% поедут в Москву и Санкт-Петербург. Еще 15% выбирают для новогоднего отдыха теплые страны, такие как Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы. Остальные опрошенные поедут на горнолыжные курорты и в Европу.

Четверть респондентов уже забронировали жилье и билеты, но большинство ждет скидок на билеты, туры и гостиницы — так ответили 33%. Решить вопрос с новогодним отпуском в октябре планируют 5% россиян, а после ноябрьских праздников — 20%. Еще 17% опрошенных не будут бронировать жилье, потому что хотят остановиться у друзей или родственников.