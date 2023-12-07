Лицом в салюте: регионы выбирают новые форматы новогодних праздников

Российские регионы меняют формат празднования Нового года , выяснили «Известия», опросив представителей органов власти большей части субъектов РФ. Об отказе от салютов или пышных празднеств заявили в Краснодарском крае, Крыму, Воронеже, Ростовской области. В ряде регионов уже введены запреты на продажу и использование пиротехники, за исключением хлопушек и бенгальских огней. Может внести свои коррективы в масштаб гуляний и эпидемиологическая ситуация. Общественники в целом поддержали отказ от масштабных торжеств, напомнив, что Новый год — семейный праздник.

Где Новый год отметят скромно

Формат новогодних праздников в регионах страны может скорректироваться в связи с мерами безопасности, из-за эпидемиологических рисков и намерений властей сэкономить бюджетные средства.

Так, 6 декабря мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что городских фейерверков на Новый год и Рождество в этом году не будет, деньги направят на нужды СВО.

Он призвал присоединиться к инициативе гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, если они планировали использовать дорогостоящие салюты и фейерверки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сэкономить деньги для других целей или направить их в благотворительный фонд — это будет лучшим подарком для наших земляков на передовой специальной военной операции и их семей , — призвал он.

«Известия» опросили структуры власти свыше 50 регионов об их планах на проведение новогодних праздников. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что на полуострове уже приняли решение минимизировать новогодние и рождественские гулянья.

— Мы вовсе не против того, чтобы люди праздновали Новый год. Просто безудержное веселье в тылу сейчас неуместно, — заявил он.

Решение, по его словам, продиктовано и вопросами безопасности, поскольку в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности.

— Уверен: крымчане встретят Новый год в теплой семейной обстановке, подведут итоги уходящему году, наметят планы на наступающий. И с пониманием отнесутся к сдержанному отношению к праздничным мероприятиям республиканских властей, — считает Владимир Константинов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В усеченном виде праздник планируют проводить и в Воронеже . В городском управлении культуры «Известиям» сообщили, что ожидают окончательного решения оперативного штаба, а также областной и городской антитеррористических комиссий о формате массовых мероприятий на центральной площади Ленина.

В Ростовской области запланированы только локальные мероприятия. Правоохранительные органы, представители администраций, казачества и народных дружинников примут меры по усилению общественной безопасности в праздники.

В Белгородской, Брянской, Ростовской, Орловской, Курской областях запретили применение пиротехники. Разрешены только хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Аналогичный запрет прорабатывают сейчас и в Тамбовской области.

Как будут праздновать в регионах

Коррективы в планы новогодних мероприятий может внести и эпидемиологическая ситуация, отметили в регионах. В некоторых субъектах в начале декабря выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. О росте почти в два раза за неделю сообщали в Новосибирской области. А в Пензе приостановили работу кружков и секций , в которых выявлены случаи заболевания внебольничной пневмонией. В Забайкальском крае 17 школ и пять детских садов переведены на дистанционное обучение.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Дополнительные ограничения для периода новогодних праздников могут быть приняты по решению санитарно-эпидемиологической комиссии и главным санитарным врачом, отметили в управлении пресс-службы и информации губернатора Иркутской области. Кроме того, отдельные муниципалитеты вправе определить дату, время и место проведения массовых мероприятий, где не допускается розничная продажа алкоголя.

«В образовательных организациях Брянской области новогодние мероприятия будут проводиться в соответствии с утвержденными планами работы учреждений с учетом высокого уровня террористической опасности и эпидемиологической ситуации», — подчеркнули в регионе.

Культурные мероприятия, елки и детские праздники отменять не планируют, заверили «Известия» в регионах. Выбирая тематику для них, субъекты обратили внимание на памятные даты, которые ожидаются в следующем году.

Так, в Кургане украсят площадь ледовыми фигурами и светодиодными конструкциями по мотивам сказок Александра Пушкина в честь предстоящего 225-летия со дня его рождения. Темой уличных концертных программ станет «Русь богатырская».

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Сказки Пушкина станут одной из основных тем новогодних торжеств и в Нижнем Новгороде. Там запланированы как аниматоры в образах персонажей пушкинских сказок, так и тематические фотозоны. А на катке будут звучать цитаты из известных произведений поэта.

В Рязанской области обратили внимание, что в 2024 году исполнится 325 лет с момента издания указа Петра I о праздновании Нового года зимой. Поэтому главной концепцией праздника станет «День рождения Нового года», акцент сделают на объединяющих традициях.

Во Владимирской области отдельное внимание уделят празднованию предстоящего тысячелетия Суздаля.

Переформатирование новогодних торжеств на более скромный вариант поддержали в Совете по правам человека при президенте РФ.

Есть большое количество бюджетных нужд, на которые можно было бы направить освободившиеся средства, сказал «Известиям» член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— Понимаю, что кому-то из чиновников хочется заработать на новогодних праздниках, но неплохо было бы поужаться. Хотя моя позиция не всем нравится, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сам праздник никто не отменяет, добавил член СПЧ.

— Но праздник бывает разный. Новогодняя елка — это праздник, правильно? Елки никто не отменяет. Разумное украшение города никто не отменяет, — подчеркнул он. — Но не стоит тратить на него огромные деньги из бюджета. Тем более это семейный праздник.

Член СПЧ Марина Ахмедова добавила, что и Москва могла бы последовать примеру Сочи, отменив новогодние и рождественские фейерверки.